Experiencia de ‘Marty Supremo’ llega a CDMX: Retas de ping pong, taquitos temáticos y mucha ’50’s vibe’

¡Tacos inspirados en 'Marty Supremo'! Esto es lo que debes saber de la experiencia inspirada en el filme de Timothée Chalamet en CDMX.

Taquitos… ¡al estilo ‘Marty Supremo‘! Con motivo del próximo estreno de la película protagonizada por Timothée Chalamet, en la Ciudad de México se ha preparado una experiencia que incluye torneos de ping-pong, alimentos temáticos y la posibilidad de ver antes de estrenarse este filme, ya que se perfila como uno de los favoritos de la temporada de premios.

Inspirada parcialmente en la vida de Marty Reisman, ‘Marty Supremo‘ retrata el camino de Marty Mausser, interpretado por Timothée Chalamet, en su intento por convertirse en uno de los mejores jugadores de ping-pong del mundo. No obstante, más allá de su habilidad deportiva, para alcanzar su objetivo, termina engañando a las personas más cercanas a él con tal de avanzar.

Además del actor principal, el reparto de esta producción reúne a figuras reconocidas como Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher, entre otras. Asimismo, esta cinta ha obtenido nominaciones en diversas ceremonias importantes en la industria, como los Golden Globes que se llevarán a cabo este 11 de enero.

La nueva película de Timothée Chalamet está por llegar a cines. (Foto: Marty Supreme)

Los tacos temáticos de ‘Marty Supremo’ en la Ciudad de México

Por el próximo estreno de ‘Marty Supremo’, Candelaria Pinponería se transformó para ofrecer un menú de tacos inspirado en distintos elementos de la película.

“Este espacio único llevará el espíritu competitivo, irreverente y apasionado de la película al mundo real con torneos de ping pong abiertos al público y tacos conmemorativos”, se lee en un comunicado de prensa que recibió ‘Tomatazos‘ sobre la experiencia. Esta es parte del menú que podrás encontrar en la experiencia:

Taco Supreme: Tortilla de maíz, arrachera hanging tender a la parrilla, guacamole, cebolla morada y cilantro.

Taco Rachel: Cama de papas fritas con huevo, salsa macha dulce, pimienta y orégano

En la CDMX hay una experiencia inspirada en ‘Marty Supremo’. (Foto: Facebook / @Candelaria Pinponería)

Este menú viene acompañado de tres salas distintas que hacen alusión a algunos de los personajes clave de la historia. Además, a partir del 8 de enero, quienes estén interesados en ver ‘Marty Supremo’ antes de su estreno podrán inscribirse en un torneo de ping-pong con el que podrán ganar boletos para la función especial del filme el próximo 14 de enero.

El cupo es para 32 personas y los pases para la proyección son limitados, por lo que deberás consultar con su mesero la disponibilidad de esta promoción. Asimismo, esta experiencia estará disponible hasta el 13 de enero.

¿Cuándo se estrena ‘Marty Supremo’?

En el Score Tomatazos, ‘Marty Supremo’ cuenta con una calificación de 97%, una de las puntuaciones más altas entre las producciones que compiten en los Golden Globes 2026.

De acuerdo con las redes sociales de Diamond Films, ‘Marty Supremo’ llega a cines este 15 de enero.

