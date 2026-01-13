Vistazo a Black Panther y Los 4 Fantásticos en ‘Avengers: Doomsday’: Esto revela el cuarto avance del filme de Marvel Studios

¡Nuevo avance de 'Avengers: Doomsday'! Esto es lo que se reveló de Black Panther y Los 4 Fantásticos.

¡Black Panther está de regreso! Tras su última aparición en ‘Wakanda Forever‘ Shuri, interpretada por Letitia Wright, vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel Studios (UCM) con el cuarto avance de ‘Avengers: Doomsday’, donde también aparece M’Baku, Namor y, para sorpresa de muchos, Ben Grimm de ‘Los 4 Fantásticos: Primersos Pasos‘.

Después del cierre de ‘La Saga del Infinito’, Marvel Studios ha seguido expandiendo su mundo interconectado con películas y series como ‘Moon Knight’, ‘Ms. Marvel’ y la secuela de ‘Doctor Strange’, preparando el camino para una nueva película de ‘Avengers’.

En esta entrega titulada ‘Doomsday’, distintos equipos de héroes y villanos deberán unirse para detener una crisis provocada por Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien debutó en la pantalla grande con una de las escenas postcrédito de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’.

¿Qué reveló el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’?

Desde el estreno de ‘Avatar: Fuego y Cenizas‘ en algunos cines internacionales, Marvel Studios ha mostrado varios avances de ‘Avengers: Doomsday’. En los primeros, vimos el regreso de Steve Rogers y Thor, y en el más reciente se mostró a los ‘X-Men’ que aparecerán en esta nueva película de acción.

La importancia de Talokan y Wakanda

En el nuevo avance, Shuri reflexiona sobre lo que un buen líder debería hacer por su pueblo y, mientras habla, se muestran por primera vez Namor y M’Baku. Esto ha llamado la atención de los fanáticos, pues todo indica que tanto Talokan como Wakanda jugarán un papel clave en los esfuerzos por detener a Doctor Doom.

Primer vistazo de Namor en ‘Avengers’. (Foto: X / @MarvelStudios)

Shuri sigue protegiendo Wakanda

Al final de la secuela de ‘Black Panther’, Shuri decide no convertirse en la reina de Wakanda y deja que M’Baku tome el trono. Aún así, continúa siendo Black Panther, lo que mantiene su deber de proteger a su pueblo.

Los primeros en llegar

En la escena postcréditos de ‘Thunderbolts*’ se hace mención a la llegada de ‘Los 4 Fantásticos’ a la continuidad principal del universo cinematográfico. Aunque muchos creían que este equipo sería el primer en interceptar a la primera familia de Marvel, todo parece indicar que caerán en Wakanda, por lo que M’Baku y Black Panther se introducirán primero.

La Mole protagoniza el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’. (Foto: X / @MarvelStudios)

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

Al igual que el resto de avances, este tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ no revela mucho, pero se mantiene la emoción de los fanáticos por saber qué es lo que pasará en esta historia.

De acuerdo con las redes sociales de Marvel Studios, ‘Avengers: Doomsday’ llegará a cines el 18 de diciembre.

