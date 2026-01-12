‘Stranger Things’: Hermanos Duffer confiesan que empezaron a grabar la temporada final sin un guion terminado

El cierre de una de las series más influyentes de la televisión reciente no resolvió como muchos soñaban y ahora llega con más tensiones para los fans. Años después de convertir a Hawkins en un lugar central del imaginario pop, los hermanos Duffer, responsables de Stranger Things, reconocieron que el camino hacia la temporada final fue más incierta de lo que muchos imaginaron.

En un nuevo documental detrás de cámaras producido por Netflix, los creadores de la serie revelaron el proceso interno que acompañó a la última temporada. Más allá de las despedidas y la nostalgia, el proyecto también dejó al descubierto dudas sobre cómo cerrar una historia que creció hasta convertirse en fenómeno global. Lo que ahí se cuenta ayudaría a entender por qué el desenlace dio pie a tantas conversaciones.

¿Los Duffer comenzaron a grabar la temporada final sin un guion terminado?

Matt Duffer admitió que la producción de la quinta temporada arrancó sin que el guion del episodio final estuviera completamente escrito. Según explicó, se trató de una decisión arriesgada y angustiante debido al peso que tenía ese capítulo dentro de toda la serie.

“Entramos en producción sin tener terminado el guion del final. Eso fue aterrador porque queríamos hacerlo bien. Era el guion más importante de la temporada.”

El propio creador reconoció que el último episodio era el texto más importante de la temporada y que la falta de una versión final provocó una sensación constante de presión. Grabar escenas sin tener una resolución obligó al equipo a convivir con la posibilidad de corregir o incluso replantear elementos importantes sobre la marcha.

Ross Duffer, por su parte, expuso una de las ideas más extremas que se discutieron durante el proceso, relacionada con el destino de Eleven, lo que deja claro que el final estuvo en debate hasta etapas muy avanzadas de la producción. Su objetivo final fue el de mantener el paradero del personaje de Millie Bobby Brown como tema ambiguo.

“Todo el episodio tiene que ir construyéndose hacia la idea de que Eleven va a suicidarse.”

Lo que salió mal con el final de Stranger Things

Más que un error puntual, el cierre de Stranger Things parece haber sido el resultado de un desgaste acumulado. Tras cuatro temporadas de éxito sostenido, la serie cargaba con una enorme responsabilidad. Sin embargo, la resolución última no cumplió con muchas de las expectativas que los fans alimentaron a través de edits en TikTok, fanfics en Ao3 y publicaciones aesthetic en Tumblr y Pinterest

No son pocas las críticas que concuerdan en una acumulación excesiva de personajes en la temporada final. Tampoco respeto detalles de su propio universo, el camino y destino del villano (Vecna/Henry Creel) pudo ser mejor, no cerró con varias subtramas menores y dio un final abierto sin muertes para no hacer enfurecer a los fans (aunque pasó lo contrario).

Trayectoria y futuro de los Duffer

Antes de Stranger Things, los hermanos Duffer eran nombres poco conocidos fuera de ciertos círculos del cine independiente. Su carrera dio un giro de 180 grados con el estreno de la serie en 2016, cuando lograron darle a Netflix una de sus joyas más preciadas.

A lo largo de los años, su trabajo se caracterizó por un fuerte control autoral. Los Duffer escribían y dirigían, supervisaban el tono, el ritmo y la evolución de los personajes. Esa implicación total fue indispensable para construir la identidad de la serie, pero también los colocó en una posición de enorme presión creativa.

Los Duffer firmaron hace tiempo un contrato con Paramount Skydance, empresa para la que trabajarán 4 años creando contenido exclusivo. Por el momento no hay detalles sobre esos proyectos en puerta.

¿El final de Stranger Things fue como el de Game of Thrones?

La temporada final de Stranger Things ya forma parte de esas grandes conclusiones televisivas que se quedaron cortas. Si bien sus fallos son importantes, no se comparan con la escala de Game of Thrones en 2019, serie que hizo explotar al mundo del entretenimiento con su temporada 8.

Para pena de Warner y HBO, Game of Thrones todavía ostenta la corona como la serie que cayó de su trono estrepitosamente y nadie ha podido perdonar.

