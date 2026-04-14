‘El Caballero de los Siete Reinos’: Por qué se cancelaron las grabaciones de la temporada 2

La nueva visita a Westeros sufrió un tropiezo inesperado justo cuando la maquinaria de HBO parecía avanzar. La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos, la apuesta más reciente del universo de Game of Thrones, tuvo que modificar su plan de trabajo en España tras un problema que alteró por completo el calendario previsto para esta primavera.

¿Por qué se canceló el rodaje de la temporada 2 de El Caballero de los Siete Reinos?

La razón fue el agua. Las lluvias del invierno y el paso de una fuerte borrasca elevaron el nivel de la presa de las Niñas, en Gran Canaria y parte del decorado quedó bajo el agua; el espacio dejó de ser utilizable para la filmación, lo que obligó a frenar ese tramo del rodaje.

Pero no hay que escandalizarse, la temporada 2 no ha sido completamente cancelada. Lo que se vino abajo fue esa etapa de grabaciones en Gran Canaria. El set español quedó inutilizado por las condiciones climáticas y, ante ese escenario, la producción optó por salir de la isla y continuar en otro punto de la Península, de acuerdo con lo reportado por medios locales y Televisión Canaria.

Dexter Sol Ansell como Egg en El Caballero de los Siete Reinos

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¿Qué pasará ahora?

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, declaró que las condiciones del lugar obligaron a trasladar el rodaje fuera de la isla. La producción, además, deberá presentar un plan para retirar el material sumergido cuando el nivel del agua permita trabajar con seguridad.

Reiteramos que el traslado no equivale a un cierre definitivo del proyecto. La segunda temporada ya estaba en marcha y el calendario general planeaba extenderse hasta junio, con trabajo iniciado previamente en Belfast. El cambio abre una duda sobre posibles retrasos, pero por ahora no hay un anuncio de HBO que hable de suspensión total ni de aplazamiento del estreno más allá de 2027.

Diario de Avisos informó que el paso de la serie por Gran Canaria calculaba un impacto de unos 20 millones de euros.

El éxito de El Caballero de los Siete Reinos

HBO nos presentó El Caballero de los Siete Reinos como la historia de dos viajeros en Westeros. Ser Duncan el Alto, un caballero joven y valiente, y Egg, su pequeño escudero, traban una amistad como pocoas. La primera temporada adapta The Hedge Knight y se ubica un siglo antes de Game of Thrones, cuando los Targaryen aún ocupaban el Trono de Hierro.

Peter Claffey como Dunk en El Caballero de los Siete Reinos

En pantalla, Peter Claffey interpreta a Dunk y Dexter Sol Ansell a Egg, acompañados por un reparto donde figuraron Daniel Ings, Finn Bennett, Bertie Carvel y Tanzyn Crawford, entre otros. La temporada debutó el 18 de enero y quedó compuesta por seis episodios. La crítica fue muy positiva y los comentarios celebraron la escala menor de la serie, así como sus temas alejados de las intrigas palaciegas.

En noviembre del año pasado, la compañía anunció nuevas temporadas para dos series de la franquicia Game of Thrones, lo cual estableció un flujo anual de estrenos hasta 2028. Dentro de ese paquete, El Caballero de los Siete Reinos aseguró su temporada 2 antes incluso de que el público terminara de ver la primera.

¿Cuándo se estrena la temporada 2?

Lo que está sobre la mesa es una ventana de estreno en 2027. La propiedad oficial de Warner Bros. Discovery conserva esa referencia para la nueva temporada, y la serie sigue apareciendo en los materiales corporativos como una pieza central del futuro de HBO Max. El incidente en Gran Canaria es problemático, pero en realidad no hay una fecha corregida ni un comunicado que mueva el proyecto fuera de 2027.

La próxima cita del universo creado por George R. R. Martin será, antes que eso, la tercera temporada de La casa del dragón. Warner Bros. Discovery ya confirmó que se estrenará en junio, de modo que ese será el siguiente gran movimiento televisivo de la franquicia mientras Dunk y Egg reorganizan su viaje tras la inundación en España.

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