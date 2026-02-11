Timothée Chalamet revela cómo ‘Interestelar’ acabó con su sueño de convertirse en protagonista

Para muchos actores jóvenes, hay proyectos que funcionan como portales, es decir, entras creyendo que cruzas hacia una nueva vida, y sales con un fuerte golpe de realidad en la cabeza y una historia que te acompañará siempre. Timothée Chalamet en Interestelar ocupa exactamente ese lugar dentro del recorrido del actor, una experiencia temprana que parecía anunciar su llegada a lo más alto, pero que terminó enseñándole cuán movedizas son las promesas en Hollywood.

Durante años, el público asumió que su paso por la ambiciosa odisea espacial de Christopher Nolan fue una anécdota más dentro de un elenco gigantesco. Sin embargo, el propio Chalamet acaba de contar que, en su cabeza, aquella audición representaba algo mucho más grande. Era un trabajo y también una posible puerta hacia el estatus de protagonista, etiqueta que aún se sentía lejana.

El sueño roto de Timothée Chalamet

La confesión surgió durante un reencuentro con Christopher Nolan previo a una proyección especial de Interestelar en formato IMAX 70mm. Chalamet recordó que, al enterarse de que había sido elegido para el proyecto, buscó información sobre la película y se topó con una versión temprana del guion que hablaba de una historia centrada en un padre y su hijo.

En ese instante, pensó que su momento había llegado. La idea de formar parte del centro de una superproducción de ciencia ficción parecía demasiado perfecta. Pero el proceso creativo avanzó, el guion cambió y el arco de su personaje, el joven Tom Cooper, terminó siendo mucho más pequeño de lo que él imaginaba.

Es de saber porpular que Chalamet, al ver la película terminada por primera vez, se echó a llorar durante casi una hora al darse cuenta de cuánto se había reducido su participación. En el nuevo encuentro con Nolan volvió a tocar el tema de su papel reducido y lo que leyó en internet:

“Cuando obtuve el papel, busqué el proyecto en Google. La historia original trataba sobre un padre y su hijo, así que pensé: “¡Oh, demonios, lo logré!”. Y luego, obviamente, lo reescribieron y el joven Tom quedó como un papel más pequeño, pero está bien.”

Nolan respondió con velocidad:

“Nunca creas lo que lees en internet.”

A pesar de la gran decepción que se llevó con Interestelar, Timothée Chalamet admitió que tiene a la película en un lugar muy, muy especial de su corazón:

“Aunque mi papel no es enorme en Interestelar, creo que era el número 12 en la hoja de llamados, esta película llegó a mi vida en un momento, en mi carrera, en el que las cosas todavía no estaban para nada definidas. Y se ha mantenido como mi proyecto favorito en el que he participado. Es la película que más veces he visto, de todas las películas jamás hechas en la historia de la humanidad.”

La escena de Timothée que a Christopher Nolan no le gustó

Otro momento revelador del encuentro fue cuando Nolan recordó una diferencia creativa entre ambos durante el rodaje. Chalamet participó en la secuencia donde el personaje de Cooper observa los mensajes de sus hijos a lo largo de los años, una de las escenas más emotivas de la película.

Según Nolan, Chalamet estaba explorando un tono más oscuro del que él tenía en mente. Se lo comentó, pero el actor decidió continuar con su propuesta interpretativa. Nolan reconoció que, aunque no le convenció del todo en el set, respetó la determinación del joven actor.

“Cuando estabas filmando los mensajes desde casa, había algo en particular donde estabas yendo hacia un tono oscuro. Para mí se sentía demasiado. No me gustó especialmente. Te lo dije y tú seguiste adelante e hiciste lo que carajos quisiste y continuaste. Pero yo pensaba: “Él sabe lo que quiere hacer y tiene una idea”. No se trataba de ser terco. Habías planeado lo que querías hacer. Querías poner eso a prueba, desafiarlo y ver si yo volvía a insistir, cosa que no hice. Ya encontraré una lógica para eso en la sala de edición.”

Este 2026, Timothée Chalamet compite por el Oscar a Mejor Actor gracias a su trabajo en Marty Supremo. Además, volveremos a verlo como Paul Atreides en Dune 3 el próximo 18 de diciembre. El ejercicio de prueba y error funcionó.

