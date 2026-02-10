‘No sé si quiero estar ahí’: Ian McKellen habla de las desventajas del rodaje de la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

El universo cinematográfico de ‘El Señor de los Anillos’ se prepara para regresar a la pantalla grande con ‘The Hunt for Gollum’, una nueva producción ambientada en la Tierra Media que recupera a parte clave del equipo creativo detrás de la trilogía original. El proyecto ha despertado entusiasmo entre los fans desde su anuncio, sobre todo por el regreso de figuras emblemáticas de la saga, entre ellas Ian McKellen, quien volverá a interpretar a Gandalf. Sin embargo, el actor británico ha sido claro al señalar que este retorno también viene acompañado de ciertas reservas personales.

¿Por qué Ian McKellen considera “unfortunate” el rodaje de la nueva película?

Durante una entrevista en ‘The Late Show with Stephen Colbert‘, McKellen confirmó públicamente que retomará el papel de Gandalf en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, despejando cualquier duda sobre su participación. No obstante, el actor de 86 años también expresó su preocupación por las condiciones en las que se llevará a cabo el rodaje.

Ian McKellen y Elijah Wood en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: Warner Bros.)

El actor explicó que la filmación comenzará en julio en Nueva Zelanda, un detalle que considera poco favorable. “Es una lástima, porque es invierno allí y no sé si quiero estar ahí afuera con el viento y la lluvia”, comentó McKellen al conductor estadounidense, refiriéndose al clima invernal que encontrará en el hemisferio sur. La declaración deja ver que, más allá del entusiasmo por volver a la Tierra Media, el rodaje representa un reto físico importante.

Aun así, el actor también bromeó sobre el proceso de transformación para volver a ser Gandalf: “Sí, me pungo el sombrero puntiagudo y la barba y la nariz y las cejas y el bigote”, dijo, confirmando que retomará la imagen completa del personaje que marcó su carrera en el cine.

Un reencuentro con el equipo original de ‘El Señor de los Anillos’

Más allá del clima, McKellen subrayó que uno de los mayores atractivos del proyecto es la reunión del equipo creativo que dio forma a la trilogía original dirigida por Peter Jackson. La nueva película estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a interpretar a Gollum, el personaje que lo convirtió en un referente del cine de captura de movimiento.

En declaraciones recientes a ScreenRant, McKellen destacó el valor de este reencuentro creativo: “Es en gran medida que ese grupo original central se reúne nuevamente para contar esta historia que se sentirá como una exploración realmente divertida de este personaje que todos amamos tanto”. El actor añadió que considera especialmente apropiado que Serkis dirija una película centrada en el personaje que ha interpretado durante más de dos décadas.

Edad, lesiones y el futuro de Gandalf en la saga

Las dudas de McKellen sobre el rodaje no surgen en el vacío. En 2024, el actor sufrió lesiones en la muñeca y el cuello tras una caída mientras actuaba sobre el escenario, un episodio que volvió a poner sobre la mesa los límites físicos de seguir asumiendo papeles exigentes. Aun así, el intérprete ha sido firme respecto a Gandalf. En una entrevista previa con BBC Radio 4, afirmó: “No dejaré que nadie más se ponga el sombrero puntiagudo y la barba si puedo evitarlo”.

Ian McKellen en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

La película también ha reavivado especulaciones sobre otros posibles regresos. El texto señala que Frodo Baggins volverá en la historia, aunque Elijah Wood no ha confirmado oficialmente su participación. Por su parte, Viggo Mortensen declaró que consideraría regresar como Aragorn solo si el proyecto era fiel a lo que escribió Tolkien, pero posteriormente se confirmó que otro actor ocupará su lugar.

Con estreno previsto para 2027, ‘The Hunt for Gollum’ no solo marcará el regreso de Gandalf, sino que podría abrir la puerta a nuevas películas dentro de este universo. Mientras tanto, McKellen parece debatirse entre la incomodidad del rodaje y el peso simbólico de volver a encarnar a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine fantástico.

Con información de Independent.

