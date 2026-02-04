El Archivo de las Tormentas no terminará como la saga de George R. R. Martin, asegura Brandon Sanderson tras anuncio de serie en Apple

Los fans temen que se repita lo que pasó con Canción de Hielo y Fuego

El anuncio de que El Archivo de las Tormentas formará parte del ambicioso salto del Cosmere al cine y la televisión tiene a los fans temblando de emoción, pero también despertó algunas inquietudes. Ahora los lectores se preguntan si este nuevo frente creativo patrocinado por Apple podría poner en riesgo el cierre de la saga literaria, una preocupación que Brandon Sanderson decidió abordar tras varios días de comentarios comparándolo con el prolongado silencio editorial de George R. R. Martin.

En la cultura popular contemporánea, la idea de una saga de fantasía inconclusa se ha convertido casi en un fantasma colectivo, una advertencia sobre los peligros de dispersar energías entre novelas, guiones, producciones de cine y televisión o asesorías. Sanderson, consciente de ese terrorífico antecedente, optó por hablar con sus lectores.

El Cosmere llegará al cine y televisión

La alianza entre Brandon Sanderson y Apple coloca al Cosmere en una posición privilegiada dentro del panorama de las adaptaciones de fantasía. Dos de sus universos más reconocidos, Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, se encuentran en la mira para recibir tratamiento cinematográfico y televisivo, respectivamente.

El acuerdo contempla que Sanderson participe como guionista, productor y consultor creativo, además de contar con voz en decisiones relevantes como selección de elenco y lineamientos narrativos. Se trata de un nivel de control poco común, incluso en adaptaciones de alto perfil.

Brandon Sanderson con un ejemplar de El Camino de los Reyes (Foto: X)

Este involucramiento explica por qué a buena parte del fandom se le prendieron las alarmas. Escribir novelas de cientos de miles de palabras, supervisar guiones, elegir actores y colaborar con estudios demanda tiempo y energía. ¿Podría este nuevo compromiso ralentizar sus libros?

Entérate: Papeles que Henry Cavill podría interpretar en las películas y series de ‘Nacidos de la Bruma’ y ‘El Archivo de las Tormentas’

Canción de Hielo y Fuego, la saga que no termina

El ejemplo que siempre aparece en estas discusiones es Canción de Hielo y Fuego. La serie, iniciada en los noventa, alcanzó un nivel de popularidad masivo gracias a su adaptación televisiva, pero el sexto libro, Vientos de Invierno, continúa sin fecha de publicación más de una década después del volumen anterior.

La participación de su autor en múltiples proyectos derivados del universo, así como su rol como consultor en distintas producciones, ha sido señalada repetidamente como uno de los factores que explican la demora. Ese caso se volvió una advertencia sobre las complicaciones de expandir demasiado un universo antes de concluirlo.

Brandon Sanderson responde a quienes temen que no concluya El Archivo de las Tormentas

En un mensaje dirigido a su audiencia, el escritor explicó que los nuevos proyectos sí modificarán su rutina, pero dentro de parámetros que ya había previsto. Dejó claro que Nacidos de la Bruma: Sangre Espectral continúa programado para 2028.

“Esto afectará mi calendario de escritura, aunque no al punto de que creo que tengan que preocuparse. Sangre Espectral va a salir a tiempo en 2028, y la trilogía debería publicarse un año después. Y no afectará El Archivo de las Tormentas, más allá de que ya había contemplado este tiempo dentro de mi planificación. Parte de la razón por la que sabía que iba a necesitar un poco más de margen aquí es porque voy a estar haciendo muchas cosas con Hollywood. Voy a asegurarme de que todo esto salga bien.”

George R.R. Martin estrenó este año El Caballero de los Siete Reinos en HBO Max (Foto: X)

Sobre las adaptaciones de sus libros, comentó lo siguiente:

No te pierdas: ¿’Vientos de Invierno’ llegará? George R.R. Martin abandona convención tras ser confrontado por un fanático hostil

“Estos no llegarán el próximo año, pero esta vez estoy seguro de que todo va a salir muy bien. Así que acompáñenme. Únanse a mí mientras escribo el guion, y escúchenme quejarme de lo difícil que es tomar un libro de 200 mil palabras y condensarlo en una película de dos horas. Eso será, más o menos, lo que estaremos haciendo durante los próximos seis meses.”

El Cosmere crecerá en pantallas, pero no a costa de abandonar los libros.

¿De qué trata el famoso Archivo de las Tormentas?

El Archivo de las Tormentas se desarrolla en Roshar, un mundo azotado por tormentas colosales que moldean tanto el paisaje como la cultura. La historia presenta múltiples personajes cuyas vidas se entrelazan en medio de guerras y fuerzas antiguas que despiertan.

A diferencia de otras sagas de fantasía épica, la obra nos da batallas monumentales con exploraciones sobre culpa, redención, trauma y responsabilidad. Cada libro es una pieza dentro de un diseño mayor, donde pequeños detalles cobran sentido cientos de páginas después.

Fuente