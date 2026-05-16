James Cameron revela que quiere hacer ‘Avatar 4’ y ‘Avatar 5’ más rápido y con menos presupuesto

La franquicia ‘Avatar’ sigue siendo una de las apuestas más grandes del cine contemporáneo, pero incluso para James Cameron el modelo empieza a exigir ajustes. Después del rendimiento de ‘Avatar: Fire and Ash’, que mantuvo a la saga por encima de la marca de los mil millones de dólares, el director reconoció que las próximas entregas todavía están sobre la mesa, aunque su producción tendría que volverse más eficiente para poder avanzar.

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¿Cuál es el plan de James Cameron para ‘Avatar 4’ y ‘Avatar 5’?

En una conversación reciente con ‘The Empire Film Podcast’, James Cameron explicó que todavía tiene varios proyectos en desarrollo y que ‘Avatar 4’ y ‘Avatar 5’ no han desaparecido de su horizonte. Sin embargo, el cineasta dejó claro que quiere replantear la manera en que estas secuelas podrían hacerse, sobre todo por el enorme costo y el tiempo que requiere cada nueva visita a Pandora.

‘Avatar: Ash and Fire’ (imagen: Disney)

“Ya sabes, voy a estar escribiendo. Tengo varios proyectos en marcha,” dijo Cameron. “’Avatar 4′ y ‘5’ todavía están en desarrollo. Vamos a explorar nuevas tecnologías para intentar hacerlas de manera más eficiente. Porque son tremendamente caras y requieren mucho tiempo. Quiero hacerlas en la mitad de tiempo por dos tercios del costo. Ese es mi objetivo. Así que nos llevará aproximadamente un año averiguar cómo hacerlo.”

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La declaración no suena como una cancelación ni como una promesa inmediata. Más bien, Cameron parece estar en una etapa de evaluación: quiere saber si existe una forma de conservar la escala técnica de la franquicia sin repetir los mismos tiempos y presupuestos que han marcado a sus entregas anteriores.

Una franquicia millonaria, pero cada vez más difícil de sostener

‘Avatar’ ocupa un lugar peculiar en Hollywood. De acuerdo con Variety, es la única franquicia en la que todas sus entregas han superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial. La película original de 2009 recaudó US$2.7 mil millones en su corrida inicial; ‘Avatar: The Way of Water’ alcanzó US$2.4 mil millones, mientras que ‘Avatar: Fire and Ash’ llegó a US$1.48 mil millones.

El dato necesita contexto. Para la mayoría de los estudios, una película con US$1.48 mil millones sería un triunfo difícil de discutir. Pero ‘Avatar’ no es una franquicia común. Sus expectativas comerciales están por encima del promedio, sus costos son enormes y, según el mismo reporte, ‘Avatar: Fire and Ash’ tuvo un presupuesto de US$400 millones, además de una campaña global de marketing que probablemente añadió cientos de millones más.

Por eso, la caída frente a las dos primeras entregas pesa. No convierte a ‘Fire and Ash’ en un fracaso, pero sí abre una pregunta incómoda: ¿puede la saga seguir creciendo, o al menos mantenerse, bajo un modelo tan caro?

Cameron no descarta contar lo que pasaría si la saga no continúa

El propio Cameron ya había reconocido que el futuro de la franquicia dependía de demostrar su viabilidad comercial. En declaraciones citadas por Variety, el director dijo que esperaba continuar la saga, aunque también dejó abierta la posibilidad de que Disney decidiera no avanzar con las siguientes entregas.

James Cameron (imagen: Getty)

“No sé si la saga continúa más allá de este punto. Espero que sí,” afirmó Cameron. “Pero, ya sabes, demostramos que es viable cada vez que salimos… Si por alguna razón no logramos hacer 4 y 5, daré una rueda de prensa y te diré lo que íbamos a hacer. ¿Qué te parece?”

La frase resume el momento actual de ‘Avatar’: sigue siendo una marca gigantesca, capaz de recaudar cifras que casi nadie alcanza, pero también una maquinaria demasiado costosa para funcionar en automático. Cameron no parece dispuesto a abandonar Pandora, aunque ahora busca una forma más rápida y menos cara de volver.

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