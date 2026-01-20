Billie Eilish condena a Donald Trump y a ICE: ‘Ya no nos sentimos seguros en nuestras calles’

En Atlanta, bajo el eco de un premio dedicado a la justicia social, una de las voces más influyentes de su generación decidió romper el protocolo. Billie Eilish subió al escenario sin el tono de festejo que suele acompañar estas ceremonias y habló de miedo y de una sensación de desamparo que se extiende por todo el país.

La cantante de 24 años protagonizó una intervención política en uno de los recintos simbólicos del legado de Martin Luther King Jr. Habló de comunidades vulnerables y de la violencia cotidiana en su país disfrazado de Gucci pero con un trasfondo de pobreza e inseguridad. Después señaló a los responsables.

Billie Eilish contra la administración de Donald Trump

La intervención ocurrió mientras recibía el premio Beloved Community for Environmental Justice, un reconocimiento del King Center. Ahí Eilish explicó que aceptar un premio por justicia ambiental resultaba contradictorio cuando, en sus palabras, el país atraviesa uno de sus momentos más oscuros en materia de derechos civiles e inmigración.

“Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, cómo nos quitan derechos civiles, cómo se recortan recursos para combatir la crisis climática en favor de los combustibles fósiles y cómo la ganadería industrial destruye nuestro planeta, y cómo el acceso de la gente a la comida y a la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un nuevo derecho humano básico para todos los estadounidenses.”

Billie Eilish afirmó que las políticas migratorias y de seguridad impulsadas durante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han creado un clima de terror.

“Está muy claro que proteger nuestro planeta y a nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es muy difícil celebrar eso cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros propios hogares o en nuestras calles. Tengo esta plataforma y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería hacer.”

El caso de Renee Nicole y las represalias

Días antes del discurso, Eilish había utilizado su cuenta de Instagram para condenar la muerte de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo de ICE el pasado 7 de enero. En una serie de historias, la cantante describió a la institución como “un grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal” y mencionó a las 32 personas que murieron bajo custodia de ICE el año pasado.

Ante el caso de Nicole, ICE y la Casa Blanca negaron las acusaciones de asesinato y defendieron los procedimientos internos. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reaccionó hace unos días a las críticas contra ICE en una conferencia con la prensa:

“Los valientes miembros de ICE están haciendo todo en su poder para remover a esos individuos horribles y hacer de nuestra comunidad un lugar más seguro.”

Billie Eilish en cine

Además de componer temas para películas como Sin Tiempo para Morir, donde ganó el Óscar por la canción principal, la artista participó en proyectos documentales que exploran su proceso creativo, como The World’s a Little Blurry.

Por si fuera poco, James Cameron y Billie Eilish están trabajando juntos en un documental 3D sobre la gira Hit Me Hard and Soft. La película, co-dirigida por ambos y producida por Paramount, utilizará una tecnología inédita y se estrenará en cines el 20 de marzo de 2026.

