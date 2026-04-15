CEO de Paramount no asistirá a audiencia en el Senado sobre fusión con Warner Bros. debido a la muerte de un familiar

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance enfrenta otra jornada delicada en Washington. La operación, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, carga mucha responsabilidad por su tamaño y por la resistencia de parte de Hollywood. A esa presión se suma ahora un cambio de última hora en la audiencia convocada por el senador Cory Booker, quien buscaba escuchar a David Ellison, CEO de Paramount que finalmente no se presentará por un asunto familiar.

David Ellison no irá al Senado

De acuerdo con Variety, David Ellison no acudirá a la audiencia del Senado porque se encuentra asistiendo a un funeral tras la muerte de un familiar. Paramount no identificó públicamente a la persona fallecida, aunque sí hizo llegar una explicación oficial a la oficina de Booker por medio de Ted Lehman, directivo encargado de asuntos públicos y gubernamentales en Estados Unidos.

Se reportó previamente que Booker lo había invitado luego de cuestionar su renuencia a participar en sesiones de supervisión sobre la fusión con Warner, así como la falta de respuestas a inquietudes relacionadas con empleos y posibles interferencias políticas en la revisión del acuerdo.

Larry Ellison y David Ellison

En la carta, Paramount insistió en que la operación debe juzgarse por sus méritos y sostuvo que el acuerdo es procompetitivo. La compañía también reiteró su argumento de que la fusión liberaría más contenido para salas y plataformas, y ofrecería un contrapeso real ante rivales como Netflix.

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El comienzo de la puja por Warner Bros.

Paramount llevaba meses haciendo ofertas cada vez más agresivas, luego de que Warner Bros. Discovery quedara atrapada entre una deuda pesada y la percepción de que su estructura corporativa necesitaba una salida mayor. En ese marco, Netflix y Paramount se convirtieron en los postores principales de una disputa escandalosa.

Netflix pareció quedarse con ventaja, pero Paramount siguió apretando con una campaña muy hostil y con mejores términos en efectivo. La insistencia logró sentar de nuevo a Warner en la mesa para revisar las propuestas, hasta que la junta concluyó que la oferta de Paramount resultaba superior a la del gigante rojo del streaming.

Las propuestas de Paramount y Netflix

La oferta decisiva de Paramount ascendió a 31 dólares por acción, número que llevó el valor total de la operación a unos 110 mil millones de dólares. Netflix, por su parte, estaba ofreciendo 27.75 dólares por acción por los activos de estudios y streaming de Warner, una propuesta que terminó corta cuando la junta revisó ambas opciones.

David Ellison afirmó que la empresa dijo que conservaría a Paramount y Warner como estudios separados, con una meta de 30 estrenos al año en cines y con más espacio para licenciar contenido. Esa fue también la línea defendida por el CEO ante exhibidores y por la propia compañía frente a las críticas de sindicatos y cineastas.

David Ellison y su esposa, Sandra Lynn

¿Por qué Netflix se retiró?

La salida de Netflix vino cuando la junta de Warner calificó la propuesta revisada de Paramount como una superior. Netflix decidió no elevar su oferta y admitió que no pensaba entrar a una carrera de precios que ya no consideraba atractiva en términos financieros.

Ese retiro despejó el camino para Paramount, pero no eliminó las dudas. La fusión todavía enfrenta un examen antimonopolio serio, además de resistencia en la industria y vigilancia internacional. El Reino Unido ya anticipó una investigación de fase 1, y en Estados Unidos el Departamento de Justicia también ha mostrado interés en revisar el acuerdo.

¿Qué sigue para Paramount?

Primero, Warner tiene programada una votación de accionistas para el 23 de abril, paso indispensable para avanzar con la transacción. Segundo, continúan las revisiones regulatorias, ya no solo en Estados Unidos, también en Reino Unido, donde la autoridad de competencia ya anunció que abrirá su análisis en las próximas semanas.

Nada garantiza menos turbulencia de vuelo. Más de dos mil profesionales de Hollywood ya firmaron una carta en contra de la fusión Paramount-Warner. Además, la audiencia del Senado pierde al protagonista que muchos querían ver responder en persona.

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