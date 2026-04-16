Mark Ruffalo critica la fusión Paramount-Warner: ‘No confíes en las promesas vacías de los multimillonarios’

La pelea por el futuro de Warner Bros. Discovery se mantiene en el ojo del huracán. Esta vez fue Mark Ruffalo quien tomó la palabra para advertir que la compra de Warner por parte de Paramount Skydance pondría presión sobre empleos y producciones, sobre la prensa, la competencia y la autonomía de la industria actual.

Esta nueva intervención de Ruffalo tuvo lugar durante una audiencia impulsada por el senador Cory Booker, justo en medio del examen político y regulatorio de una operación valuada en unos 111 mil millones de dólares. Aunque Paramount jura y perjura que la fusión con Warner aumentará la producción de películas y abrirá más espacio para creadores, Ruffalo se psuo del lado opuesto y presentó la empresa como una amenaza seria para Hollywood.

Mark Ruffalo dice que la fusión arruinará Hollywood

Ruffalo insistió en que no hace falta volver a El Ciudadano Kane o 1984 para entender que un mayor control oligárquico sobre cine, televisión y noticias será dañino.

Mark Ruffalo en el estreno de Avengers: Endgame

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El actor dijo que la unión entre Paramount y Warner aparece en el peor momento posible para Los Ángeles y para el empleo audiovisual. Argumentó que la fusión previa entre Paramount y Skydance en 2025 dejó cerca de dos mil despidos. Explicó que primero llegan los discursos sobre eficiencia, luego aparecen los recortes y al final el trabajo creativo termina pagando la factura..

“La fusión amenaza algo más que nuestro sustento. Amenaza una de las industrias más vitales del mundo. Llega en el peor momento posible para el sector. Puedo afirmar, personalmente, que Los Ángeles pende de un hilo.”

Pide no confiar en las promesas de hombres adinerados

La parte más punzocortante de la intervención de Ruffalo fue dirigida a David Ellison y a la promesa corporativa con la que Paramount ha intentado defender el acuerdo. El actor criticó el que Paramount anunciara más trabajo para artista:

“No confíes en las promesas vacías de multimillonarios impulsados ​​por la codicia y una ideología corrosiva. No confíes en que esta nueva compañía de alguna manera hará más películas con menos dinero y mucha más deuda.”

El actor de Si Yo Tuviera 30 habló sobre sus preocupaciones en torno a CNN y a la posibilidad de que una estructura más grande y más endeudada termine cediendo terreno en independencia editorial.

Mark Ruffalo en Caminos del Crimen

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Mark Ruffalo opina sobre David Zaslav

Uno de los blancos más duros de Ruffalo fue David Zaslav, actual director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. El actor lo señaló como uno de los beneficiarios más famosos del acuerdo y calificó como “obscena” la compensación de 550 millones de dólares que podría recibir cuando la operación entre Paramount y Warner cierre: “Recibirá un pago enorme por haber aplastado a Warner Bros. hasta el punto de que acumulaban tantas deudas que tuvieron que venderla… Es obsceno”.

La carta firmada por miles en Hollywood

Mark forma parte de las 3 mil personalidades de Hollywood que firmaron una carta abierta en contra de la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, todos pidiendo que la operación sea bloqueada. El documento sostiene que la integridad y la independencia de la industria quedarían gravemente comprometidas si Paramount se queda con Warner.

Entre los firmantes aparecen nombres como Emma Thompson, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart, Ben Stiller y otros actores, guionistas y productores de peso. La carta advierte que una concentración de este tamaño dejaría a Estados Unidos con apenas cuatro grandes estudios, reduciría oportunidades para creadores y pequeños negocios, y empujaría aún más a la desaparición del cine mediano e independiente.

Cinema United, la organización que representa a exhibidores, también calificó la operación como dañina para la industria, esto dentro del marco de CinemaCon 2026, celebrada esta semana en Las Vegas. Por ahora, la operación sigue pendiente de aprobación regulatoria y del voto de accionistas de Warner programado para el 23 de abril.