Gael García Bernal llama a unir el cine latinoamericano y europeo frente a la hegemonía de Hollywood

En un momento marcado por tensiones políticas, discursos excluyentes y una industria audiovisual cada vez más concentrada, Gael García Bernal participó en un acto de reconocimiento a su trayectoria celebrado en la Ciudad de México. Al margen de la ceremonia, el actor y cineasta mexicano concedió una entrevista a la AFP en la que reflexionó sobre el papel del cine fuera del eje dominante de Hollywood y sobre la necesidad de fortalecer la colaboración entre cinematografías que comparten una mirada crítica del mundo.

¿Por qué unir al cine latinoamericano y europeo hoy?

Durante la conversación, Gael García Bernal advirtió que existe “una hegemonía del cine en inglés, del cine de Estados Unidos”, frente a la cual las cinematografías de América Latina y Europa pueden, y deben, establecer un diálogo más estrecho. Según explicó, ambos continentes comparten “ciertos principios éticos básicos”, entre ellos la defensa “del migrante, del extranjero”, valores que considera cada vez más relevantes ante la polarización social.

Para el actor, esa alianza no implica una postura reactiva, sino una forma de ampliar el horizonte cultural. “Cuando hemos tenido momentos espectaculares de películas europeas que han funcionado bien acá o mexicanas y latinoamericanas que han funcionado en Europa surgen nuevos parámetros, se abre un mundo inmenso”, afirmó, al subrayar que esos cruces ayudan a romper inercias y a cuestionar el discurso dominante.

Un reconocimiento que dialoga con su trayectoria

El martes, Gael García Bernal, de 47 años, recibió la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. Más allá del valor simbólico de la distinción, el actor señaló que este tipo de reconocimientos transmiten la sensación de no estar solo. “Esta medalla también es un reconocimiento a sentir que uno no está solo en la lucha”, dijo, al insistir en que “más que nunca necesitamos ahora una sociedad crítica”.

La relación de Gael García Bernal con Francia se remonta a los inicios de su proyección internacional. Desde el estreno en 2000 de ‘Amores perros’, dirigida por Alejandro González Iñárritu y presentada en el Festival de Cannes, hasta colaboraciones posteriores como ‘La ciencia de los sueños’ (2006), de Michel Gondry, el cine francés ha sido un punto clave en su carrera.

Cine, documental y el rechazo al “discurso único”

En el terreno creativo actual, Gael García Bernal participa en ‘Magellan’, del cineasta filipino Lav Diaz, donde interpreta al explorador portugués Fernando de Magallanes, y en el drama de ciencia ficción ‘Un final diferente’, dirigido por el italiano Piero Messina. Sin embargo, el actor destacó que su compromiso con el cine va más allá de la actuación.

Desde hace dos décadas mantiene su trabajo en Ambulante, el proyecto de difusión documental que impulsó junto a Diego Luna. Para Gael García Bernal, el documental tiene un valor particular en el contexto actual: “El documental elimina el discurso único”, subrayó. En su experiencia, esta iniciativa ha contribuido a “sofisticar el pensamiento crítico” y a ayudar a las audiencias a “entender y digerir mejor la realidad tan compleja en la que vivimos”.

