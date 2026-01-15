‘Tomb Raider’: Todo lo que sabemos de la serie con Sophie Turner

Lara Croft vuelve a la pantalla una vez más. Prime Video ha iniciado oficialmente la producción de una nueva serie live action de ‘Tomb Raider’, ahora protagonizada por Sophie Turner, en lo que representa otro intento por traducir a formato audiovisual una de las franquicias más influyentes del videojuego moderno. El anuncio llega acompañado de una primera imagen del rodaje y de un equipo creativo de alto perfil, encabezado por Phoebe Waller-Bridge.

El proyecto no parte de un terreno virgen. ‘Tomb Raider’ arrastra una larga historia de adaptaciones irregulares en cine y televisión, algunas exitosas en taquilla, otras fallidas en lo creativo, pero ninguna considerada definitiva. La nueva serie busca corregir ese historial desde un formato distinto: el de la narrativa serial, con mayor margen para el desarrollo del personaje y su mundo.

¿Por qué volver a intentar adaptar ‘Tomb Raider’?

Desde su debut en 1996, ‘Tomb Raider‘ se convirtió en una referencia obligada del medio. Lara Croft no solo definió un tipo de juego basado en exploración, acertijos y aventura, sino que se consolidó como un ícono cultural global. Sin embargo, fuera del videojuego, el personaje ha tenido dificultades para encontrar una voz propia.

El nuevo proyecto de Prime Video responde a dos factores claros. Por un lado, el auge de las adaptaciones de videojuegos en formato de serie, que han demostrado funcionar mejor que el cine al ofrecer mayor tiempo para construir universos y personajes. Por otro, un renovado interés transmedia por la franquicia: Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios han establecido un acuerdo para desarrollar nuevas historias de ‘Tomb Raider’ tanto en series como en películas.

La serie forma parte de ese pacto estratégico y busca funcionar como un nuevo punto de entrada para la marca, sin depender exclusivamente del legado de las películas previas.

Sophie Turner como Lara Croft: contexto y riesgos

La elección de Sophie Turner como Lara Croft no es casual. La actriz británica es conocida mundialmente por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones, una serie en la que creció literalmente frente a la cámara durante ocho temporadas. Posteriormente encabezó ‘X-Men: Dark Phoenix‘, una producción marcada por una recepción crítica negativa y problemas estructurales ajenos a su interpretación.

Su carrera ha estado estrechamente ligada a franquicias de gran escala, lo que convierte este proyecto en una apuesta de doble filo. Lara Croft exige presencia física, contención emocional y capacidad para sostener una narrativa prolongada. Al mismo tiempo, el papel podría ofrecerle a Turner una oportunidad de reposicionamiento tras varios años de proyectos intermitentes.

El anuncio la convierte en la tercera actriz en interpretar al personaje en live action, después de Angelina Jolie y Alicia Vikander, mientras que en el terreno de la animación Lara Croft ha sido explorada recientemente en la serie ‘Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’, producida para Netflix como una extensión del canon de los videojuegos modernos.

El equipo creativo y la apuesta narrativa

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de Phoebe Waller-Bridge como creadora, guionista y productora ejecutiva. Waller-Bridge se encuentra bajo un contrato general con Amazon MGM Studios y ha sido vinculada al proyecto desde su anuncio inicial en mayo de 2024.

La serie cuenta además con Chad Hodge como productor ejecutivo y co-showrunner, mientras que Jonathan van Tulleken participa como director y productor ejecutivo. En el apartado de producción figuran Crystal Dynamics, Story Kitchen, Legendary Television y Amazon MGM Studios, lo que subraya el interés corporativo en convertir a ‘Tomb Raider’ en una franquicia serial de largo aliento.

Hasta ahora no se han revelado detalles específicos de la trama, pero el proyecto se presenta como una adaptación directa del universo del videojuego, sin confirmar si seguirá una etapa concreta del canon o si funcionará como reinicio narrativo.

El elenco confirmado

Además de Sophie Turner, Prime Video ha confirmado un reparto amplio que incluye a Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

La diversidad y experiencia del elenco sugiere una serie con múltiples líneas narrativas y un mundo más amplio que el visto en las películas, aunque por ahora no se han detallado los personajes que interpretará cada actor.

El estado actual de la franquicia en videojuegos

El lanzamiento de la serie coincide con un momento de transición para la saga en su medio original. El último juego principal, ‘Shadow of the Tomb Raider‘, cerró la trilogía iniciada en 2013 con una versión más joven y vulnerable de Lara Croft. Desde entonces, varios títulos clásicos han sido remasterizados para nuevas plataformas.

Además, dos nuevos videojuegos, ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’ y ‘Tomb Raider: Catalyst’, están programados para 2026 y 2027, lo que refuerza la estrategia de expansión simultánea de la franquicia en distintos formatos.

