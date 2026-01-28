Jason Momoa no está seguro de que Lobo tenga futuro en el DCU: ‘Solo sé que aparece en Supergirl’

Este año llega a Supergirl: Woman of Tomorrow a salas de cine y con ella viene Jason Momoa como Lobo. En una nueva entrevista con ScreenRant, el actor de 46 años habla sobre su personaje y revela que no está seguro de su permanencia en el nuevo universo de DC a cargo de James Gunn, mismo que debutó en el terreno live-action el año pasado con Superman, protagonizada por David Corenswet.

El temprano anuncio de su participación en Supergirl abrió la puerta a especulaciones sobre el destino del cazarrecompensas intergaláctico, aunque el propio actor ha dejado claro que su conocimiento del proyecto es limitado y que, por ahora, no hay certezas más allá de esa aparición puntual.

En ese contexto, la figura de Jason Momoa es el inusual puente entre dos etapas muy distintas de DC en el cine, una embadurnada en la visión cerrada del antiguo DCEU y otra que apenas comienza bajo una lógica distinta, menos rígida y bastante más abierta a la reacción de los fanáticos y el público general.

De Aquaman a Lobo

Jason Momoa en Aquaman (Foto: IMDb)

El recorrido de Jason Momoa en DC comenzó en un universo que hoy ya no existe. Su debut como Arthur Curry se dio en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, cuando el DCEU todavía tenía puestas sus esperanza en una mitología oscura y una narrativa cuidadosamente planificada bajo una sola mirada creativa.

Aquaman se convirtió después en una de las franquicias más exitosas de esa etapa, con dos películas que pese a críticas mixtas demostraron unos bíceps comerciales macizos y colocaron a Momoa como uno de los rostros favoritos de DC en la gran pantalla.

El cierre del DCEU no implicó, sin embargo, una ruptura definitiva con el actor. Con la llegada del DCU, la idea de reutilizar intérpretes en nuevos papeles se volvió parte de la estrategia, precisamente porque se trata de un universo distinto, sin continuidad directa con el anterior.

En ese marco, el salto de Aquaman a Lobo no se presenta no es una contradicción, sino como una reinvención. El cazarrecompensas alienígena ofrece a Momoa un registro muy diferente a su personaje anterior, más cercano a la exageración que a la épica solemne y, claro está, a las aguas del océano.

¿Lobo se quedará como regular en el DCU?

La gran incógnita sigue siendo si Lobo tendrá continuidad más allá de Supergirl. Esto fue lo que dijo el actor en la nueva entrevista:

Milly Alcock en Supergirl (Foto: Warner Bros.)

“Antes todo estaba bastante planeado por Zack Snyder. Solo sé que Lobo está en Supergirl, y ya veremos qué depara el futuro para todo eso. Me encantaría que Lobo tuviera su propio proyecto. Creo que probablemente dependa del público y de cómo se sienta al respecto, pero creo que [James Gunn] tiene sus cosas planeadas y yo no estoy al tanto de eso. Estoy bastante emocionado. Cuando me tocó meterme en la piel de Lobo fue increíble. Y mi primera escena es muy salvaje. Me cuesta ver a otro actor logrando esa primera toma como lo hicimos nosotros.”

Supergirl está en camino

La certeza, por ahora, es Supergirl. La película llegará a los cines el 26 de junio y será otro de los primeros grandes estrenos del DCU en su nueva etapa. Milly Alcock encabeza el proyecto como Kara Zor-El, una versión del personaje inspirada en una historia más introspectiva y dura, muy distinta a las representaciones luminosas que el público conocía en otras adaptaciones.

Dentro de esa historia, Lobo aparecerá como un personaje secundario, un elemento disruptivo que introduce violencia y caos en un relato que gira alrededor del viaje personal de Supergirl. En los cómics, Lobo es un mercenario sin lealtades, famoso por su fuerza descomunal y su desprecio absoluto por la autoridad. Su moral se rige por códigos propios que chocan con cualquier idealismo.

Esa naturaleza lo convierte en una figura atractiva para el DCU, que busca ampliar su espectro de tonos y explorar personajes menos convencionales, ¿logrará quedarse en el DCU?

