‘La virgen de la Tosquera’: La película de terror argentino que mezcla adolescencia, deseo y horror sobrenatural

La obra de Mariana Enríquez da un nuevo salto al cine con ‘La virgen de la Tosquera‘, una película de terror sobrenatural dirigida por Laura Casabé que ha comenzado a llamar la atención internacional por su aproximación íntima y social al horror. Estrenada en festivales como Sundance y BAFICI, y con estreno inminente en cines comerciales, la cinta adapta relatos de uno de los libros más influyentes del terror argentino contemporáneo y se perfila como uno de los estrenos latinoamericanos más comentados del año.

¿De qué trata ‘La virgen de la Tosquera’?

La historia se sitúa en el verano de 2001, en plena crisis económica y social en Argentina. En ese contexto, tres adolescentes atraviesan el despertar del deseo, los celos y la frustración en un entorno marcado por el calor, la precariedad y la tensión latente. El equilibrio entre ellas se rompe cuando aparece Silvia, una joven mayor y más experimentada que capta la atención de Diego, el chico que todas desean.

‘La Virgen de la Tosquera’ (imagen: YouTube)

A partir de ese quiebre emocional, la película avanza hacia un terreno cada vez más inquietante, donde la fe popular, los rituales y lo sobrenatural se mezclan con una violencia contenida que crece sin necesidad de sobresaltos evidentes. Sin entrar en revelaciones clave, el relato construye su terror desde lo cotidiano, apostando por la sugestión más que por el impacto inmediato.

Datos técnicos: ¿en qué se basa y quiénes participan?

La película toma como base los cuentos ‘La virgen de la tosquera’ y ‘El carrito’, ambos incluidos en ‘Los peligros de fumar en la cama’ (2009). El guion fue escrito por Benjamín Naishtat, quien traslada al cine el tono áspero y emocional de los textos originales. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España, con participación de Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films, y financiamiento del fondo Ibermedia. El rodaje se realizó en la provincia de Mendoza.



El elenco está encabezado por Dolores Oliverio como Natalia, acompañada por Agustín Sosa, Fernanda Echevarría, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Luisa Merelas y Dady Brieva.

¿Qué dice la crítica de ‘La virgen de la Tosquera?

La recepción crítica ha sido mayoritariamente positiva, con énfasis en el enfoque emocional y la atmósfera. Diversos críticos han señalado que Casabé y Naishtat logran capturar “las angustias del amor juvenil” y destacar la especificidad de los celos adolescentes, subrayando la actuación de Dolores Oliverio como uno de los pilares del filme.

‘La Virgen de la Tosquera’ (imagen: Filmax)



Otros análisis describen la película como una mezcla efectiva de terror psicológico y drama adolescente, resaltando su capacidad para retratar la confusión, la rabia y el despertar sexual en un mundo socialmente inestable. También se ha comparado su tono con una versión más contenida y local del horror de Carrie, destacando su ritmo pausado y su atención a los detalles cotidianos.



Aunque algunas reseñas apuntan a decisiones narrativas discutibles o a un ritmo deliberadamente lento, el consenso coincide en que se trata de una propuesta sólida, atmosférica y poco convencional dentro del cine de terror latinoamericano.

¿Cuándo se estrena en cines de México ‘La virgen de la Tosquera’?



Tras su estreno mundial en enero y su presentación en Argentina en abril, ‘La virgen de la Tosquera’ llega a los cines de México el próximo 22 de enero, marcando uno de los lanzamientos de género más esperados del inicio de año.

