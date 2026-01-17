Brian May cuestiona el enfoque de las nuevas películas de The Beatles

Las ambiciones cinematográficas alrededor de The Beatles están por los cielos, pero la reacción que han provocado dentro de otra de las bandas más influyentes del siglo XX es de llamar la atención. Brian May, guitarrista de Queen, expresó públicamente sus reservas sobre el proyecto que contempla cuatro películas dirigidas por Sam Mendes, cada una centrada en un integrante distinto del cuarteto de Liverpool.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista reciente, en la que May abordó distintos temas relacionados con el presente y futuro de Queen, así como su visión sobre la forma en que el cine aborda la historia de las grandes bandas.

¿Por qué Brian May ve con recelo las películas individuales de The Beatles?

Brian May fue claro al explicar que su incomodidad no tiene que ver con la música ni con la relevancia histórica de The Beatles, a quienes elogió abiertamente. “Me encantan los Beatles, los Beatles son como la Biblia”, afirmó. Sin embargo, el guitarrista cuestionó la estructura del proyecto encabezado por Sam Mendes, que plantea cuatro largometrajes independientes, uno por cada Beatle.

Los nuevos actores de The Beatles, Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison (Imagen: Sony Pictures)

Sobre esa idea, May señaló: “No, me daría miedo que eso le pasara a Queen”. En su opinión, dividir una banda en relatos separados puede generar una dinámica poco sana. “Pero cuatro películas, siento que es algo horrible, donde hay una competencia entre ellas, que puede ser bastante odiosa”, añadió, aludiendo a la posibilidad de que ese enfoque fomente comparaciones, rivalidades internas y resentimientos entre los propios integrantes.

Para May, el problema no es narrar historias individuales, sino el riesgo de que el relato colectivo se fracture y termine enfatizando conflictos por encima del contexto compartido que definió a una banda.

Queen, los biopics y el temor a reabrir viejas tensiones

El músico aprovechó el tema para trazar una línea clara sobre lo que, desde su perspectiva, Queen estaría dispuesto (o no) a hacer en el terreno cinematográfico. May aseguró que no le gustaría ver a su banda sometida a un tratamiento similar al planteado para The Beatles.

“Estoy contento con la película que hicimos sobre Freddie, por ahora no necesito más que eso”, dijo, subrayando que la experiencia de realizar una sola película biográfica fue suficiente. En ese sentido, destacó que el objetivo principal fue rendir homenaje a Freddie Mercury y no abrir un espacio para disputas narrativas entre los miembros sobrevivientes.

“Me siento muy orgulloso de que lo hicimos por Freddie, no por nosotros. Fue lo correcto para nosotros. Fue lo correcto para nosotros. Lo hicimos por Freddie, por ahora, no necesito más que eso”, concluyó.

Las palabras de May llegan en un contexto en el que los grandes biopics musicales buscan constantemente nuevas formas de contar historias conocidas, a veces apostando por estructuras cada vez más ambiciosas. Se espera que las películas de The Beatles lleguen a cines en abril de 2028.

“Bohemian Rhapsody”: éxito comercial y debate crítico

El ejemplo que Brian May pone sobre la mesa es ‘Bohemian Rhapsody‘, la película dedicada a Freddie Mercury y Queen. Estrenada en 2018, el filme se convirtió en un fenómeno comercial al recaudar más de 900 millones de dólares en taquilla mundial, una cifra inusual para un biopic musical y que lo colocó como uno de los más exitosos del género.

‘Bohemian Rhapsody’ (imagen: 20th Century Fox)

En el terreno de los premios, la cinta obtuvo un fuerte reconocimiento en la temporada de galardones, incluido el Oscar a Mejor Actor para Rami Malek, además de estatuillas técnicas relacionadas con sonido y edición. No obstante, la recepción crítica fue más dividida. Diversos medios señalaron decisiones narrativas cuestionables y licencias históricas, mientras que otros valoraron su eficacia emocional y su capacidad para conectar con audiencias masivas.

Para Brian May, ese balance entre homenaje, impacto cultural y cierre narrativo es precisamente lo que hace innecesario volver a explorar la historia de Queen desde múltiples ángulos cinematográficos, una postura que ahora contrasta con el ambicioso camino que Sam Mendes ha decidido tomar con The Beatles.

Con información de Daily Mail.