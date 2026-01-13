Directora de ‘Exterminio. El templo de los huesos’ habla de la escena más perturbadora de la película

La nueva entrega de la saga iniciada con ‘Exterminio’ vuelve a colocar al horror en un terreno incómodo, menos enfocado en los infectados y más en la violencia que ejercen los propios sobrevivientes. ‘Exterminio. El templo de los huesos‘, dirigida por Nia DaCosta, se presenta como una continuación directa de ‘28 Years Later‘, pero también como una relectura que altera el equilibrio moral del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland. En una entrevista reciente, DaCosta explicó por qué la escena inicial (descrita como brutal y perturbadora) era clave para establecer el tono de esta nueva película.

¿Por qué era tan importante impactar desde la escena inicial?

Durante la conversación, DaCosta dejó claro que el arranque del filme no busca únicamente sacudir al espectador, sino redefinir el tipo de amenaza que domina este mundo. Al hablar del guion, la directora explicó que desde la primera lectura identificó ese momento como una oportunidad para alterar la narrativa y reintroducir al personaje de Spike en un contexto distinto.

“Claro, especialmente porque estamos reintroduciendo a los Jimmies. Pero cuando leí el guion por primera vez, para mí fue un momento en el que vi la oportunidad de cambiar la narrativa y reintroducir a Spike en este contexto”, señaló DaCosta. La directora añadió que era fundamental dejar claro desde el inicio que Spike se encuentra en peligro y que los Jimmies operan bajo una lógica de lealtad casi ciega hacia Jimmy Crystal.

DaCosta explicó que la escena debía dejar en evidencia que “Spike está en peligro y que estos chicos, los Jimmies, tienen una especie de fidelidad hacia este tipo extraño en su trono de salvavidas”. Al mismo tiempo, subrayó que era importante mostrar desde el arranque la disidencia interna del personaje de Jimmy Ink. “Todo eso tenía que suceder, pero también queríamos que fuera contundente y que se sintiera interesante”, afirmó.

Dos mundos, dos lenguajes visuales

Otro de los elementos centrales que DaCosta abordó fue la construcción de dos universos claramente diferenciados dentro de la película. Según explicó, esta separación visual fue una decisión que planteó desde sus primeras reuniones con los productores y que no estaba completamente definida en el guion original.

“Quería poder hacer un estilo distinto y asegurarme de que hubiera dos mundos claramente separados: el mundo de Kelson y el mundo de Jimmy”, explicó la directora. Para DaCosta, esa división era esencial para que el espectador entendiera que no todos los personajes sobreviven de la misma forma.

En sus palabras, el entorno del Dr. Kelson “es medido, es quieto; ha encontrado una especie de santuario”, mientras que el mundo de los Jimmies es “frenético, caótico y desquiciado”. Esta diferencia, explicó, fue una decisión consciente de puesta en escena que buscó reforzar la idea de que la mayor amenaza ya no proviene del virus, sino de la inhumanidad de los propios sobrevivientes.

La empatía en medio de la brutalidad

La actriz Erin Kellyman, quien interpreta a Jimmy Ink, también habló sobre el impacto de esa escena inicial en la construcción de su personaje. Kellyman explicó que encontró desde el guion las claves emocionales necesarias para abordar a una figura atrapada dentro de una estructura que le niega voz y agencia.

“Creo que sentí empatía por Jimmy Ink desde el principio”, comentó la actriz. Para Kellyman, el hecho de que el grupo esté organizado de forma jerárquica y opresiva permite entender a su personaje como alguien que atraviesa un momento particularmente complejo desde su primera aparición.

La actriz también reconoció que la crudeza del arranque fue fundamental para involucrarse emocionalmente con la historia. “Hay momentos más adelante para escenas tranquilas y más íntimas, que están hechas de forma hermosa. Pero también creo que mi capacidad de atención no es la mejor, así que me gusta que haya mucha acción al inicio para engancharme”, explicó.

