‘Aquí también hay espectáculo’: Equipo de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ sobre su balance de tono frente a ‘Game of Thrones’

Parte del equipo creativo de 'El Caballero de los Siete Reinos' habló de cómo hallaron el balance del tono para esta nueva serie de 'Game of Thrones'.

“Es más bien una bomba de tiempo de acontecimientos que Dunk desencadena sin darse cuenta”, comentó Owen Harris, director y productor ejecutivo de ‘El Caballero de los Siete Reinos‘, en una entrevista a la que ‘Tomatazos‘ tuvo acceso. En la plática también participaron Ira Parker, co-creadora del show, y la directora Sarah Adina Smith.

Indudablemente, la saga de ‘Game of Thrones’, basada en los libros de George R.R. Martin, se ha consolidado como una de las más populares desde su estreno en 2011. La serie retrata las disputas entre poderosas familias y sus ejércitos por control del Trono de Hierro que gobierna la peligrosa tierra de Westeros.

El impacto de este universo llevó al estreno de la precuela ‘House of The Dragon‘, que profundiza en la historia de los Targaryen y la guerra civil que marcó su legado. Sin embargo, la expansión no se detiene ahí.

Próximamente llegará a streaming ‘El Caballero de los Siete Reinos’, una nueva serie ambientada entre la historia original y la precuela, que sigue a un joven caballero decidido a probar su valor, acompañado de su leal escudero.

El balance de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ y la saga de ‘Game of Thrones’

A diferencia del resto de producciones sobre ‘Game of Thrones’, ‘El Caballero de los Siete Reinos’ contará con más momentos de comedia; sin embargo, esto ha hecho que los fanáticos se pregunten cómo fue hallar el balance de estos detalles con la nueva serie. Esto fue lo que dijo Owen Harris al respecto.

“Esas series son excepcionalmente buenas en cuanto al espectáculo. Aquí también hay espectáculo, pero lo que yo diría que es refrescante es que esos espectáculos se ganan con más esfuerzo. Hay algunos momentos de violencia extrema, hay algunos momentos de drama extremo, pero son mucho menos frecuentes”.

En cuanto al tono, el director y productor aseguró que “es un tipo de narración diferente”, pero que permite disfrutar del humor y lo que la hace única. En ese sentido, Ira Parker explicó cómo es que llegó a concretarse este proyecto lleno de acción.

“Era un correo electrónico de HBO a las cuatro de la mañana preguntando: ‘¿Qué opinas de Dunk y Egg?’. Eso dio lugar a conversaciones con HBO, que a su vez dieron lugar a conversaciones con George [RR Martin, autor]. Resultó que todos estábamos de acuerdo, todos muy interesados en hacer la misma serie. Y así fue avanzando más rápido de lo que recuerdo que nada haya avanzado antes. George y yo nos llevamos muy bien y el mayor reto fue decidir dónde añadir contenido a la historia, porque, obviamente, las novelas cortas son bastante breves”.

¿Cuándo se estrena ‘El Caballero de los Siete Reinos’?

En cuanto a los retos del show, Sarah Adina Smith, quien dirigió parte de esta historia, compartió que estaba nerviosa por lo que ya está establecido en el canon. Sin embargo, aseguró que estaba decidida a llevar una historia única de ‘Game of Thrones’ al streaming.

“Lo que más me preocupaba era que, debido a las expectativas del público, sintiéramos la presión de hacerla más parecida a las otras dos series. Para mí, lo más importante era que siempre fuera algo único. El hecho de que se tratara de una producción más pequeña nos dio un poco más de libertad para poder hacerlo”.

Debido a que la historia es protagonizada por Dunk y Egg, la directora aseguró que pudieron darle un enfoque “más realista y humanista, simplemente acompañando a este humilde personaje a través de ese mundo más grande”.

Según las redes sociales de HBO MAX, ‘El Caballero de los Siete Reinos’ llegará a streaming el próximo 18 de enero.