‘Black Mirror’ regresa: Creador de la serie de Netflix revela los primeros detalles de la temporada 8

En el ya lejano 2011, ‘Black Mirror’ irrumpió con fuerza en la televisión y se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix. Luego de siete temporadas con historias llenas de tintes distópicos y ciencia ficción, la creación de Charlie Brooker está lista para regresar con nuevos episodios.

El guionista y productor aclaró el futuro de su popular serie, que recibió varias nominaciones en los Globos de Oro 2026. La séptima temporada ha sido una de las más comentadas por su enfoque provocador, así como por su regreso a esas raíces oscuras y perturbadoras que hicieron famosa a la antología. El realizador confirmó que ‘Black Mirror’ regresará con un tono continuista y novedades que sorprenderán a la audiencia.

¿Qué sabemos sobre la temporada 8 de ‘Black Mirror’?

Charlie Brooker comparó el proceso creativo de hacer ‘Black Mirror’ con grabar álbumes musicales. Considera que cada temporada de la serie ha tenido un tono particular, lo que le permite planear algo especial y único para cada temporada. En una entrevista con Netflix, confirmó que la temporada 8 de ‘Black Mirror’ ya está en marcha.

Si bien por ahora no hay detalles de su fecha de lanzamiento ni de las historias que ofrecerá, Brooker está convencido de que es el momento ideal para regresar a su exitosas serie. La temporada más reciente registró más de 10 millones de visualizaciones en su primera semana y rompió otros récords con capítulos como ‘USS Callister’.

“Por suerte sí tiene futuro, así que puedo confirmar que ‘Black Mirror’ regresará, justo a tiempo para que la realidad lo alcance. Qué emocionante. Esa parte de mi cerebro ya se ha activado y está trabajando a toda máquina”.

Cristin Milioti en la séptima temporada de ‘Black Mirror’ (imagen: Netflix)

Brooker adelantó que los nuevos capítulos serán “más ‘Black Mirror’ que nunca”, en referencia a un regreso a las historias más oscuras, perturbadoras y centradas en el impacto de la tecnología en la naturaleza humana. Piensa en la temporada 8 como en un nuevo álbum, pues quiere encontrar un tono particular y ofrecer a la audiencia experiencias nuevas.

‘Black Mirror’ competirá en los Globos de Oro

“Fue una grata sorpresa y un honor”, reconoció Brooker al enterarse de las nominaciones de ‘Black Mirror’ a los Globos de Oro. Es consciente de la enorme popularidad de la serie y de lo extraño que resulta que no haya sido nominada con anterioridad. En declaraciones para ‘The Hollywood Reporter’ reconoció que no ha sido fácil llegar a donde está ahora ni impulsar la serie durante tantos años.

Para Brooker, el proceso de reinvención ha representado uno de los mayores desafíos creativos de su carrera. El esfuerzo de todo su equipo por fin se vio reflejado en las grandes premiaciones. ‘Black Mirror’ competirá en los Globos de Oro con su séptima temporada, que recibió nominaciones a Mejor serie, así como a Mejor actriz y Mejor actor de serie por el trabajo de Rashida Jones y Paul Giamatti.

“Es encantador y extraño a la vez. Llevamos como 14 años en el programa y, obviamente, tenemos que reinventarlo con cada episodio. Así que es como… no es un trabajo propiamente dicho, pero lo es, ¿sabes? No soy bombero ni nada por el estilo, pero es duro. Así que es realmente emocionante que me reconozcan en esta etapa. Obviamente, estoy emocionado por el programa en general y por todos los que trabajan en él”.

Charlie Brooker (Imagen: Michael Wharley/Netflix)

Charlie Brooker más allá de ‘Black Mirror’

Antes de alcanzar la fama mundial con ‘Black Mirror’, Charlie Brooker presentada programas de comedia y de actualidad. A la vez que prepara el regreso de su serie estelar, también trabaja en nuevas producciones. Otro de sus proyectos es un thriller que ofrecerá drama intenso y giros inesperados.

La serie, que aún no tiene título oficial, narrará la historia de un detective que viaja a Londres para atrapar a un peligroso asesino, que es fanático de los rituales. Será protagonizada por Paddy Considine y Lena Headey, de ‘Game of Thrones’. Georgina Campbell también formará parte de la producción tras su trabajo en ‘Black Mirror’ y ‘Barbarian’.

