James Gunn confiesa que ‘adora’ ‘Man of Steel’ de Zack Snyder y reconoce su influencia en ‘Superman’

'Man of Steel' está entre las obras que ayudaron a definir el tono visual y narrativo de 'Superman'

El lanzamiento de ‘Superman‘, de James Gunn, a mediados del año pasado, fue el pretexto favorito para los fans de Zack Snyder para comenzar a hacer comparaciones entre la nueva propuesta fílmica y la anterior, ‘Man of Steel‘. Sin embargo, aunque los aficionados quieren ver una rivalidad, el director del nuevo Universo DC (DCU) tiene una opinión favorable de su predecesor.

¿Qué opina James Gunn de ‘Man of Steel’ de Zack Snyder?

¿Le gusta a Gunn el trabajo de Snyder? La respuesta es sí, y no viene de una entrevista improvisada ni de una declaración ambigua. Gunn lo dejó por escrito en el prólogo del libro Superman: The Art and Making of the Film, publicación oficial que documenta el proceso creativo detrás de ‘Superman’ (2025). En ese texto, el cineasta enumera a los creadores que influyeron directamente en su visión del personaje y menciona explícitamente a Zack Snyder y su película ‘Man of Steel’ (2013).

‘Superman’ (Imagen: X, @FilmUpdates)

La referencia no es tibia ni protocolaria. Gunn incluye el trabajo de Snyder dentro de una lista de producciones que define como obras que “adoró” y que contribuyeron al “aspecto y sentimiento” de su nueva película. El fragmento completo dice:

“Y sí, gracias a los creadores de películas y series de Superman que me precedieron, especialmente a los creadores originales de la serie animada de Superman, Max y Dave Fleischer; al director original de ‘Superman: La Película’, Richard Donner; a los creadores de ‘Superman: La Serie Animada’, Bruce Timm, Paul Dini y Alan Burnett; a los creadores de ‘Smallville’, Alfred Gough y Miles Millar; al director de ‘El Hombre de Acero’, Zack Snyder; y a Todd Helbing y Greg Berlanti, de ‘Superman y Lois’. Todas estas historias me encantaron y contribuyeron a la estética y la atmósfera de Superman (2025).”

La mención coloca a ‘Man of Steel’ dentro de una genealogía audiovisual que Gunn reconoce como parte del ADN histórico del personaje, sin jerarquías explícitas ni intentos de desmarque.

Influencias compartidas, pero una visión distinta de Superman



El mismo texto deja claro que reconocer una influencia no implica replicar una aproximación. Gunn explica que, cuando aceptó dirigir ‘Superman’, no tenía definida ni la estética ni el enfoque narrativo. Ese proceso comenzó a tomar forma cuando volvió a leer All-Star Superman, obra que terminó siendo el ancla conceptual del proyecto.



Gunn describe ese momento con precisión:

“Cuando me enfrenté a Superman por primera vez, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Ni visualmente, ni en cuanto a la historia, ni nada. Pero, al estudiar detenidamente mis viejos cómics de Superman, sé que todo empezó a tomar forma al releer una de mis series favoritas: All-Star Superman.”

A partir de ahí, define el tono de su película como una fantasía de ciencia ficción inspirada en la Silver Age, con una paleta de colores más luminosa y un Superman “Pecho en alto, demasiado confiado e imparable”. En contraste, ‘Man of Steel’ planteaba un escenario de “primer contacto”, donde la aparición de Superman funcionaba como una crisis global y política.

La diferencia central no está en el personaje, sino en el mundo que lo rodea. En la película de Snyder, Superman era el primer metahumano visible; en ‘Superman’ de Gunn, el héroe entra a un universo donde otros personajes ya existen. La tensión no proviene del miedo a lo desconocido, sino del desafío de convertirse en un referente moral dentro de un entorno poblado.

El SnyderVerse, el fandom y por qué su restauración es prácticamente imposible

Con reconocimiento público de Gunn hacia ‘Man of Steel’ o no, ciertos sectores del fandom mantienen viva la idea de que el llamado “SnyderVerse” podría tener algún tipo de resurrección. Sin embargo, el contexto industrial actual apunta en la dirección opuesta.

James Gunn y Zack Snyder (imagen: X)

Por un lado, ese universo pertenece a Warner Bros. Discovery, que ya tomó una decisión estratégica clara al reiniciar DC bajo el paraguas de DC Studios. La hoja de ruta encabezada por Gunn y Peter Safran no contempla continuaciones directas del antiguo DCEU, sino una narrativa unificada desde su punto de partida.

Por otro, la experiencia de Netflix con proyectos recientes de Snyder, como ‘Rebel Moon’, no ofreció señales que justificaran apostar por una franquicia aún más costosa y compleja como el SnyderVerse. Sin derechos sobre DC y sin incentivos claros de negocio, la posibilidad de que otro estudio retome ese universo resulta, en términos prácticos, inviable.

Con información de The Direct.

