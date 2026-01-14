¿Usaron ChatGPT para escribir ‘Stranger Things’? Nuevo documental de Netflix responde a los fans

La directora del documental rechazó los rumores de que los Duffer usaron la IA para escribir la serie

Incluso después del cierre definitivo de la serie, ‘Stranger Things’ sigue en boca de todos. A la división generada por el desenlace se sumó ahora una nueva polémica: en redes sociales comenzaron a circular acusaciones que señalan a los hermanos Duffer por supuestamente haber utilizado ChatGPT para escribir el guion del episodio final. La discusión surgió a partir de una escena del documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, estrenado recientemente en Netflix, y ya provocó una respuesta directa desde la producción.

¿De dónde surge la acusación sobre el uso de ChatGPT?

El origen del señalamiento está en una serie de capturas del documental donde se aprecia un ordenador portátil con lo que parece ser una pestaña de ChatGPT abierta junto a un documento de Google Docs. En ese archivo, Matt Duffer y Ross Duffer trabajan el guion del episodio final de la quinta temporada.

La supuesta escena donde se ve una pestaña abierta de ChatGPT (Imagen: X, @PopCrave)

A partir de esas imágenes, algunos fans comenzaron a afirmar que los creadores de la serie habrían recurrido a inteligencia artificial generativa para escribir el cierre de la historia. Ni Netflix ni los hermanos Duffer han emitido un comunicado oficial sobre el tema, pero la acusación se expandió rápidamente en redes, alimentada por el descontento que dejó un final divisivo.

La respuesta de la directora del documental

Ante el ruido generado, Martina Radwan, directora del documental, abordó el tema en una entrevista con The Hollywood Reporter. Radwan puso en duda la base misma de la acusación y rechazó haber presenciado cualquier uso indebido de inteligencia artificial durante el proceso creativo.

“Quiero decir, ¿estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?”, señaló cuando se le preguntó por el momento captado en pantalla. La directora añadió que gran parte de la conversación en redes se apoya en suposiciones: “Realmente no lo sabemos, pero lo suponemos”. Para Radwan, tener múltiples herramientas abiertas no implica necesariamente un uso inapropiado: “¿No lo tiene todo el mundo abierto para hacer una investigación rápida?”.

También cuestionó la viabilidad de la acusación desde un punto de vista práctico: “¿Cómo es posible escribir una historia con 19 personajes y usar ChatGPT? Ni siquiera lo entiendo”. Más adelante, comparó la situación con el uso cotidiano de dispositivos y aplicaciones durante el trabajo creativo: “Es como tener el iPhone junto a la computadora mientras escribes una historia. Simplemente usamos estas herramientas… mientras hacemos varias tareas a la vez”.

Cuando se le preguntó directamente si había visto un uso “no ético” de inteligencia artificial en el cuarto de escritores, Radwan fue clara: “No, por supuesto que no”. Según explicó, lo que presenció fueron intercambios creativos y discusiones narrativas, no un proceso automatizado de escritura.

El fandom, las teorías y el futuro del universo

La polémica sobre ChatGPT se suma a una serie de reacciones extremas que han acompañado el final de la serie. La ambigüedad del último episodio, que deja al público decidir si Eleven está viva o muerta, dio pie a teorías sobre supuestos cortes secretos, incluidos rumores de un “Snyder Cut” o de un episodio adicional que revelaría el “verdadero” final. Todas esas versiones fueron desmentidas, incluso después de que una petición para liberar material “no visto” reuniera cerca de 400 mil firmas.

Eleven en ‘Stranger Things 5’ (imagen: Netflix)

De manera irónica, mientras algunos fans acusan a los Duffer de usar inteligencia artificial, otros han comenzado a emplear herramientas de IA para crear finales alternativos de ‘Stranger Things’. A pesar de ello, los creadores ya descartaron una secuela directa que retome a los personajes años después, calificando esa idea como “un robo de efectivo bruto”.

Aunque la historia principal llegó a su fin, Netflix mantiene activo el universo de la serie. Entre los proyectos confirmados se encuentra la serie animada ‘Stranger Things: Tales From ’85’, ambientada entre la segunda y la tercera temporada, además de un spin-off live-action aún sin título. Mientras tanto, el debate sobre el proceso creativo y el cierre de la serie continúa, ahora atravesado por la discusión sobre el papel real (o imaginad) de la inteligencia artificial en la escritura televisiva.

Con informacion de IGN.

