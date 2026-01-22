Sophie Turner no quiere volver a hacer dramas de época como ‘Game of Thrones’: ‘Te ensucias y no es glamoroso’

La actriz de Sansa Stark tiene una postura firme sobre los proyectos que le interesan

Los dramas de época funcionan como vitrinas de prestigio para actores jóvenes que buscan legitimidad artística en el mundo del entretenimiento. Observamos vestuarios fastuosos y relatos llenos de tragedia que suelen convertirse en pasaportes hacia una carrera más ambiciosa y diversa. Pero Sophie Turner ya no quiere seguir esa ruta.

Ese mundo ya no tiene el mismo atractivo para la actriz británica de 29 años, quien tras haber pasado prácticamente toda su adolescencia y buena parte de su adultez temprana entre vestidos largos y condiciones adversas de rodaje, parece haber cerrado definitivamente esa puerta.

Sophie Turner se aleja de los dramas de época

En entrevista con Los Angeles Times, Turner habló sobre una realidad poco glamorosa que suele esconderse detrás de esas producciones históricas que lucen tan elegantes en pantalla.

Sophie Turner como Sansa Stark en Game of Thrones (Foto: HBO)

“Recibí muchas ofertas para hacer dramas de época, pero no quería hacer más después de Game of Thrones por el clima. Siempre estás afuera y siempre llevas un vestidito de algodón muy delgado y hay lodo por todas partes. Bueno, esta es la razón por la que no me gusta hacerlos. Se te llena de lodo la parte de abajo del vestido y cuando tienes que ir al baño, el lodo te golpea el trasero cuando te subes el vestido. No es tan glamuroso como parece.”

Los mejores créditos de Sophie Turner

El rechazo de Turner a los dramas de época no significa que esté huyendo de proyectos ambiciosos o de alto perfil. Muy por el contrario, su filmografía posterior a Game of Thrones muestra un intento claro por explorar registros muy distintos.

Después de terminar con Sansa Stark, uno de los personajes más transformados de toda la saga, la actriz apareció en películas como X-Men: Dark Phoenix, donde interpretó a Jean Grey, personaje que la involucró en una franquicia mayor.

También protagonizó Revancha Ya, una oscura comedia juvenil de Netflix que jugó con los códigos del thriller adolescente y le permitió mostrar una faceta más ligera de su trabajo, muy distinta al tono solemne de Westeros.

En televisión, participó en The Staircase, una miniserie basada en hechos reales sobre un complejo caso judicial que le dio la oportunidad de trabajar dentro de un drama contemporáneo con tintes psicológicos.

De Sansa Stark a Lara Croft

Sophie Turner como Lara Croft (Foto: Prime Video)

Una nueva búsqueda de renovación profesional viene con la serie Tomb Raider para Prime Video, desarrollada por Phoebe Waller-Bridge. Turner fue anunciada como la nueva Lara Croft hace meses y recientemente se publicó la primera imagen oficial que muestran su transformación en la famosa aventurera.

En las fotos, aparece con un top azul turquesa, lentes de sol rojizos, shorts oscuros, la clásica trenza del personaje, cinturón y una pistola, apariencia muy cercana a la de los videojuegos clásicos.

En un comunicado del año pasado, Turner reconoció que tiene unos “zapatos enormes” por llenar ante el legado de Angelina Jolie y Alicia Vikander, pero expresó plena confianza en la visión de Phoebe Waller-Bridge y en el rumbo creativo de la serie. Sobre el papel, esto declaró para Net-A-Porter:

“Es muy diferente a los papeles que suelo interpretar. Normalmente no me ven como una chica de acción ni como alguien fuerte en su identidad como persona. A menudo interpreto personajes que están cuestionándose constantemente. Es refrescante hacer algo distinto.”

Ese proyecto es un quiebre con su pasado en los dramas históricos. Aunque Tomb Raider también implica rodajes físicos y escenarios hostiles, la fantasía que representa esta nueva franquicia televisiva parece mucho más alineada con la etapa vital y profesional que Turner atraviesa hoy.

Con Lara Croft en el horizonte y una carrera que se abre hacia territorios más contemporáneos, Sophie Turner volverá a convertirse en la estrella central de televisión que dominó las redes sociales hace algunos años.

Por el momento no hay fecha de estreno para la serie de Tomb Raider en Prime Video.

