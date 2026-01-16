Audrey Nuna, cantante de ‘K-Pop Demon Hunters’, dará concierto gratuito en México

La Feria Nacional de San Marcos 2026 vuelve a apostar por cruces poco habituales entre tradición y cultura pop global. Dentro de su cartel más reciente apareció un nombre que llamó la atención de los fans del K-pop y de la animación contemporánea, al tratarse de una artista vinculada a uno de los fenómenos más visibles del streaming en el último año: Audrey Nuna, cantante y rapera coreano-estadounidense que interpretó a Mira en ‘Las Guerreras K-Pop‘ (K-Pop Demon Hunters).

La proyección internacional de esta artista creció tras su participación en la producción animada de Netflix, que amplió su alcance más allá de la escena independiente. Su visita a México marca un nuevo punto de contacto entre el público local y un proyecto que nació en plataformas digitales, pero que ahora empieza a trasladarse a escenarios en vivo.

Rei Ami, Ejae y Audrey Nuna, las voces de Huntr/x (imagen: Getty)

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito?

La presentación de Audrey Nuna se realizará como parte de la Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes. El concierto tendrá lugar en el Foro de las Estrellas, uno de los escenarios principales del evento, y no tendrá costo de entrada.

La actuación está programada para el 2 de mayo, con inicio a las 22:00 horas, dentro de una jornada que incluirá previamente a otros artistas vinculados al pop y al K-pop. Con ello, la feria suma por primera vez a una intérprete asociada a un proyecto animado de alcance global dentro de su programación musical.

¿Por qué la presencia de Audrey Nuna en México es relevante?

La llegada de Audrey Nuna se da en un contexto en el que el K-pop y sus derivaciones culturales tienen una base sólida de seguidores en México. A diferencia de otros artistas asociados al género, Nuna no proviene del circuito tradicional de idols, sino de una trayectoria híbrida que combina pop, R&B y hip-hop, con una estética muy original aunque deudora de esos géneros.

Su participación como Mira en ‘K-Pop Demon Hunters’ funcionó como catalizador para alcanzar audiencias masivas. La película conectó con públicos jóvenes y no tan jóvenes gracias a su mezcla de animación, acción y música, y colocó a las intérpretes de su soundtrack en el radar de mercados donde antes no tenían presencia directa. En ese sentido, su presentación en un evento abierto al público representa un paso más en esa expansión.

El impacto de ‘K-Pop Demon Hunters’ en Netflix, listas y premios

El interés en torno a la visita de Audrey Nuna no puede separarse del desempeño de ‘K-Pop Demon Hunters’. La película se posicionó entre los títulos más vistos de Netflix tras su estreno, con una permanencia destacada en los rankings semanales y una fuerte conversación en redes sociales impulsada por sus números musicales.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

Más allá del streaming, el proyecto tuvo un impacto comercial notable. Su banda sonora logró colocarse en las principales plataformas musicales, con temas que alcanzaron el primer lugar del Billboard Global 200, un indicador de consumo global que refleja su alcance fuera de un solo mercado.

En la temporada de premios, ‘K-Pop Demon Hunters’ fue reconocida con el Golden Globe a Mejor Película Animada, mientras que su canción principal obtuvo el galardón a Mejor Canción Original en la misma ceremonia. Además, dicho tema recibió nominaciones oficiales a los Premios Grammy, consolidando al proyecto como un caso atípico de animación que logró impacto simultáneo en cine, música y streaming.

