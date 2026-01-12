Golden Globes 2026 EN VIVO: ¿Quiénes son los ganadores?

¡Los Golden Globes están aquí! No te pierdas nuestro en vivo para ver quiénes salen victoriosos en este evento.

¡La temporada de premios continúa! ‘Pecadores‘, ‘Una Batalla Tras Otra‘ y ‘Las Guerreras K-Pop‘ son algunas de las producciones nominadas a los Golden Globes 2026, que se llevarán a cabo esta noche. En este en vivo, te contamos todo lo que está ocurriendo en la ceremonia, así como quiénes van tomando la delantera en la contienda.

Desde la década de los cuarenta, la Academia de Artes y Ciencias Televisivas celebra los Golden Globes, un evento que reconoce a las mejores series, realizadores e intérpretes del año. No obstante, también distingue las películas más destacadas, todo dentro de una ceremonia que reúne a algunas de las figuras más importantes de Hollywood.

Previo a la realización del evento, Sarah Jessica Parker, protagonista de ‘Sex and The City‘, fue reconocida con el premio Carol Burnett, mientras que Helen Mirren recibió el Cecil B. DeMille, ambos galardones otorgados por su extensa trayectoria en la industria del entretenimiento y su participación en producciones icónicas.

Antes de la ceremonia de premios, Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron un reconocimiento. (Foto: Facebook / @Golden Globes)

¿Qué pasó en la alfombra roja de los Golden Globes 2026? Highlights y mejores momentos

Como cada año, la esperada red carpet del evento nos embriagó con la presencia de grandes estrellas del entretenimiento. La aparición de Hudson Williams y Connor Storrie consagró uno de los momentos que enardecieron la pasarela. Ambos protagonizan Heated Rivalry, serie que a finales de 2025 causó furor en HBO Max de Canadá y Estados Unidos. En México se estrena en febrero.

También se vio el regreso de Hailee Steinfeld y Wunmi Mosaku, actrices de Pecadores, quienes presumieron sus embarazos ante las cámaras. Otras de las estrellas de la película que también fueron vistas en la alfombra son Michael B. Jordan, Miles Caton y Jayme Lawson.

Elle Fanning, presente en la gala por su trabajo en Valor Sentimental, reveló a E! que muy pronto comenzará a filmar su nueva película. Se trata de la adaptación de The Nightingale, novela de Kristin Hannah. La historia se centra en dos hermanas que buscan sobrevivir en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién será la co-protagonista de Elle?… ¡Dakota Fanning!

Dwayne Johnson apareció en la alfombra con una acompañante singular. Se trata de su esposa, la cantante Lauren Hashian y madre de dos de sus hijas. Decimos singular porque es raro ver a la pareja reunida en eventos de la temporada de premios. El año pasado, Dwayne brillo y se llevó todas las nominaciones por su actuación en La Máquina: The Smashing Machine, de Benny Safdie.

Ariana Grande, quien finalmente cambió el color de su cabello, de rubio a castaño, tras una intensa temporada de promoción para Wicked: Por Siempre, compartió lo que se siente haber sido elegida como votante de la Academia: “Me lo tomo muy en serio. Ya sabes, el meme de Kirsten Dunst… Esa es toda mi personalidad ahora mismo.”

Tampoco faltó el reparto de Frankenstein de Guillermo del Toro, una de las películas más celebradas del año pasado. Mia Goth, Jacob Elordi y Oscar Isaac brillaron en la alfombra roja, los tres con indumentarias oscuras.

De igual forma no nos quedamos sin la presencia de Chase Infiniti, la verdadera estrella de Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson. Con 25 años, dos créditos en televisión y uno en cine, la actriz conquistó a Hollywood y es la nueva gran promesa de la pantalla grande.

En la alfombra también destacaron las siluetas de Jennifer Lawrence, Rhea Seehorn, Timothée Chalamet, Ana de Armas, Chris Pine, Emma Stone, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Lee Byung-hun, Paul Mescal, Amanda Seyfried, Emily Blunt y Jenna Ortega.

¿Quiénes son los ganadores a los Golden Globes 2026?

En esta ocasión, la comediante Nikki Glaser, quien fue parte de los Critics Choice Awards, será quien conduzca esta edición de los Golden Globes. Este es el listado de producciones que están nominadas, conforme avance el evento, se irá actualizando para revelar quiénes son los ganadores de la ceremonia.

La lista se ira actualizando…

Mejor podcast

Armchair expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler (ganador)

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Mejor actor en serie de comedia o musical

Adam Brody por ‘Nobody wants this’

Steve Martin por ‘Only murders in the building’

Glen Powell por ‘Chad Powers’

Seth Rogen por ‘The Studio’ (ganador)

Martin Short por ‘Only murders in the building’

Jeremy Allen White por ‘The Bear’

Mejor actor de reparto en serie

‘Owen Copper’ en ‘Adolescence’ (ganador)

Billy Crudup en ‘The Morning Show’

Walton Goggins en ‘The White Lotus’

Jason Isaacs en ‘The White Lotus’

Tramell Tillman en ‘Severance’

Ashley Walters en ‘Adolescence’

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Kristen Bell en ‘Nobody wants this’

Ayo Edebiri en ‘The Bear’

Selena Gómez en ‘Only murders in the building’

Natasha Lyonne en ‘Poker Face’

Jenna Ortega en ‘Merlina’

Jean Smart en ‘Hacks’ (ganadora)

Mejor actor en serie de drama

Sterling K. Brown en ‘Paradise’

Diego Luna en ‘Andor’

Gary Oldman en ‘Slow Horses’

