CEO de Paramount organiza cena en honor a Donald Trump y genera inquietud en CBS News

El evento generó inquietud entre periodistas, por la posible percepción de cercanía entre la redacción y la Casa Blanca

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, organizó una cena en honor al mediático presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras la compañía espera la aprobación del Departamento de Justicia para concretar su megafusión con Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 110 mil millones de dólares y que ha dado mucho de qué hablar en toda la industria.

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¿Por qué la cena generó preocupación dentro de CBS News?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el evento se realizó el jueves en el U.S. Institute of Peace y tuvo como anfitrión a David Ellison. Las invitaciones, enviadas por Paramount, describían la noche como una cena “en honor a la Casa Blanca de Trump”. Durante el encuentro, Donald Trump habló ante los asistentes durante casi una hora.

David Ellison en 2025 (imagen: Getty)

La presencia de figuras de CBS News llamó especialmente la atención. Entre los invitados estuvieron ejecutivos y periodistas de la cadena, incluidos Bari Weiss y Norah O’Donnell. Según el reporte citado por el medio, periodistas anónimos de CBS News dijeron a The Times que quedaron “desconcertados” por la cena y temían que el evento enviara un mensaje de aprobación entre la sala de redacción y la administración de Donald Trump.

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La inquietud no solo tiene que ver con la imagen pública de la cadena, sino con el momento en que ocurre el encuentro. CBS News pertenece a Paramount, empresa que está en medio de una de las operaciones corporativas más importantes de la industria del entretenimiento.

El acuerdo con Warner Bros. Discovery sigue pendiente de aprobación

La cena ocurre en un punto delicado para Paramount. Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron esta semana la fusión con Paramount, acercando el acuerdo a su conclusión. Sin embargo, la compra todavía necesita el visto bueno del Departamento de Justicia de E.U., que debe revisar la operación por sus posibles implicaciones regulatorias.

En la cena también estuvo Todd Blanche, fiscal general interino, quien encabeza precisamente el Departamento de Justicia. Ese detalle elevó la tensión alrededor del evento, pues la dependencia todavía debe aprobar el acuerdo de 110 mil millones de dólares entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

Entre los asistentes también estuvieron Makan Delrahim, director legal de Paramount; Marco Rubio, secretario de Estado; y Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca. La combinación de ejecutivos corporativos, figuras del gobierno y periodistas de una cadena noticiosa respaldada por Paramount hizo que la cena fuera vista con recelo dentro de CBS News.

Un ambiente político tenso antes de la Cena de Corresponsales

El evento también se realizó pocos días antes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que Donald Trump tiene previsto asistir. CBS News, respaldada por Paramount, planea llevar a Pete Hegseth como invitado a esa cena.

Donald Trump (imagen: Reuters)

La coincidencia llega en un contexto de alta tensión entre el gobierno de Donald Trump y algunos medios. El sábado por la noche, The Wall Street Journal recibirá el Katharine Graham Award for Courage and Accountability por una investigación publicada el 17 de julio titulada “Los amigos de Jeffrey Epstein le enviaron cartas obscenas para un álbum de su 50 cumpleaños. Una de ellas era de Donald Trump.”

Ese reportaje llevó a Donald Trump a presentar una demanda por difamación contra News Corp., propietaria de The Wall Street . La demanda fue desestimada en abril por el juez federal Darrin P. Gayles, quien señaló que el equipo legal de Trump no logró argumentar que el artículo hubiera sido publicado con intención maliciosa por las personas señaladas en la denuncia

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