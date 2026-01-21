‘Es una verdadera vergüenza’: Eiza González condena fake news y la falta de verificación en medios de comunicación

La actriz reaccionó luego de que se difundiera una supuesta nominación a los Premios Razzie 2026

La actriz mexicana Eiza González, quien ha saltado a la fama con producciones como ‘Alita: Battle Angel‘ y ‘I Care a Lot‘, se pronunció luego de que diversos medios difundieran información falsa sobre una supuesta nominación suya a los Premios Razzie 2026. La versión, que circuló durante varios días, fue desmentida tras la publicación de la lista oficial de nominados, en la que González no aparece en ninguna categoría. A raíz de ello, la actriz compartió un mensaje en el que cuestionó el manejo del caso y la falta de verificación periodística.

También te puede interesar: Actor de ‘Breaking Bad’ le ‘echa flores’ a Eiza González por su interpretación en ‘Ash’

¿De dónde salió la supuesta nominación a los Razzies 2026?

El rumor sobre una presunta nominación de Eiza González como Peor Actriz de Reparto surgió a partir de publicaciones no oficiales difundidas en foros y plataformas como Reddit, donde se compartieron listas especulativas previas al anuncio oficial de los Razzie. Esa información fue retomada por algunos portales y cuentas sin confirmación directa con la organización del premio.

Eiza González (imagen: Getty)

La lista oficial de nominados a los Premios Razzie 2026 fue publicada el 21 de enero y no incluye a González en ninguna categoría. Medios estadounidenses especializados corroboraron la información tras la difusión inicial del rumor, confirmando que la actriz mexicana no figuraba entre los nominados. A pesar de ello, la versión errónea continuó replicándose en distintos espacios digitales y algunos medios tradicionales.

También lee: ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie confiesa que se volvió ‘codependiente’ de Jacob Elordi y él dice que tienen una ‘obsesión mutua’

El mensaje de Eiza González contra el amarillismo

Ante la difusión reiterada de la información falsa, Eiza González decidió pronunciarse de forma pública para cuestionar directamente el comportamiento de algunos medios mexicanos. En su mensaje, la actriz señaló que la falta de verificación y el uso de titulares sensacionalistas no son errores aislados, sino prácticas recurrentes que, en su opinión, buscan desacreditar a figuras públicas sin sustento informativo.

González acusó a ciertos portales y cadenas de priorizar contenido denigrante por encima de la confirmación de datos, y de actuar con rapidez cuando se trata de difundir rumores negativos, mientras omiten otros aspectos de su carrera. En ese contexto, escribió en su cuenta de X:

“Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. Aveces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir info denigrante, no caminan. Corren.”

La actriz también vinculó este episodio con la relación entre artistas y prensa, al señalar que este tipo de prácticas explica por qué algunos medios dejan de recibir acceso a entrevistas o exclusivas. Según su postura, la reacción posterior suele ser insistir en una cobertura negativa cuando el acceso es negado.

En su comunicado, González subrayó que la información falsa se difundió en un momento particularmente significativo para ella, ya que coincidió con el anuncio de dos proyectos cinematográficos en un festival internacional relevante. Al respecto, escribió:

“Difundieron sin para info errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mi, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine.”

La actriz remarcó que, mientras esos anuncios no recibieron atención por parte de medios latinoamericanos, la supuesta nominación (originada en una cuenta de Reddit) fue amplificada rápidamente, pese a tratarse de una plataforma que no verifica información. En ese sentido, calificó el origen del rumor como ilegítimo y falso.

Finalmente, González dejó claro que su pronunciamiento no buscaba confrontación personal, sino llamar la atención sobre el impacto que este tipo de coberturas tiene a nivel internacional. En su mensaje concluyó con un llamado directo:

“Solo por eso hago ese comunicado publico, para recordarles que podemos ser mejor. Que sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes.”

Eiza González (imagen: Instagram)

El contexto profesional que rodeó la controversia

El pronunciamiento de la actriz ocurrió mientras su agenda profesional se mantiene activa. En 2024, González formó parte del elenco de ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’, cinta de acción ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y participó en la ambiciosa serie de Netflix ‘3 Body Problem’, adaptación de la novela de Liu Cixin, una de las producciones televisivas de ciencia ficción más comentadas del año.

En 2025, la actriz protagonizó ‘Ash’, un proyecto de ciencia ficción y horror dirigido por Flying Lotus, donde interpreta a una astronauta atrapada en una situación límite. La película fue presentada en circuitos de festivales y marcó un nuevo giro hacia registros más oscuros y contenidos dentro de su filmografía reciente.

De cara a los próximos años, González tiene en desarrollo ‘I Love Boosters’, una comedia de ciencia ficción dirigida por Boots Riley, con estreno previsto para 2026, además de ‘Mike & Nick & Nick & Alice’, producción anunciada para plataformas de streaming. A ello se suma ‘In the Grey’, proyecto actualmente en postproducción y del que aún no se ha confirmado fecha de lanzamiento.

No te vayas sin leer: ‘La virgen de la Tosquera’: La película de terror argentino que mezcla adolescencia, deseo y horror sobrenatural