‘Te hace plantearte preguntas sobre ti mismo’: El elenco de ‘The Beauty’ habla de cómo la historia refleja a la sociedad

Fuimos parte de una conferencia de prensa sobre 'The Beauty' en la que el elenco habló sobre el impacto de la trama.

“Creo que hay mucho que decir al respecto, sobre la búsqueda de la perfección y lo que eso significa, y también sobre la mercantilización de la belleza”, comentó Rebecca Hall durante una conferencia de prensa de ‘The Beauty’, a la que asistió ‘Tomatazos‘. En el evento también estuvieron presentes Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope y Ashton Kutcher.

Hace unas semanas, FX lanzó el primer avance de ‘The Beauty’, el cual se convirtió en uno de los más vistos para el estudio. La serie es producida por Ryan Murphy, conocido por su trabajo en producciones como ‘American Horror Story‘, ‘Scream Queens’, ‘Pose’ y muchas otras más.

‘The Beauty’ está basada en el cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, que plantea una sociedad donde una misteriosa enfermedad vuelve bellas a las personas, pero con consecuencias mortales. En la adaptación, una empresa intenta lucrar con una sustancia capaz de provocar este resultado sin conocer realmente los efectos secundarios.

¿Qué dijo el elenco de ‘The Beauty’ sobre la nueva serie de Ryan Murphy?

En ‘Tomatazos’ formamos parte de una conferencia de prensa que inició con la pregunta sobre cómo ‘The Beauty’ refleja el panorama actual entorno a los estándares de belleza. Además de la respuesta de Rebecca Hall, quien señaló que la serie evidencia la existencia de una industria encargada dedicada a vender un ideal de lo que es estético, Ashton Kutcher compartió su opinión.

“Creo que Ryan [Murphy], como se ha mencionado, siempre está al tanto de las decisiones que todos tomamos a diario. ¿Qué crema para la piel voy a usar? ¿Qué tipo de champú voy a usar? Todas esas cosas que son decisiones cotidianas, esta serie las analiza en profundidad y te hace plantearte esas preguntas sobre ti mismo y sobre cuál es tu visión del mundo”.

‘The Beauty’ está por llegar a streaming. (Foto: Facebook / @FX’s The Beauty)

En ese sentido, Anthony Ramos comentó que en su opinión “nos ponemos esa presión a nosotros mismos, como que tal vez no estoy lo suficientemente delgada, o tal vez mi cara no está lo suficientemente delgada, o sí, tal vez estoy… estoy un poco hinchada, voy a hacerme este tratamiento facial para desinflamar mi cara, ya sabes, y así sucesivamente”.

Evan Peter expresó su entusiasmo de volver a trabajar con Ryan Murphy, destacando que la visión del creador de ‘The Beauty’ conecta directamente con lo que se ha vivido con los estándares de belleza en nuestra sociedad actual. Finalmente, Jeremy Pope profundizó en uno de los enfoques de la producción.

“Creo que se trata simplemente de una conversación activa sobre dónde te sitúas en lo que respecta a la belleza, tu perspectiva de ti mismo, el trabajo interior, el trabajo exterior. Y, para mí, eso da lugar a un diálogo y una conversación interesantes”.

El impacto de ‘The Beauty’ en el elenco principal

Tras hablar sobre cómo ‘The Beauty’ refleja a nuestra sociedad, algunos integrantes del elenco, como Ashton Kutcher, compartieron el impacto personal que tuvo la serie de cómo se perciben a sí mismos.

“El programa me hizo pensar en eso y encontrar ese lugar honesto dentro de mí donde llegué a aceptar mis propias imperfecciones y me sentí ambicioso por cambiar”.

Por otra parte, el elenco mencionó que fue una gran experiencia grabar en Italia y que están emocionados por que las audiencias tengan oportunidad de ver el show.

¿Cuándo se estrena ‘The Beauty’?

Hasta el momento, no se sabe si ‘The Beauty’ será un proyecto con muchas temporadas, pero es probable que la historia se expanda como ocurre en los cómics originales.

De acuerdo con las redes sociales del show, se estrenará en Disney+ el próximo 21 de enero.

