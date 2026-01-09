‘Sinners’ podría superar a ‘La La Land’ y ‘Titanic’ al romper el récord histórico de nominaciones al Oscar

A poco más de un mes de que la Academia revele oficialmente a sus nominados, la carrera rumbo al Oscar 2026 se ha vuelto particularmente volátil. Las predicciones más recientes de Variety Awards Circuit apuntan a un escenario inédito: ‘Sinners’, la exitosa película dirigida por Ryan Coogler, se perfila para obtener una cifra de nominaciones que superaría el récord histórico que actualmente comparten ‘All About Eve’, ‘Titanic’ y ‘La La Land’, con 14 menciones cada una.

También te puede interesar: Michael B. Jordan revela que necesitó terapia tras interpretar al villano de ‘Black Panther’

¿Está ‘Sinners’ realmente cerca de romper el récord?

De acuerdo con las proyecciones actualizadas de Variety, ‘Sinners’ encabeza la lista de posibles líderes en nominaciones con 15 candidaturas, por encima de ‘One Battle After Another’ (14) y ‘Frankenstein’ (12). El cálculo no es caprichoso: además de figurar con fuerza en categorías clave como mejor película, dirección, actor y guion original, el filme aún no alcanza su techo potencial en apartados como actor de reparto, maquillaje y peinado, y canción original, donde incluso compite con dos temas distintos.

Hailee Steinfeld y Michael B. Jordan en ‘Pecadores’ (Imagen: Warner Bros.)

Este panorama es lo que ha llevado a Clayton Davis, editor de premios de Variety, a señalar que el ascenso de Coogler “está reescribiendo las matemáticas” de la temporada. A diferencia de otros récords históricos, aquí todavía hay margen para crecer, algo que coloca a ‘Sinners’ en un terreno estadístico poco explorado por la Academia.

También lee: Golden Globes 2026: Guillermo del Toro, Diego Luna, Bella Ramsey y más en el listado de nominados

Muchas nominaciones, ¿sinónimo de triunfo asegurado?

La historia reciente del Oscar sugiere cautela. El propio análisis de Variety recuerda el precedente de 2016, cuando ‘La La Land’ dominó la temporada de premios y los gremios, solo para que ‘Moonlight’ terminara imponiéndose en la noche final. En ese entonces, el voto de una Academia cada vez más diversa e internacional inclinó la balanza lejos del espectáculo técnico y hacia una propuesta más íntima.

Si ‘Sinners’ logra romper el récord de nominaciones, llegará a la ceremonia con una carga extra de expectativas, escrutinio y presión. El volumen puede convertirse en fortaleza, pero también en un blanco. La pregunta de fondo es si la Academia optará por confirmar la aparente inevitabilidad del fenómeno o si, una vez más, ejecutará un giro inesperado.

El contexto: competencia silenciosa e impulso internacional

Mientras ‘Sinners’ acapara reflectores, otras películas avanzan por caminos menos ruidosos. ‘Blue Moon’, de Richard Linklater, ha ido ganando respaldo a partir del boca a boca, al punto de que una nominación a mejor película ya no se considera descabellada. Este tipo de crecimiento gradual ha sido clave para sorpresas de último momento en años anteriores.

Jacob Elordi en ‘Frankenstein’ (imagen: Netflix)

En paralelo, el panorama internacional sigue siendo un factor decisivo. ‘Sentimental Value’, del noruego Joachim Trier, aparece bien posicionada tanto en mejor película como en película internacional, mientras que títulos como ‘The Secret Agent’ y ‘It Was Just an Accident’ también buscan abrirse espacio en una alineación donde el margen parece cada vez más estrecho. Con las listas largas del BAFTA y las nominaciones del PGA aún por revelarse, el tablero está lejos de quedar fijo.

Por ahora, ‘Sinners’ no solo lidera las predicciones: amenaza con cambiar la conversación misma sobre qué significa dominar una temporada de premios. Si ese dominio se traduce en estatuillas o en una noche de tensiones, es algo que la Academia decidirá más adelante.

No te vayas sin leer: Michael B. Jordan, estrella de ‘Pantera Negra’, confiesa que lloró con el final de ‘My Hero Academia’