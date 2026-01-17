¿Quién era Kianna Underwood, la exestrella de Nickelodeon que murió en un accidente vial en Nueva York?

Recordada por su participación en la última temporada de ‘All That’, falleció a los 33 años

El nombre de Kianna Underwood volvió a circular en medios internacionales tras confirmarse su muerte en un accidente vial ocurrido en Brooklyn. Aunque su carrera frente a las cámaras fue breve, su paso por la televisión infantil de los años 2000 dejó una huella reconocible para toda una generación que creció con Nickelodeon. El caso, investigado como un hit-and-run, sigue bajo revisión de las autoridades neoyorquinas.

También te puede interesar: Brian May cuestiona el enfoque de las nuevas películas de The Beatles

La información oficial indica que policías acudieron a una llamada en el vecindario de Brownsville, donde una mujer fue hallada con heridas graves y declarada muerta en el lugar. Posteriormente se confirmó que se trataba de Kianna Underwood, de 33 años. Las autoridades señalaron que el conductor involucrado “no permaneció en la escena [del crimen]” y que, hasta el momento, no se han realizado arrestos.

Kianna Underwood (imagen: Getty)

¿Cómo llegó Kianna Underwood a Nickelodeon?

Kianna Underwood comenzó a actuar desde muy pequeña, alrededor de los siete años. Su papel más visible llegó en 2005, cuando se integró al elenco de la décima y última temporada de ‘All That’, el programa de comedia juvenil que durante años fue una de las piezas centrales de Nickelodeon.

También lee: Expresidenta de Lucasfilm habla de cómo le afectó la presión de los fans de ‘Star Wars’: ‘No puedes complacer a todos’

Su incorporación al programa ocurrió en un momento clave, pues fue contratada para la última temporada tras la salida de Jamie Lynn Spears, quien dejó el show para protagonizar ‘Zoey 101’. Durante su etapa en ‘All That’, Kianna Underwood compartió créditos con actores que ya eran ampliamente conocidos por el público, entre ellos Kenan Thompson y Kel Mitchell.

Aunque su paso por el programa fue breve, ‘All That’ se convirtió en el crédito más reconocido de su carrera y, también, en el último.

Otros trabajos en televisión y teatro

Además de ‘All That’, Kianna Underwood participó en otros proyectos vinculados a la televisión infantil y al teatro musical. Prestó su voz al personaje de Fuchsia en ‘Little Bill’, la serie animada de Nick Jr. que se transmitió entre finales de los noventa y principios de los 2000.

En el ámbito teatral, formó parte durante un año de la primera gira nacional del musical ‘Hairspray’, donde interpretó a Little Inez. Esa experiencia marcó uno de los últimos momentos documentados de su trabajo artístico antes de alejarse definitivamente del medio.

Su último crédito oficial como actriz fue, precisamente, ‘All That’. Tras la cancelación del programa, todo indica que regresó a Nueva York y dejó atrás la actuación.

Una vida fuera del foco y las últimas referencias públicas

A diferencia de otros exintegrantes de ‘All That’, que en años recientes han hablado públicamente sobre presuntos abusos ocurridos en el set, Kianna Underwood nunca hizo declaraciones al respecto. Durante casi dos décadas mantuvo un perfil completamente privado, sin entrevistas ni apariciones relacionadas con su pasado en Nickelodeon.

Kianna Underwood en ‘All That’ (imagen: Nickelodeon)

En 2023, un video que volvió a circular en redes sociales la mostró conversando con varias personas que parecían reconocerla por su etapa televisiva. En ese clip, al ser cuestionada sobre su identidad, respondió: “Kianna Underwood from ‘All That’ on Nickelodeon”, frase que repitió en varias ocasiones.

Fuera de ese registro, no hay información pública clara sobre dónde vivía o a qué se dedicaba en años recientes. Medios como Page Six confirmaron que el caso continúa bajo investigación y que no se han realizado arrestos hasta ahora. La muerte de Kianna Underwood nos recuerda el destino trágico de varias exestrellas infantiles, cuyas vidas adultas quedaron lejos de los reflectores.

No te vayas sin leer: CEO de Netflix habla de los desaires de Donald Trump hacia la compra de Warner Bros.: ‘No quiero sobreinterpretarlo’