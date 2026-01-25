Kirsten Dunst en la mira: Por qué los fans de Timothée Chalamet quieren ‘cancelar’ a la estrella de ‘Entrevista con el Vampiro’

La temporada de premios suele premiar el aplauso público, pero también fabrica villanos fugaces y esta semana Kirsten Dunst quedó atrapada en esa maquinaria. La discusión sobre nominaciones terminó convertida en pleito de fandoms, con Timothée Chalamet de por medio y con las redes pidiendo “castigo” simbólico para una actriz que supuestamente cruzó una línea.

A primera vista todo parece el guion clásico de enero. Tenemos una omisión que duele y una publicación que a muchos les parece ataque; el algoritmo y el drama hacen el resto. No obstante, detrás del ruido nos preguntamos qué tan frágil se vuelve el reconocimiento cuando lo dictan las pantallas.

Jesse Plemons quedó fuera de los Oscar 2026

Las nominaciones a los premios de la Academia se anunciaron el 22 de enero, y el espacio para Mejor Actor volvió a incluir cinco nombres, meses de campañas, tensión, emoción y un montón de interpretaciones que por simple aritmética iban a quedar afuera.

Según la lista de la Academia, los nominados en esa categoría incluyen a Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura. Esa selección dejó a Jesse Plemons fuera, pese a que Bugonia sí consiguió presencia en otras áreas del circuito.

Jesse Plemons en Bugonia (Foto: IMDb)

Kirsten Dunst, esposa de Plemons, reaccionó en Instagram y lo que siguió fue la polémica. Primero compartió una imagen a manera de protesta contra el hecho de que Jesse quedó fuera de los Oscar 2026. Luego reposteo un video de un podcast cinéfilo que comparaba actuaciones y ponía el dedo sobre una herida que aparentemente no debía tocarse.

Dunst reacciona y los fans de Timothée Chalamet contra ella

En el video compartido por la actriz, Ev Durán elogia a Plemons y afirma que en Bugonia “entregó una de las mejores actuaciones de todos los tiempos”; acto seguido sostiene que el trabajo de Timothée Chalamet en Marty Supreme no estuvo a la altura.

Para los fans de Timothée Chalamet, esa comparación se leyó como “tirarle” a un nominado, y por eso en redes como X o Instagram surgieron reclamos del tipo “apoya a tu pareja, sí, pero sin usar a otro actor como contraste”. Ese matiz, en internet, se convierte en tribunal lleno de capturas, hilos, cuentas de fans, hostigamiento, cancelación y el impulso de castigar por asociación.

Timothée Chalamet en Marty Supreme (Foto: A24)

Del otro lado, apareció la defensa igual de ruidosa. Varias personas sostuvieron que Kirsten Dunst simplemente actuó como pareja, sin deberle diplomacia a nadie, y que un repost no equivale a un manifiesto. Otras cuentas optaron por recordar su trayectoria y trabajo duro en la industria de Hollywood, y que la actriz de 43 años tiene historia suficiente como para no ser reducida a un gesto de redes.

El peso de Bugonia y Marty Supreme

Lo llamativo del episodio no es solo la pelea de fandoms, sino la materia prima que la provoca. Se trata de dos películas con perfiles muy distintos, empujadas al mismo ring por el tema del “snub” y “favoritismo”. Por un lado está Bugonia, comedia negra de Yorgos Lanthimos que es un remake en inglés de Save the Green Planet!, con Emma Stone y Jesse Plemons al centro de una premisa de paranoia y secuestro.

Por el otro está Marty Supreme, cinta encabezada por Timothée Chalamet, que llegó con la energía de esas películas que nacen para dividir, esas que a un grupo le parecen irresistibles y a otro le parecen sobrevaloradas. Cuenta la historia de Marty, un jugador excepcional de ping-pong que convirtió el deporte y el espectáculo en sus grandes estilos de vida.

Mientras que Jesse Plemons quedó fuera de los premios de la Academia, Timothée Chalamet tendrá que competir contra algunos de los mayores talentos del cine por la estatuilla dorada. El resultado final se dará a conocer el próximo 15 de marzo, cuando todo Hollywood se vuelva a reunir en la mayor noche de su industria.

