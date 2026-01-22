‘Star Wars’: Así es como Disney podría traer de regreso a Ben Solo ante la crisis de la franquicia

El regreso de Ben Solo es uno de esos temas que no se apagan. Reaparece cuando hay anuncios nuevos, cuando se cae un proyecto, cuando una película divide al público, cuando los fans sienten que a la saga le falta algo o cuando los CM de las redes sociales de Star Wars publican cualquier cosa relacionada a él. Disney y Lucasfilm caminan sobre una cuerda floja al tratar de seguir expandiendo el universo sin romperlo y abrir puertas sin convertir la Fuerza en una llave maestra para cualquier giro.

En los últimos meses las aguas han estado implacables. Los fans quieren ver el regreso de Ben Solo, pero el “cómo” es importante, el hacerlo sin que parezca un truco, el “para qué” en un sentido narrativo verosímil. Star Wars busca recuperarse de la crisis provocada por la trilogía secuela y el aclamado hijo de Leia y Han Solo podría ser el camino.

The Hunt for Ben Solo, el sueño cancelado

La idea de continuar la redención de Ben Solo funcionó como un mito moderno. Parecía lógico para una franquicia que vive de legados t segundas oportunidades. El personaje, además, arrastra esa cualidad rara de haber dejado la sensación de que había más historia que contar, como si el cierre fuera una puerta cerrada a toda velocidad ante las lágrimas de sus fans.

Pero en Star Wars los rumores suelen correr más rápido que cualquier nave, y el público está muy atento a cualquier indicio sobre el regreso de Ben Solo en un nuevo proyecto de Lucasfilm.

Fue el año pasado cuando se habló de un guion desarrollado durante un buen tiempo con apoyo de Lucasfilm para un proyecto titulado The Hunt for Ben Solo, ligado a nombres como Steven Soderbergh, el guionista Scott Z. Burns y el mismísimo Adam Driver, y que terminó rechazado por Disney ante el problema esencial de justificar que Ben siguiera con vida después de los hechos de El ascenso de Skywalker.

Ante la problemática, a continuación presentamos alguna alternativas viables:

Así es como Disney podría traer de regreso a Ben Solo

La ruta más segura, por la vía del canon y por la vía del tono, sería convertir a Ben en un fantasma de la Fuerza. En esa forma, su presencia no “deshace” su desenlace, pero sí lo resignifica al hacerlo guía o una cicatriz. Además, le permitiría a la saga explorar qué aprende alguien que conoció la luz y también eligió la oscuridad, y qué puede enseñar sin pedir absolución.

Otra opción, más arriesgada por su historial en la franquicia, sería el terreno de la ciencia oscura, esa que implica clonación y experimentos heredados de Exegol. Es un camino viable dentro del vocabulario de Star Wars, pero sensible ante el público porque recuerda el regreso de Palpatine, un punto que todavía divide.

También existe la alternativa elegante de presentar a Ben sin traerlo literalmente al presente. Flashbacks, recuerdos, fragmentos de entrenamiento, escenas puente que expliquen su derrumbe y su hambre de pertenencia antes de Kylo Ren. Ese método no compite con el final, y de paso permitiría que otros personajes relacionados a él aparezcan.

El instrumento más poderoso, si Lucasfilm quisiera apostar por algo grande, es el Mundo entre Mundos, la grieta temporal vinculada a la Fuerza que la animación introdujo y que el live-action ya mostró como un lugar de conocimiento y riesgo. Usarlo para “salvar” a Ben sería una decisión de alto voltaje, porque roza la tentación de reescribir historia. Incluso podría ser Rey quien va en su busca, impulsada por sus emociones y la fuerza de la Diada que los une.

Mientras esperamos la (posible) película con Ben Solo…

El futuro inmediato de Star Wars en cine ya títulos. Uno de ellos es The Mandalorian & Grogu, programada para llegar a salas el 22 de mayo de 2026, con Jon Favreau al frente y Dave Filoni como productor.

En el horizonte también aparece Star Wars: Starfighter, una película anunciada para estreno el 28 de mayo de 2027, dirigida por Shawn Levy y con Ryan Gosling como protagonista, presentada como una aventura independiente con personajes nuevos.

