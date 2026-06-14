‘El Día de la Revelación’ ya es #1 en taquilla y rompe nuevo récord para Steven Spielberg

Aunque a veces a Steven Spielberg le falla el tino en taquilla (como con Amor sin Barreras, aunque sea un peliculón), con El Día de la Revelación vuelve por fin al éxito. Es una película original, costosa, repleta de estrellas pertenecientes a la A-List y con un argumento que puede encantar en segundos a quien sea, incluso al más escéptico del fenómeno extraterrestre. Este fin de semana vuelve a romperla en salas de cine y además se echa a la bolsa un récord.

¿Cuál es el nuevo récord de El Día de la Revelación?

De acuerdo con el nuevo reporte de Variety, la película debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos con nada más y nada menos que 44 millones de dólares en casi 4 mil salas. A nivel internacional se consagró 48.9 millones en 73 mercados, para un estreno mundial de 92.9 millones de dólares. Estos números convierten a la película en el mayor estreno global para una obra original dirigida por Steven Spielberg.

Este lanzamiento superó con creces todas las estimaciones iniciales de 35 millones en Estados Unidos. La cinta costó 115 millones de dólares y tuvo una campaña de mercadotecnia cercana a 80 millones; pero el camino todavía no está ganado y necesita recaudar mucho más si espera ser un título rentable.

El Día de la Revelación

El contexto del fin de semana ayuda a dimensionar el logro, pues Scary Movie cayó 70% en su segunda semana, aunque ya tiene 173.1 millones globales con un costo de apenas 30 millones. Amos del Universo también cayó fuerte (nos duele en el corazón porque es maravillosa) y avanza con más dificultad por su presupuesto cercano a 200 millones.

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Obsesión, por su parte, se mantiene como el verdadero fenómeno de la dimensión desconocida. En su quinta semana logró 19 millones domésticos, subió su total norteamericano a 188.3 millones y alcanzó 265 millones globales, ¿hola? Backrooms continúa cerca con 250 millones mundiales y ya rebasó a Marty Supreme como el mayor éxito de A24.

¿De qué trata la película y quiénes actúan?

El Día de la Revelación nos presenta la historia de Margaret Fairchild, una meteoróloga de Kansas City interpretada por Emily Blunt, y a Daniel Kellner, un joven experto en ciberseguridad encarnado por Josh O’Connor, quienes terminan unidos por una conspiración sobre vida extraterrestre. Daniel roba información que probaría décadas de encubrimiento gubernamental y corporativo sobre contactos alienígenas. Margaret, al mismo tiempo, empieza a experimentar fenómenos como percepciones extrañas y lenguaje desconocido.

Colin Firth interpreta a Noah Scanlon, jefe de Wardex, una organización empeñada en mantener oculto el secreto. Colman Domingo aparece como Hugo Wakefield, un desertor que conoce parte de la verdad. El reparto incluye también a Wyatt Russell, Henry Lloyd-Hughes, Elizabeth Marvel, Hettienne Park, Tommy Martinez, Gabby Beans, Jeremy Shamos y Michael Gaston.

La ciencia ficción de Steven Spielberg

El Día de la Revelación

Todos sabemos que Spielberg ayudó a crear la idea moderna del verano cinematográfico con Tiburón en 1975, pero su relación con la ciencia ficción ha sido igual de decisiva. Encuentros cercanos del tercer tipo convirtió el contacto alienígena en experiencia de asombro y fe. E.T., el extraterrestre llevó nuestras emociones a una terreno más familiar, pues el visitante del espacio no era una amenaza, era una criatura vulnerable que hablaba de infancia y amistad. Pocas películas han unido de forma tan limpia lo cósmico y lo doméstico.

Otras películas famosas del director ubicadas en este género son La Guerra de los Mundos, Inteligencia Artificial, Minority Report: Sentencia Previa y Ready Player One: Comienza el Juego. Es verdad que no en todas Spielberg alcanzó la excelencia en taquilla o los buenos comentarios de la crítica, pero de alguna u otra forma dejaron huella en Hollywood por sus respectivas singularidades. Ahora, con El Día de la Revelación, el director obtiene buenos resultados en ambos rubros y reitera su nombre como uno de los cineastas más necesarios para entender a la industria de cine.

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