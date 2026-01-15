‘Exterminio: El templo de huesos’ | Cillian Murphy habla de su regreso a la franquicia y elogia la actuación de Jack O’Connell

‘Exterminio’ se convirtió en uno de los grandes referentes del cine postapocalíptico. Gracias al impacto de su mensaje y a la actuación de Cillian Murphy, la primera película de la franquicia redefinió las historias sobre un mundo al borde del colapso. ‘Exterminio: El templo de huesos’ es la antesala para el regreso del actor al papel de Jim.

La nueva película —dirigida por Nia DaCosta, escrita por Alex Garland y producida por Danny Boyle— es una continuación directa de ‘La Evolución’, y forma parte de una trilogía. Cillian Murphy está satisfecho con el desarrollo que ha tenido la franquicia, pese a sus altibajos en la taquilla.

El actor de ‘Peaky Blinders’ considera que ‘Exterminio: El templo de huesos’ es una gran secuela, en parte gracias a la actuación de Jack O’Connell, quien da vida a Sir Lord Jimmy Crystal. Está emocionado por la próxima cinta de Garland, pues supondrá un regreso que los fanáticos han esperado durante años.

Cillian Murphy está fascinado con la actuación de Jack O’Connell en ‘Exterminio: El templo de huesos’

En ‘Exterminio: El templo de huesos’, Jack O’Connell interpreta Sir Lord Jimmy Crystal, el líder del culto “Jimmy”. Su personaje está inspirado en Jimmy Savile, presentador británico que, tras múltiples escándalos, se convirtió en una figura indeseable de la farándula de Reino Unido. O’Connell es un actor conocido por papeles intensos en producciones como ‘Skins’ y ‘Unbroken’, donde ha demostrado su habilidad para interpretar a personajes moralmente ambiguos.

Sir Lord Jimmy Crystal es uno de los personajes más importantes e inquietantes de ‘Exterminio: El templo de huesos’, por lo que O’Connell tiene la oportunidad de brillar en la pantalla. Su actuación no pasó desapercibida para Cillian Murphy, quien está fuertemente asociado al pasado y al futuro de la franquicia.

En un video compartido por Sony Pictures, Murphy da una breve opinión de ‘Exterminio: El templo de huesos’. Destaca las actuaciones de Ralph Fiennes, Alfie Williams, Emma Laird, Robert Rhodes, Maura Bird y Chi Lewis-Parry, pero se enfoca en la de O’Connel luego de que Danny Boyle hablara sobre su presencia en pantalla.

“Las actuaciones son increíblemente buenas. Todas. Es simplemente magnético. Absolutamente magnético. Uno de esos personajes clásicos que te encanta odiar, pero que en realidad no puedes odiar, ¿sabes? Aunque deberías hacerlo a todos los niveles”.

A continuación, hay spoilers de ‘Exterminio: El templo de huesos’

Cillian Murphy y el futuro de la franquicia

Durante la gira promocional de ‘Exterminio: El templo de huesos’, Cillian Murphy anticipó su regreso a la franquicia como Jim. Si bien su personaje no tiene un papel clave en la nueva película, sí hace una aparición especial en la recta final. De esta forma, la presencia de Jim se queda en un simple cameo, pero que cobrará forma en la próxima entrega de la saga.

Después de la caída de Sir Lord Jimmy Crystal en ‘Exterminio: El templo de huesos’, la historia regresa a la cabaña del final de ‘Exterminio’, donde Jim vive en relativa calma junto a su hija. La tranquilidad se rompe cuando ambos ven a Spike y Kelly huyendo de un grupo de infectados, y Jim decide salir a ayudar.

Cillian Murphy en ‘Exterminio’ (Imagen: IMDb)

“¿Vamos a ayudarlos?” pregunta la hija de Jim. “Por supuesto que sí”, responde el personaje mientras descienden de la montaña con sus rifles. La escena, acompañada por el tema clásico de la franquicia, sirve como puente hacia la siguiente entrega y anticipa el papel que tendrá Cillian Murphy en el cierre de la trilogía.

En declaraciones para ‘The Observer’, el actor explicó que solo “aparece brevemente” en la cinta; sin embargo, eso es suficiente para posicionarlo como un personaje central de la tercera entrega. “Todos tienen que ver la segunda. Estoy seguro de que lo harán; es realmente buena”. Enfatizó que la buena recepción de la nueva película es importante para que el regreso de Jim sea posible.

¿Qué dijo la crítica de ‘Exterminio: El templo de huesos’?

La recepción crítica de ‘Exterminio: El templo de huesos’ ha sido ampliamente positiva, con diversos medios que destacan su ambición, su crudeza y su capacidad para revitalizar la franquicia. Amy Nicholson, de ‘Los Angeles Times’, la describe como una mezcla tan grotesca como fascinante entre lo elevado y lo vulgar, mientras que Keith Phipps, de ‘The Reveal’, subraya su tono oscuro, incómodo y sorprendentemente mordaz.

Los críticos también coinciden en que la película no solo apuesta por el impacto visual, sino que mejora lo que ya funcionaba en entregas anteriores. Frank Swietek, de ‘One Guy’s Opinion’, y Stephen Silver, de ‘Splice Today’, coinciden en que es un paso adelante para la franquicia, mientras que varios críticos destacan especialmente el trabajo de Ralph Fiennes.

