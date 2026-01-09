Twenty One Pilots llega a los cines con ‘Más de lo que jamás imaginamos’, película sobre su concierto en la Ciudad de México

Como parte de The Clancy World Tour, Twenty One Pilots deleitó a sus fanáticos de la Ciudad de México con un concierto memorable. El dúo musical, compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun, decidió inmortalizar el momento en una película que está próxima a estrenarse. ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’ permitirá revivir la presentación en el Estadio GNP, que reunió a más de 65 mil seguidores de su música.

La producción, dirigida por Mark C. Eshleman, ofrecerá un viaje musical y un vistazo más íntimo a la presentación. ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’ dará cuenta del legado musical de la banda, que nació en 2009, en Columbus, Ohio, y que se ha ganado un lugar en la industria por su estilo ecléctico, caracterizado por la fusión de diversos géneros.

Un concierto inolvidable llegará a los cines

A Tyler Joseph y Josh Dun les fascina el entusiasmo y la fuerza del público mexicano. The Clancy World Tour les dio la oportunidad de ofrecer uno de los conciertos más grandes de su historia en territorio nacional, donde reunieron a más de 65 mil personas que cantaron a todo pulmón algunos de sus temas más icónicos, como ‘Navigating’, ‘Stressed Out’, ‘Heathens’ y ‘Ride’.

El concierto, celebrado en febrero de 2025, fue una fiesta colectiva donde la banda volvió a sorprender con su despliegue escénico, su cercanía con el público y una energía que convirtió cada canción en un himno. El dúo estadounidense sabía de antemano que ese noche sería histórica para su carrera, por lo que unieron fuerzas con Mark C. Eshleman para hacer ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’.

Twenty One Pilots en The Clancy World Tour (Imagen: Instagram)

La película, de casi dos horas de duración, permitirá revivir el concierto completo que la banda dio en la Ciudad de México. El publico que coreó las canciones de Twenty One Pilots aquella noche será uno de los protagonista, pues la cinta ofrecerá tomas aéreas y planos que mostrarán el entusiasmo de los fanáticos. También será un vistazo más íntimo a Twenty One Pilots, pues incluirá escenas detrás de bambalinas, desde que la banda llega al país hasta el momento de su presentación.

¿Cuándo se estrena ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’?

Los fanáticos de Twenty One Pilots solo tendrán que esperar unas cuantas semanas para revivir o disfrutar por primera vez uno de los mejores conciertos de la banda. ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’ llegará a los cines de todo el mundo el próximo 26 de febrero, con funciones previas exclusivas en IMAX, que se llevarán a cabo un día antes.

La película, producida por Trafalgar, tendrá proyecciones limitadas. Los boletos para disfrutarla estarán a la venta a partir del 15 de enero, es decir, la próxima semana. Se venderá en el sitio oficial de la cinta.

Anteriormente, la banda ganadora de premios GRAMMY llegó a los cines con ‘Twenty One Pilots: Cinema Experience’, cinta dirigida Jason Zada, que se hizo para celebrar el lanzamiento de ‘Scaled And Icy’, albúm de 2021.

La película concierto debutará a finales de febrero (Imagen: Trafalgar)

La película es un homenaje para los fans

Para Mark C. Eshleman, quien es fanático de la banda desde hace 16 años, es un honor haber dirigido ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’. El realizador resaltó la importancia que tuvo la presentación en el Estadio GNP para la banda y sus fanáticos, así que la película concierto es un homenaje para todos ellos.

“Para ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’, tuvimos la oportunidad de capturar dos perspectivas de una actuación de Twenty One Pilots: más de 20 cámaras centradas en los fans viviendo el show y, como segunda perspectiva, la que yo he tenido durante todos estos años hasta llegar a ese estadio lleno en la Ciudad de México: una cámara siguiendo a Tyler y Josh mientras toman los fundamentos de su espectáculo y los llevan a uno de los escenarios más grandes”.

Kymberli Frueh, Vicepresidenta ejecutiva de programación y adquisiciones de contenido de Trafalgar, añadió que la película concierto reflejará todo el sonido y la energía que los asistentes disfrutaron en la Ciudad de México. ‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’ es la segunda producción que lleva la música del dúo a la pantalla grande, pero esta vez la experiencia también se podrá disfrutar en IMAX.

“Desde construir una audiencia fan por fan hasta convertirse en una fuerza global de giras, Twenty One Pilots continúan redefiniendo la magia de los tours de conciertos. Esta nueva película marca la segunda vez que llevan una experiencia de concierto a los cines —y la primera con IMAX— entregando la escala, el sonido y la energía compartida que la hacen sentir lo más cercana posible a estar en el show en vivo”.

¿Cuál fue la playlist del concierto?

‘Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos’ es un repaso musical por los temas más emblemáticos de la banda, que ofreció una presentación con sus mayores éxitos y varias canciones que quienes aún no conocen su música deberían escuchar para conocer su característico estilo.

‘Overcompensate’

‘Holding On to You’

‘Vignette’

‘Car Radio’

‘The Judge’

‘The Craving’

‘Tear in My Heart’

‘Backslide’

‘Shy Away’

‘Heathens’

‘Next Semester’

‘Routines in the Night’

‘Addict with a Pen/Migraine/Forest /Fall Away’

‘Mulberry Street’

‘Navigating’

‘Nico and the Niners’

‘Heavydirtysoul’

‘My Blood’

‘Oldies Station’

‘Fake You Out’

‘Guns for Hands’

‘Lavish’

‘Ride’

‘Paladin Strait’

‘Jumpsuit’

‘Midwest Indigo’

‘Stressed Out’

‘Trees’