Mark Ruffalo en ‘Task’

Adam Scott en ‘Severance’

Noah Wyle en ‘The Pitt’ (ganador)

Mejor actor de reparto en película

Benicio del Toro en ‘Una Batalla Tras Otra’

Jacob Elordi en ‘Frankenstein’

Paul Mescal en ‘Hamnet’

Sean Penn en ‘Una Batalla Tras Otra’

Adam Sandler en ‘Jake Kelly’

Stellan Skarsgård en ‘Valor Sentimental’ (ganador)

Mejor actriz de reparto en película

Emily Blunt en ‘The Smashing Machine’

Elle Fanning en ‘Valor Sentimental’

Ariana Grande en ‘Wicked: Por Siempre’

Inga Ibsdotter Lilleaas en ‘Valor Sentimental’

Amy Madigan en ‘La Hora de la Desaparición’

Teyena Taylor en ‘Una Batalla Tras Otra’ (ganadora)

Mejor película de drama

Mejor película musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

One Battle After The Other

Mejor actriz en película de drama

Jessie Buckley por ‘Hamnet’

Jennifer Lawrence por ‘Die, My Love’

Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’

Julia Roberts por ‘After The Hunt’

Tessa Thompson por ‘Hedda’

Eva Victor por ‘Sorry, Baby’

Mejor actor en película de drama

Mejor ‘stand-up’

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Mejor logro en la taquilla

Mejor serie musical o de comedia

Abott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody wants this

Only murders in the building

The Studio

Mejor actriz en película musical o de comedia

Rose Byrne en ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Cynthia Erivo por ‘Wicked: For Good’

Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’

Chase Infiniti por ‘One Battle After The Other’

Amanda Seyfried por ‘The Testament of Ann Lee’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Mejor actor en película musical o de comedia

Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’

George Clooney por ‘Jay Kelly’

Leonardo DiCaprio por ‘One Battle After The Other’

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Lee Byung-Hun por ‘No Other Choice’

Jesse Plemons por ‘Bugonia’

Mejor serie de drama

‘The Diplomat’

‘The Pitt’

‘Pluribus’

‘Severance’

‘Slow Horses’

‘The White Lotus’

Mejor director de película

Paul Thomas Anderson por ‘One Batlle After The Other’

Ryan Coogler por ‘Sinners’

Guillermo del Toro por ‘Frankenstein’

Jafar Panahi por ‘It was just and accident’

Joachim Trier por ‘Sentimental Value’

Chloé Zhao por ‘Hamnet’

Mejor película animada

‘Arco’

‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle’

‘Elio’

‘Kpop Demon Hunters’

‘Little Amélie or The Character of Rain’

‘Zootopia 2’

Mejor actriz en serie limitada

Claire Danes en ‘The Beast In Me’

Rashida Jones en ‘Black Mirror’

Amanda Seyfried en ‘Long Bright River’

Sarah Snook en ‘All her fault’

Michelle Williams en ‘Dying for sex’

Robin Wright en ‘The Girlfriend’

Los Golden Globes premian a lo mejor de la televisión y cine. (Foto: Golden Globes)

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates en ‘Matlock’

Britt Lower en ‘Severance’

Helen Mirren en ‘Mobland’

Bella Ramsey en ‘The Last of Us’

Keri Russell en ‘The Diplomat’

Rhea Seehorn en ‘Pluribus’

Mejor actor en serie limitada

Jacob Elordi por ‘The narrow road to the deep north’

Paul Giamatti por ‘Black Mirror’

Stephen Graham por ‘Adolescence’

Charlie Hunnam por ‘Monster: The Ed Gain Story’

Jude Law por ‘Black Rabbit’

Mathew Rhys por ‘The Beast In Me’

Mejor guion de película

Paul Thomas Anders por ‘One Battle After The Other’

Ronald Bronstein y Joash Safdie por ‘Marty Supreme’

Ryan Coogler por ‘Sinners’

Jafar Panahi por ‘It was just and accident’

Eskil Vogt y Joachim Trier por ‘Sentimental Value’

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por ‘Hamnet’

Mejor actriz de reparto en serie

Carrie Coon en ‘The White Lotus’

Erin Doherty por ‘Adolescence’

Hannah Einbinder por ‘Hacks’

Catherine O`Hara por ‘The Studio’

Parker Posey por ‘The White Lotus’

Aimee Lou Wood por ‘The White Lotus’

Mejor película internacional:

‘It was just an accident’

‘No other choice’

‘The Secret Agent

‘Sentimental Value’

Sirat’

‘The voice of Hind Rajab’

Mejor canción en película

‘Dream as one’ de ‘Avatar: Fire and Ash’

‘Golden’ de ‘Kpop Demon Hunters’

‘I Lied To You’ de ‘Sinners’

‘No Place Like Home’ de ‘Wicked: For Good’

‘The Girl In The Bubble’ de ‘Wicked: For Good’

‘Train Dreams’ de ‘Train Dreams’

Mejor serie limitada

‘Adolescence’

‘All Her Fault’

‘The Beast In Me’

‘Black Mirror’

‘Dying For Sex’

‘The Girlfriend’

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’

Ludwig Göransson por ‘Sinners’

Sonny Greenwood por ‘One Battle After The Other’

Kangding Ray por ‘Sirat’

Max Richer por ‘Hamnet’

Hans Zimmer por ‘F1: La Película’

¿Dónde ver los Golden Globes 2026?

Al igual que en ocasiones pasadas, los Golden Globes 2026 se transmitirán por medio de HBO MAX a las 19:00 horas.