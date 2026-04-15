‘Longlegs’ volverá: Paramount distribuirá la nueva película con Nicolas Cage y deja fuera a Neon

El universo de Longlegs: Coleccionista de Almas no terminó con una sola visita al infierno doméstico que Osgood Perkins levantó en 2024. Dos años después del estreno que convirtió a aquella pesadilla en uno de los fenómenos más extraños y rentables del cine de terror reciente, una nueva película ya está en camino con Nicolas Cage como protagonista.

Por un lado, Cage volverá a ese rincón podrido y ceremonial que ayudó a volver inolvidable; por el otro, la continuación ya no estará cobijada por Neon, la distribuidora que llevó la primera cinta a los cines y la convirtió en un pequeño terremoto de taquilla.

Longlegs tendrá nueva película

Paramount Pictures ganó los derechos de una nueva película ambientada en el universo de Longlegs. Nicolas Cage regresará como protagonista y productor, mientras Perkins volverá a escribir, dirigir y producir el proyecto. Por ahora, los detalles narrativos no han sido revelados, aunque ya se sabe que la historia ocurrirá en el mismo mundo de la cinta original, pese a que no será una secuela como tal.

Maika Monroe en Longlegs

De igual forma no se ha anunciado si Maika Monroe y otros actores retomarán sus papeles, de modo que el único regreso confirmado frente a cámara es el de Cage. La primera Longlegs nos presentó la historia de la agente del FBI Lee Harker en la búsqueda de un asesino serial relacionado con el ocultismo y con una red de violencia en el Oregon de los años noventa.

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La primera película costó menos de 10 millones de dólares y terminó con una recaudación mundial de 127.9 millones, incluidos 74.3 millones en Estados Unidos y Canadá. Para una propuesta original y poco amable con el gran público, esos números fueron una anomalía muy feliz. Además, Nic Cage nos entregó una de sus clásicas actuaciones catárticas, dignas de manicomio, así que no esperamos menos del siguiente proyecto.

La recepción crítica fue muy positiva. Destacaron su atmósfera enfermiza y el trabajo desquiciado de Cage. Ese respaldo ayudó a que los comentarios, en lugar de concentrarse en los sustos, lo hicieran en su construcción formal, su ritmo de pesadilla y su forma de presentar el horror satánico y el melodrama familiar.

Paramount tomará la estafeta

Longlegs fue uno de los mayores triunfos de Neon. Abrió con 22.4 millones de dólares en Norteamérica, una cifra récord para la compañía, y terminó convertida en su película más taquillera en el mercado local. Ahora, la nueva entrega cambia de casa y aterriza en Paramount, lo que implica una extraña reconfiguración para una franquicia que se veía muy ligada a la identidad de Neon. Paramount se impuso en la puja por los derechos y quedó como la nueva distribuidora del siguiente capítulo.

Nicolas Cage en Longlegs

La razón detrás de la salida de Neon es que simplemente la nueva película va a ir demasiado lejos en su escala y presupuesto, por lo que se convirtió en un negocio fuera de su alcance. Paramount sí que podrá manejar la distribución. Ahora queda descubrir si este conglomerado podrá conservar ese aire de objeto maldito que hizo de Longlegs una rareza comercial.

Hay algo en Longlegs que la separa de otros thrillers de asesinos seriales. Trabaja el miedo como podredumbre espiritual y los lugares que deberían parecernos seguros están llenos de incertidumbre y miedo. Ese tejido temático permite que el personaje de Cage y sus allegados tengan más vida que una sola trama policial. Y tal parece que Paramount está a punto de sacar el mejor provecho de eso en el futuro.

Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva película de Longlegs.

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