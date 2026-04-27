Melania Trump pide a ABC tomar medidas contra el ‘cobarde’ de Jimmy Kimmel: ‘Su retórica violenta divide nuestro país’

El presentador televisivo se ha convertido en una de las figuras más críticas de Donald Trump

Una nueva tensión hace retumbar los cimientos de la televisión estadounidense luego de que Melania Trump dirigiera un mensaje público a ABC para exigir acciones frente a Jimmy Kimmel. El conflicto vuelve a colocar al conductor en el centro de la polémica, alguien que durante los últimos meses se ha convertido en una de las figuras más críticas del presidente de Estados Unidos.

El reciente tiroteo en la Casa Blanca

El contexto inmediato de esta controversia se remonta a un evento que generó alarma en Washington y que saturó las redes sociales con información. La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2026 se interrumpió tras escucharse disparos en el edificio, lo que obligó a evacuar a asistentes y funcionarios.

Donald y Melania Trump fueron retirados del lugar mientras las autoridades controlaban la situación. El atacante fue detenido pero no se encontraba en el mismo sitio que la pareja presidencial, lo que evitó consecuencias mayores, aunque el episodio dejó una sensación de vulnerabilidad en un evento tradicionalmente simbólico. La cena terminó antes de lo previsto y, horas después, el propio Trump anunció que buscaría reprogramarla.

Donald y Melania Trump en el estreno de ‘Melania’, documental sobre la Primera Dama

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Jimmy Kimmel se burla de Melania

Poco después de ese episodio, Jimmy Kimmel dedicó parte de su programa a una parodia del evento político. En ese espacio, emitió un comentario sobre Melania Trump, a quien señaló de tener “el brillo de un viuda próxima”. No fue la primera vez que el conductor incluía a la familia Trump en sus monólogos, aunque en esta ocasión el tono generó una respuesta más crítica.

En meses recientes, Kimmel también criticó el polémico documental sobre Melania. Cuestionó su contenido y el respaldo económico detrás del proyecto a manos de Amazon MGM, empresa que parece tener muy buenas relaciones con el gabinete trumpiano. Esa línea editorial mantiene a Kimmel como una voz que le provoca dolores de cabeza al presidente.

Melania Trump pide a ABC que tome una postura contra Jimmy Kimmel

A través de sus redes sociales, Melania pidió a ABC intervenir frente al conductor, a quien calificó como un “cobarde”:

“La retórica de odio y violenta de Kimmel está destinada a dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia. Sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos. Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar a nuestros hogares cada noche para difundir odio. Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo. Ya basta. Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la directiva de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”

Cómo Jimmy Kimmel se convirtió en una de las figuras públicas más críticas de Donald Trump

Jimmy Kimmel en los Oscar 2026

La relación entre Jimmy Kimmel y el entorno de Donald Trump no es cosa nueva. El conductor ha construido buena parte de su presencia mediática a partir de comentarios políticos, donde el presidente ocupa un lugar especial.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en septiembre de 2025, cuando a Kimmel lo retiraron temporalmente del aire tras comentarios relacionados con la muerte de Charlie Kirk y una presunta relación con el movimiento MAGA. En Hollywood, las masas se volcaron a favor de Jimmy, a quien vieron como blanco de la censura impulsada por la administración actual de Estados Unidos.

A su regreso, el presentador ofreció un mensaje en el que aclaró que no buscaba trivializar un hecho violento. Ese antecedente sí que marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre sus monólogos. Aunque continuó con su estilo habitual, el escrutinio sobre sus palabras se volvió más severo. Pese a todo, Kimmel se mantiene como una de las estrellas televisivas más exitosas del país. Sus monólogos son vistos y estudiados en cada nueva edición.

Con información de Variety.

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