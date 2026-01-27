‘El Caballero de los Siete Reinos’: Quiénes son Aerion, Maekar, Baelor y otros Targaryen que aparecen en la serie

La historia de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ se desarrolla varias décadas antes de los acontecimientos de ‘Game of Thrones’, cuando la Casa Targaryen ocupa el Trono de Hierro y es la familia con mayor poder de Poniente. Aunque los dragones están casi extintos, el apellido Targaryen aún es sinónimo de poder y autoridad política.

Debido a su importancia en el universo creador por George R.R. Martin, la familia Targaryen está presente en la serie de Ira Parker. Dunk es testigo de su arrogancia y de cómo su enorme influencia llega a todos los rincones del continente. Su linaje, enrevesado y a veces confuso, está representado por personajes como Aerion, Maekar y Baelor, quienes tendrán un papel muy importante en la aventura de Ser Duncan el Alto.

Entérate: ‘El caballero de los Siete Reinos’: Por qué Dunk está decepcionado de los Targaryen y del honor de Poniente

Los Targaryen en ‘El Caballero de los Siete Reinos’

Es importante entender en qué momento de la línea del tiempo ocurre ‘El Caballero de los Siete Reinos’. El torneo de Vado Ceniza se celebra en el año 209 d.C. (después de la Conquista) del calendario de Poniente. La historia de Ser Duncan el Alto transcurre aproximadamente 78 años después la guerra conocida como la Danza de los Dragones y 50 años después de la desaparición de los dragones.

Para ese entonces, los Targaryen aún siguen en el Trono de Hierro. El rey de Poniente es Daeron II Targaryen, bisnieto de Rhaenyra y Daemon. Si bien no está presente en ‘El Caballero de los Siete Reinos’ su reinado es importante ya que Poniente está en relativa paz, después de que Daeron II detuviera una rebelión. Eso sí, sus descendientes tienen un papel central en la serie.

Baelor “Rompelanzas” Targaryen

El hijo mayor del rey Daeron II es el lado más amable de los Targaryen en ‘El Caballero de los Siete Reinos’, por decirlo de alguna forma. Baelor “Rompelanzas” Targaryen es interpretado por Bertie Carvel, quien encarna a la mano derecha del rey. Baelor se muestra comprensivo con Dunk, pues reconoce las hazañas de Ser Arlan Pennytree, lo que le da su boleto al torneo de Vado Ceniza.

Baelor Targaryen es el príncipe de Rocadragón y segundo en la línea de sucesión al Trono de Hierro. También es padre de los príncipes Valarr y Matarys. Su árbol genealógico se remonta a figuras clave como Rhaenyra y Daemon Targaryen.

Bertie Carvel como Baelor “Rompelanzas” Targaryen (Imagen: HBO)

Maekar I Targaryen

Este miembro de la realeza es el hijo menor del rey Daeron II y, por lo tanto, hermano de Baelor. Como parte de la comitiva de los Targaryen, también asiste al torneo de Vado Ceniza junto con sus hijos. Sin embargo, su impresión de Dunk es muy diferente, pues no lo ve con buenos ojos debido a su origen.

Maekar I Targaryen, interpretado por Sam Spruell, tiene un papel secundario en ‘El Caballero de los Siete Reinos’, pero su descendencia es fundamental en la franquicia. Es padre de Aemon y Aegon, cuya relación con Baratheon, Rhaegar Targaryen y Daenerys es muy importante.

Sam Spruell como Maekar Targaryen (Imagen: HBO)

Te interesa: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Peter Claffey revela que George R.R. Martin lo eligió personalmente como Dunk

Aerion “Llama Brillante” Targaryen

Este arrogante personaje es uno de los hijos de Maekar I. Representa el lado más cruel y sádico de la realeza. Aerion “Llama Brillante” Targaryen, interpretado por Finn Bennett, se convierte en la principal figura antagónica para Ser Duncan el Alto.

Aerion está convencido de que es un dragón en forma humana. Por eso se hace llamar “Llama Brillante” y porta un llamativo casco con forma de fuego. Su enfrentamiento con Dunk lo pone en una situación que amenaza directamente su vida y marca uno de los conflictos más tensos de la historia.

Finn Bennett como Aerion “Llama Brillante” Targaryen (Imagen: HBO)

Valarr Targaryen

El hijo mayor de Baelor Targaryen tiene un papel secundario en la historia de Dunk. Valarr Targaryen aparecerá en ‘El Caballero de los Siete Reinos’ pues es otro de los competidores del torneo de Vado Ceniza. Es interpretado por el actor Oscar Morgan. Valarr es el hijo mayor del heredero al Trono de Hierro, así que su participación en la historia será menor.

Oscar Morgan como Valarr Targaryen (Imagen: HBO)

Otros Targaryen importantes en la temporalidad de la serie

Además de sus hijos varones, Maekar I también tuvo dos hijas: Daella Targaryen, la mayor, y Rhae Targaryen, la menor. Aunque no tienen un papel directo en la nueva aserie, forman parte del entramado familiar que rodea a la dinastía en esta etapa de su historia.

Por otro lado, dentro de otra rama de la familia aparecen Aelor y Aelora Targaryen, los gemelos de Rhaegel y Alys Arryn, así como Daenora Targaryen, su hija menor. Son personajes secundarios, pero ayudan a completar el complejo árbol genealógico de la familia. Por supuesto, es importante mencionar que Egg forma parte de este linaje, pues se convertirá en Aegon V Targaryen.

Con información de ComicBook y Mashable

Por si te lo perdiste: Showrunner de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ justifica el ritmo y la extensión de la serie: ‘Pudimos hacer una adaptación fiel’