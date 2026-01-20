Tom Hiddleston explica cómo ‘Batman’, de Tim Burton, lo inspiró a ser Loki

‘Batman’, de Tim Burton, redefinió al Caballero de la Noche y sentó algunas de las bases del cine moderno de superhéroes. La cinta de 1989 dejó una huella imborrable gracias a la singular visión del cineasta, cuya influencia sigue vigente entre diversos actores del Universo Cinematográfico de Marvel. Tom Hiddleston reconoció que la película y su impacto fueron un factor decisivo para aceptar el papel de Loki.

Luego de convertirse en el Dios de las Historias, el actor se prepara para regresar al UCM como el hermano del Dios del Trueno. Su evolución, de villano a héroe, lo ha convertido en uno de los personajes más populares e icónicos de la franquicia, que será uno de los eventos más destacados del año con ‘Avengers: Doomsday’.

En una entrevista reciente, Tom Hiddleston reconoció que la película de Tim Burton y el trabajo de Jack Nicholson, como el Guasón, fue fundamental para que aceptará ser Loki y unirse a las producciones sobre superhéroes.

El impacto de ‘Batman’ y Tim Burton en Tom Hiddleston

Desde que Tom Hiddleston aceptó el papel de Loki, reconoció que la actuación de Jack Nicholson como el villano de ‘Batman’ fue esencial para adentrarse a las producciones de superhéroes. El actor, de 44 años, reconoció que el Guasón de Tim Burton lo dejó impresionado cuando era niño. Desde entonces, Nicholson y Burton se han mantenido como importantes referencias en su carrera.

De pequeño, Hiddleston sentía una especial atracción por los villanos, y esa fascinación marcó su rumbo en la industria. En una reciente aparición en el podcast ‘Happy Sad Confused’ (vía ‘Entertainment Weekly’ ), el actor confesó que, de no ser por ‘Batman’ de Tim Burton, Loki estaría en manos de otro actor.

“La verdad es que no creo que hubiera interpretado a Loki sin esa película”, afirmó el actor antes de explicar la fuerte impresión que le causó Jack Nicholson: “Impactó muchísimo mi imaginación”, añadió durante la entrevista.

Jack Nicholson como el Guasón en ‘Batman’ (Imagen: IMDb)

Hiddleston quedó fascinado con la crueldad del villano, pero sobre todo con su la libertad y la forma en que Nicholson parecía disfrutar el papel. El Guasón de Tim Burton se convirtió en una de sus principales influencias e inspiraciones para darle vida a Loki en el UCM.

“Entendí que él era el villano, pero se lo estaba pasando tan bien, y era tan carismático, tan inventivo y tan libre. Creo que, probablemente, cuando interpreté a Loki en la primera película, tenía en mente conscientemente a Jack Nicholson”.

Así construyó Hiddleston la personalidad de Loki junto a Kenneth Branagh

Loki fue resultado de un largo proceso creativo entre Tom Hiddleston y Kenneth Branagh, director de ‘Thor’ (2011). Los creativos ya habían trabajo juntos en la televisión, así que su relación fue fundamental para definir al personaje de Marvel. El realizador eligió a Hiddleston por su capacidad de interpretar personajes complejos, con una gran emocionalidad y una moral variable.

Para darle vida a Loki de manera convincente, Branagh y Hiddleston exploraron diferentes enfoques durante la filmación. En el set se rodaban varias versiones de las mismas escenas, cada una con matices distintos: una inspirada en la vulnerabilidad de Peter O’Toole y otra más contenida al estilo de Clint Eastwood.

Tom Hiddleston como Loki (Imagen: Marvel)

Jack Nicholson también fue una inspiración durante el rodaje debido a sus actuaciones más lúdicas. De esta forma, Loki nació como un villano carismático, ingenioso y, a la vez, amenazante.

“Hicimos la toma de Peter O’Toole, que no era una imitación de Peter O’Toole, sino un homenaje a su sinceridad y vulnerabilidad en películas como ‘El león en invierno’. Luego una toma de Jack Nicholson, donde me lo pasaba genial. Y luego una toma de Clint Eastwood, donde lo que sentía se escondía en lo más profundo de mí y nadie podía verlo”.

Loki regresará en ‘Avengers: Doomsday’

Marvel incluyó a Tom Hiddleston como parte del gran elenco de‘Avengers: Doomsday’. La cinta marcará el regreso de Loki a la pantalla grande tras el final de la segunda temporada de su serie en Disney+. El actor ha revelado muy pocos detalles sobre su participación, pero ha descrito la película como “monumental” y “absolutamente brillante”, aunque sin entrar en detalles sobre la trama.

La cinta de Marvel Studios llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Un año después, se estrenará ‘Secret Wars’, secuela también dirigida por los hermanos Russo.

“Es realmente extraordinario que pueda hablar de ello porque la mayor parte del tiempo estoy en una posición de saber y no poder decir nada. Es extraño; hay que ser muy disciplinado a la hora de guardar este secreto, pero ha sido un capítulo extraordinario de mi vida interpretar a Loki, y aún no ha acaba”.

