‘Hamnet’: Cuál es la verdadera historia detrás de la novela homónima y la película ganadora del Globo de Oro a cargo de Chloé Zhao

La figura de William Shakespeare ha sido analizada desde todos los ángulos posibles, pero su vida familiar sigue enfrascada en documentos fragmentarios y conjeturas. En ese terreno se inscribe Hamnet, una obra que se aparta del mito del genio teatral para mirar en la tragedia de la muerte de un hijo. Si bien la novela de Maggie O’Farrell y su reciente adaptación cinematográfica se atreven a llenar los huecos de la historia con imaginación literaria, es hora de habla sobre lo que ocurrió en verdad.

El interés que despertó la película dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Globos de Oro, se explica por su cuidado formal y su tono elegíaco. El atractivo también está en la pregunta sobre cuánto de lo que vemos pertenece al registro histórico y cuánto a la ficción que intenta comprender un dolor imposible de documentar.

Hamnet, la nueva película de Chloé Zhao

Estamos ante una historia que propone una lectura del matrimonio entre Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa, aquí llamada Agnes, y del efecto devastador que tiene la muerte de su hijo en la vida familiar. El relato se mueve entre el campo y la ciudad, y construye un contraste entre creación artística y pérdida personal.

Steven Spielberg, Chloé Zhao y Jessie Buckley (Foto: THR)

Zhao filmó la historia con una atención a los gestos cotidianos como el trabajo con hierbas y la crianza. La tragedia familiar muta en un eco que cubre la obra futura del dramaturgo, Hamlet.

Entérate: Golden Globes 2026 EN VIVO: ¿Quiénes son los ganadores?

El centro de la película no es William, sino Agnes, interpretada por Jessie Buckley como una mujer dotada de una intuición especial. Desde su perspectiva, la película observa cómo el dolor reconfigura el matrimonio y cómo la ausencia del hijo transforma el sentido mismo de la vida compartida. Es una mirada que desplaza el foco tradicional y que explica por qué la cinta es un éxito de la temporada de premios.

La verdadera historia detrás de Hamnet

La base histórica de Hamnet es mínima y justamente por eso es tan fértil para la ficción. Se sabe que los verdaderos Shakespeare y Anne Hathaway, llamada Agnes en la novela y la película, tuvieron tres hijos, Susanna y los gemelos Judith y Hamnet. Existen registros que confirman que Hamnet murió en 1596, a los 11 años, pero no especifican la causa.

La obra de Maggie O’Farrell imagina que la peste pudo haber sido responsable, aunque los archivos no confirman una epidemia durante ese periodo. También sugiere que Shakespeare estuvo ausente en el momento de la muerte y el funeral, algo que tampoco puede comprobarse. En realidad, la comunicación entre Londres y el campo era lenta, y es posible que el dramaturgo se enterara demasiado tarde para regresar.

Paul Mescal y Jessie Buckley (Foto: LAT)

Otro detalle importante es el nombre de Agnes. Documentos de la época alternan entre Anne y Agnes para referirse a la esposa de Shakespeare, lo que da pie a la elección de O’Farrell. El supuesto carácter clarividente del personaje, así como su relación casi mística con la naturaleza, pertenecen por completo al terreno de la invención literaria.

El vínculo entre la muerte de Hamnet y la escritura de Hamlet es quizá la especulación más potente. Aunque no existe prueba de que la tragedia del hijo influyera en la obra teatral, la cercanía temporal ha alimentado la hipótesis durante siglos. En realidad Hamnet no busca resolver ese enigma de la historia y la teoría literaria, sino explorar qué tipo de dolor pudo dar origen a una de las tragedias más célebres de occidente.

Chloé Zhao, entre la espada y la pared

La filmografía de Zhao, que incluye películas como como Nomadland y Eternals, es un vaivén entre el reconocimiento crítico y la controversia. Tras el éxito de Nomadland, que le otorgó el Oscar, la directora enfrentó una recepción mucho más dividida con su incursión en el cine de superhéroes.

Hamnet llega en un momento decisivo de su carrera, cuando cada nuevo proyecto parece evaluarse a la luz de ese contraste entre cine íntimo y producción de gran escala. Con esta película, Zhao regresa a un registro más cercano al que la consolidó, aunque con un rigor histórico y una ambición que amplían su alcance.

Se estrena en México el 22 de enero.

No te pierdas: ‘Hamnet’: Tras ser criticada por Eternals, Chloé Zhao reacciona a los comentarios positivos de su nueva película