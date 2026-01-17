Amybeth McNulty, actriz de ‘Stranger Things’, revela que la serie fue la última audición que compartió con sus padres antes de que fallecieran

“Hicieron todo por mí”: La actriz de Vickie recuerda conmueve con su historia

Después del comentado final de ‘Stranger Things‘, muchos se preguntaron por qué no se dio más tiempo al personaje interpretado por Amybeth McNulty, Vickie, pero la actriz ha vuelto a ser noticia por su reciente aparición en la televisión irlandesa, donde contó una conmovedora historia sobre su audición para la serie de Netflix, y lo que significa en su vida personal, pues se relaciona con el fallecimiento de sus padres.

¿Qué contó Amybeth McNulty en la televisión irlandesa?

Durante su aparición en The Late Late Show, Amybeth McNulty habló por primera vez de manera directa sobre el peso personal que tuvo su llegada a ‘Stranger Things‘. La actriz explicó que el proceso de casting de la producción de Netflix fue el último del que sus padres tuvieron conocimiento antes de fallecer.

Maya Hawke y Amybeth McNulty en ‘Stranger Things’ (imagen: Netflix)

“Fue la última audición que supieron que hice.”

McNulty relató que, aunque la audición se manejó bajo estricta confidencialidad, ella sospechó desde el inicio que se trataba de la serie creada por los hermanos Duffer. Como seguidora del programa desde su estreno en 2016, reconoció el tono y los personajes del material que recibió, aun cuando el proyecto no se identificaba por nombre.

“No dijeron qué era. Yo lo sabía, era un gran fan, lo suficiente como para investigarlo y decir: «Sí, esto es Stranger Things».”

La pérdida de sus padres y el significado del papel

La actriz también compartió que sus padres tenían un presentimiento positivo respecto a esa audición, lo que convirtió la confirmación del papel en una experiencia particularmente significativa tras su fallecimiento.

“Dijeron que tenían un buen presentimiento al respecto… y tenían razón.”

La madre de McNulty, Siobhan McNulty, murió en noviembre de 2021 tras padecer cáncer. Su padre, Liam McNulty, falleció en diciembre de 2023. En la entrevista, la actriz subrayó que ambos estuvieron al tanto de ese último casting y que su apoyo marcó de forma definitiva la manera en que vivió la noticia de haber sido seleccionada.

McNulty aprovechó esta anécdota para ahondar sobre el acompañamiento constante que recibió desde niña, incluso en los momentos de mayor incertidumbre profesional.

De ‘Anne with an E’ a ‘Stranger Things’: una carrera acompañada

Antes de incorporarse a la serie de Netflix en su cuarta temporada como Vickie Dunne, la actriz ya había alcanzado proyección internacional con ‘Anne with an E’. Ese proyecto implicó decisiones familiares de gran calado, como mudarse de Irlanda a Canadá para facilitar los tiempos de rodaje.

“Desde los 10 años, me llevan a todas partes. Se mudaron conmigo a Canadá y vivieron en Toronto, lo cual es una locura.”

McNulty describió ese respaldo como un esfuerzo total por parte de sus padres, quienes reorganizaron su vida para sostener su vocación actoral desde temprana edad.

Amybeth McNulty en ‘Anne with an E’ (imagen: CBC)

“Hicieron todo [por mí].”

La entrevista generó reacciones inmediatas entre la audiencia irlandesa, donde algunos espectadores expresaron sorpresa al descubrir que la actriz es originaria de Irlanda, pese a su presencia constante en producciones internacionales. En redes sociales, varios usuarios destacaron el tono sereno y directo con el que habló del tema.

Con el final definitivo de ‘Stranger Things’, lo que contó McNulty queda ligado a una etapa decisiva de la serie, pero también a un punto de quiebre en su vida personal. A pesar de todo, el recuerdo de sus padres puede doler ahora que no están, pero su apoyo fue crucial para forjar al ser humano en que se ha convertido.

Con informacion de The Irish Sun.

