‘Heart of the Beast’: De qué trata el ambicioso thriller de supervivencia con Brad Pitt

Brad Pitt vuelve al cine de supervivencia con Heart of the Beast, película dirigida por David Ayer sobre un hombre muy particular y su perro de combate. Paramount Pictures prepara el estreno para este año y en esta ocasión te platicamos todos los detalles de su desarrollo, desde trama hasta producción.

Las primeras imágenes de la película ya están disponibles (sigue bajando para apreciarlas) y en ellas encontramos a Pitt lejos del brillo habitual y glamouroso de Hollywood, pletórico junto a un leal amigo cuadrúpedo en medio de una región salvaje. La cinta también supone un reencuentro importante entre el actor y Ayer, quienes ya habían trabajado juntos en Corazones de Hierro, una de las películas mejor recibidas del director.

¿De qué trata Heart of the Beast?

Heart of the Beast es un thriller de supervivencia que cuenta la historia de James Belmont, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército que viaja a la naturaleza salvaje de Alaska con Odin, su pastor alemán de combate retirado. Todo cambia cuando un accidente catastrófico los deja varados en un territorio remoto, sin ayuda y con la obligación de encontrar el camino de vuelta a la civilización.

Heart of the Beast

El director explicó para la revista GQ que el guion lo conmovió sobremanera: “Seré muy honesto: me hizo llorar. Al leerlo, sentí que era como un poema tonal, en cierto sentido. Es muy austero. Solo un hombre, un perro, montañas, y las calamidades y triunfos que se despliegan”. Ayer añadió que lo más fascinante del libreto fue la relación entre ambos protagonistas:

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“Lo fascinante del guion es que están rescatándose constantemente el uno al otro. No se sentía como la historia de un hombre y su mascota; parecían dos iguales dentro de esta historia. Brad quería aparecer en segundo lugar en los créditos, y con toda razón. Había algo realmente profundo en el guion. Se sentía como una exploración del duelo, de la sanación y del corazón humano. Así que tenía que hacerlo.”

Ayer también dio nos dio esa calma necesaria para quienes sufrimos cada vez que aparece un perro en una película de peligro. “No se preocupen, el perro vive”, prometió el director.

Elenco y producción

Brad Pitt, además de ser la gran estrella, participa como productor a través de Plan B Entertainment. Junto a él aparecen J.K. Simmons y Anna Lambe, actriz vista en True Detective: Tierra Nocturna. El guion corre a cargo de Cameron Alexander, cuyo libreto apareció en la Black List de 2017, selección anual que reúne textos no producidos con fuerte interés dentro de la industria. Ayer dirige y también produce.

Heart of the Beast

La fotografía quedó en manos de Mauro Fiore, ganador del Oscar por Avatar. La filmación comenzó en marzo de 2025 en Nueva Zelanda, y terminó en mayo del mismo año. Aunque la historia transcurre en Alaska, la producción aprovechó paisajes neozelandeses para recrear una naturaleza helada y difícil de domesticar. El perro principal se llama Uber, un can entrenado en rescates de montaña que interpreta a Odin.

La carrera atropellada de David Ayer

David Ayer ganó fama como guionista de Día de entrenamiento, el drama policial que le dio a Denzel Washington uno de los papeles más duros de su filmografía. También escribió Rápidos y furiosos, el inicio de una franquicia que después se volvió monstruo global. En esa etapa temprana ya podíamos distinguir sus obsesiones temáticas con hombres al límite, códigos de lealtad, calle, uniforme, violencia y familias encontradas en lugares rotos.

El punto más conflictivo de su trayectoria llegó con Escuadrón suicida, película de DC lanzada en 2016 que prácticamente no logró críticas positivas. Ayer ha hablado por años de una versión alterada por decisiones de estudio y reshoots, lo que convirtió a la cinta en una herida dentro de su carrera que no parece haber cerrado del todo.

Después vinieron Bright, The Tax Collector, Beekeeper: Sentencia de muerte y Rescate implacable, trabajos que mantuvieron su gusto por personajes violentos y mundos de moral cuestionable. En este tenor, Heart of the Beast parece más un giro íntimo dentro de ese camino turbulento. Se estrena el 26 de septiembre.

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