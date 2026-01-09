A 25 años de ‘El Señor de los Anillos’, el elenco recuerda el vínculo único que se formó durante la filmación

A un cuarto de siglo del estreno de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo‘, el impacto de la trilogía dirigida por Peter Jackson sigue midiéndose no solo en términos cinematográficos, sino también humanos. Con motivo del 25 aniversario, la revista Empire reunió nuevamente a los cuatro Hobbits y a Gandalf para una entrevista y sesión fotográfica inéditas, en las que reflexionan sobre la experiencia de filmar una de las sagas más influyentes del cine moderno y el lazo personal que nació durante aquellos años de rodaje en Nueva Zelanda.

La charla reúne a Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd e Ian McKellen, quienes interpretaron a Frodo, Sam, Merry, Pippin y Gandalf en la trilogía compuesta por ‘La Comunidad del Anillo’, ‘Las Dos Torres’ y ‘El Retorno del Rey‘. Más allá de la nostalgia, el diálogo se centra en cómo ese rodaje prolongado y atípico marcó sus vidas dentro y fuera de la pantalla.

Elenco de ‘El Señor de los Anillos’ en el nuevo número de la revista Empire

¿Cómo se mantiene viva la amistad de la Comunidad 25 años después?

Durante la entrevista, los actores hablan con naturalidad sobre la dificultad de coincidir todos al mismo tiempo, pese al deseo constante de reencontrarse. Ian McKellen recuerda que, al terminar la trilogía, existía la intención de reunirse periódicamente para mantener viva la amistad:

“Cuando terminamos de hacer El Señor de los Anillos, todos estábamos tan amigables y unidos que acordamos que dondequiera que estuviéramos en el mundo, todos nos reuniríamos en el mismo lugar solo para renovar nuestra amistad, nuestra camaradería y nuestra fraternidad”.

Sin embargo, añade con humor que no ha logrado asistir a ninguna de esas reuniones en 25 años. Dominic Monaghan explica que los cuatro Hobbits suelen verse con frecuencia en convenciones, lo que facilita mantener el contacto, mientras que Sean Astin resume el espíritu del grupo con estas palabras:

“Creo que es el hecho de que todos queramos reunirnos lo que mantiene vivo el espíritu. No es que la Comunidad haya fracasado por completo ni se haya disuelto de alguna manera. ¡Simplemente no logramos [reunirnos]!”.

Un rodaje fuera de orden y una química irrepetible

Uno de los recuerdos más llamativos del encuentro es que la primera vez que estuvieron todos juntos en personaje fue filmando el final de ‘El Retorno del Rey’. McKellen relata que, al no conocer aún a sus compañeros, pidió orientación a Peter Jackson sobre cómo debía interpretar la despedida de Gandalf. La respuesta fue mínima, y su reacción quedó reflejada en pantalla: “Si no sabes qué hacer, no hagas nada”.

Para Elijah Wood, esa experiencia explica por qué la conexión fue distinta a cualquier otro proyecto: “Fue una alquimia muy específica”. El actor señala que pasar años viviendo y trabajando juntos, lejos de casa, creó un entorno que reflejaba la travesía de sus personajes.

Escena de ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: New Line Cinema)

Un vínculo que no se repitió en otros proyectos

Tanto Monaghan como Boyd coinciden en que la cercanía se dio de forma inmediata y que no ha vuelto a ocurrir algo similar en sus carreras. Monaghan afirma que la conexión entre los miembros de la Comunidad fue instantánea y que esa es una de las razones por las que siguen aferrándose a ella. McKellen, por su parte, cierra con una observación sencilla sobre el paso del tiempo: “Y creo que, en todo caso, estos muchachos son incluso mejores que cuando eran jóvenes”.

La entrevista completa, junto con nuevos testimonios de Peter Jackson, Viggo Mortensen, Cate Blanchett y otros miembros del elenco, se publicará en la edición de marzo de 2026 de Empire, disponible a partir del 15 de enero.

