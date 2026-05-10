Muere Michael Pennington, actor de ‘Star Wars: El Retorno del Jedi’, a los 82 años

El cine británico y el teatro clásico acaba de perder a uno de sus rostros más discretos y respetados. Michael Pennington, famoso por su trabajo shakespeariano y por interpretar a un oficial imperial en Star Wars: El Retorno del Jedi, murió a los 82 años, según informaron medios como The Telegraph y Forbes.

Aunque muchos fans lo relacionamos con el universo creado por George Lucas en un instante, Pennington construyó una trayectoria mucho más grande sobre los escenarios británicos. Durante décadas entregó su vida a Shakespeare y a la pantalla chica inglesa, espacios donde la ganancia comerical no era más importante que el arte.

¿Quién fue Michael Pennington y cómo murió?

Nació en Cambridge en 1943 y mucho antes de llegar a la universidad, el Trinity College, ya había decidido que actuar sería el centro de su vida. Con el paso de los años, Pennington terminó convirtiéndose en uno de los intérpretes shakesperianos más respetados de Reino Unido.

Michael Pennington como Moff Tiaan Jerjerrod en Star Wars

Hasta el momento no se reveló públicamente una causa específica del fallecimiento. El actor tenía 82 años y continuaba siendo una figura muy valorada dentro del teatro británico.

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Como detalle curioso de su vida, en 1980 rechazó protagonizar La Amante del Teniente Francés junto a Meryl Streep. Pennington prefirió quedarse con la Royal Shakespeare Company para interpretar a Hamlet, un papel que consideraba imposible de abandonar. Fuera de los escenarios, Pennington apareció en proyectos televisivos y cinematográficos como en la película Hamlet de Tony Richardson en 1969, donde interpretó a Laertes, y más tarde formó parte de La Dama de Hierro, película protagonizada por Streep.

En televisión acumuló créditos en series como Endeavour, Father Brown, Silent Witness, Raised By Wolves y The Escape Artist.

¿Qué personaje interpretó en Star Wars?

Dentro del universo de Star Wars, Michael Pennington interpretó a Moff Tiaan Jerjerrod en El Retorno del Jedi, estrenada en 1983. El personaje era un oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. Aunque no tuvo la presencia gigantesca de Darth Vader o el Emperador Palpatine, Jerjerrod quedó grabado en la memoria de muchos fans por transmitir nerviosismo y miedo frente al poder del Imperio.

Michael Pennington

Pennington aparecía en varias escenas junto a Ian McDiarmid, quien daba vida al Emperador. Su personaje era un hombre atrapado dentro de una maquinaria militar imposible de desafiar.

El Retorno del Jedi terminó convirtiéndose en una de las películas más importantes de la cultura popular. La cinta cerró la trilogía original con la caída del Imperio Galáctico y e hizo de la saga un fenómeno mundial.

Actores famosos de la trilogía original de Star Wars que siguen con vida

Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker, sigue activo en cine y televisión. Harrison Ford, eterno Han Solo, todavía participa en grandes producciones y en años recientes volvió a franquicias históricas como Indiana Jones.

Anthony Daniels, el hombre detrás de C-3PO, continúa apareciendo en eventos y proyectos relacionados con la saga. Billy Dee Williams, recordado como Lando Calrissian, también sigue en la mira del universo galáctico.

Ian McDiarmid permanece como uno de los actores más queridos de Star Wars gracias a Palpatine. También siguen vivos Warwick Davis (el ewok de El Regreso del Jedi, entre otros personajes menores de la trilogía original), Denis Lawson (el veterano piloto rebelde, Wedge Antilles) y Frank Oz, voz y manipulador original de Yoda, continúa siendo una figura legendaria del cine y los Muppets.

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