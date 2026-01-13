Colleen Hoover, autora de ‘Romper el Círculo’, revela que tiene cáncer y que ‘se debe al estrés’

Durante meses, el silencio de Colleen Hoover, autora de Romper el Círculo, en actos públicos y eventos promocionales llamó la atención de lectores y de la industria editorial. Acostumbrada a una relación directa con su comunidad, su ausencia se sintió extraña para una autora cuya carrera se construyó a partir del diálogo con millones de personas que leen sus historias. Ahora se sabe que ese mutismo tiene una razón de ser.

La escritora, transformada en fenómeno de masas por novelas que exploran el amor y las heridas del corazón, atravesaba un proceso médico que decidió mantener en reserva. La revelación respecto a lo que estaba pasando por fin llegó y tienen a sus fans realmente preocupados.

¿Qué le pasó a Colleen Hoover?

Hoover reveló que fue diagnosticada con cáncer y que los médicos descartaron un origen hereditario. La confirmación de su diagnóstico se dio a través de redes sociales, luego de que la autora cancelara compromisos relacionados con la promoción de una de sus adaptaciones recientes. En un primer mensaje hace meses habló de una cirugía y de la imposibilidad de viajar, sin dar más detalles. Ahora decidió explicar el motivo real detrás de esa pausa.

“Hoy recibí los resultados del genetista y dicen que mi cáncer no proviene de genes familiares. Tampoco viene de las dos causas principales de este tipo de cáncer, que son el VPH y el exceso de hormonas. Esto significa que lo más probable es que sea ambiental o de estilo de vida, es decir, falta de ejercicio, mala alimentación y estrés. Estoy feliz y agradecida de estar viva, pero odio las verduras. Odio cuando tengo que levantarme del sillón. Odio sudar. Odio cuando la ciencia tiene razón. Si me ves en el gimnasio, ni se te ocurra decirme ‘buen trabajo’. Si me ves en un restaurante comiendo pollo a la parrilla y tomando agua, probablemente esté muy enojada.”

La mención explícita del estrés no pasa desapercibida. Hoover no habló de él como un concepto abstracto, sino como una consecuencia de una vida profesional llevada al límite. Giras, adaptaciones cinematográficas, polémicas públicas y una producción imparable de novelas han convertido su rutina en una carrera sin pausas claras, algo que ella misma parece estar reevaluando.

La polémica de Romper el Círculo y A pesar de ti

La enfermedad de Hoover aparece en un momento particular y complejo de su relación con la cultura pop. La adaptación cinematográfica de Romper el Círculo, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, impulsó todo un escándalo antes y después de su estreno. Aunque la película fue un éxito comercial innegable, nadie pudo ignorar el hecho de que los actores se demandaron mutuamente, acusándose de difamación y acoso.

En el caso de A pesar de ti, ni la taquilla ni las críticas fueron buenas, por lo que surge la pregunta sobre qué tan viables son las adaptaciones de la obra de Coover en el futuro. La autora ha publicado 24 libros desde 2012 y siempre son éxitos de venta.

Los libros más famosos de Colleen Hoover y por qué es una autora reconocida

El impacto de Hoover no puede explicarse sin revisar su obra. Novelas como Romper el Círculo, A pesar de ti, Verity. La Sombra de un engaño han dominado listas de ventas durante años, especialmente entre lectores jóvenes y adultos que buscan historias llenas de emociones que sean fáciles de leer. Es verdad, un libro de Colleen se lee fácilmente en una tarde.

El estilo de la autora nacida en Texas se fundamente en una prosa sencilla y confesional, misma que prioriza la experiencia emocional sobre las florituras literarias. Esa elección ha sido celebrada por millones de lectores que se sienten vistos en sus personajes, pero también cuestionada por críticos que consideran sus tramas previsibles o excesivamente melodramáticas.

La siguiente adaptación de un libro de Colleen Hoover es No te olvidaré, programada para el 13 de marzo de 2026.

