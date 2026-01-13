‘Game of Thrones’: Kit Harington admite que se sintió furioso ante la petición de rehacer la temporada 8

A más de un lustro del final de Game of Thrones, las heridas que dejó su última temporada siguen abiertas. Pocas series nos dieron un cierre tan discutido o un eco tan persistente en redes sociales. El desenlace se convirtió en sinónimo de frustración para fans, mientras que para quienes estuvieron frente y detrás de la cámara, en un episodio difícil de procesar.

Entre los afectados está Kit Harington, quien durante años guardó una postura mesurada respecto a la polémica. No obstante, en una entrevista reciente con The New York Times, el actor decidió hablar con franqueza sobre uno de los momentos más virales que siguieron al final de la serie. Se trata de la petición masiva para rehacer la octava temporada.

Kit Harington y su reacción a las críticas contra Game of Thrones

El británico de 39 años recordó que la petición viral de 2019, que exigía rehacer la temporada final con “guionistas competentes”, le provocó un enojo genuino. Según explicó, fue un gesto que ignoró por completo el esfuerzo de cientos de personas involucradas en la producción.

Kit Harington y Emilia Clarke en Game of Thrones (Foto: HBO)

No te pierdas: ‘Game of Thrones’: Sophie Turner dice que quiere volver a la franquicia pero teme arruinar el final de Sansa Stark

“Eso realmente me enfureció. Fue como, ¿cómo te atreves? Perdón, así es como me siento. Creo que fue un nivel de idiotez que solo puede surgir a través de las redes sociales.”

Harington defendió el trabajo de los showrunners David Benioff y D. B. Weiss y sostuvo que la petición cruzó una línea de respeto. La idea de invalidar años de trabajo a través de una campaña en redes sociales representó una forma de desdén difícil de aceptar.

Por otro lado, mientras la última temporada se estrenaba y la polémica crecía, Harington atravesaba un proceso personal difícil. Al salir de ese entorno, se encontró con una avalancha de críticas que contrastaban con el sacrificio físico y mental que implicó la producción, incluido un rodaje extenuante de escenas clave que se prolongaron durante semanas.

Kit cayó en una profundo estado de depresión y estrés por el final de la serie. El sentirse abrumado lo llevó a desarrollar problemas de alcoholismo y entró a rehabilitación en 2019. En la actualidad está recuperado, se casó con Rose Leslie y tienen dos hijos.

Lo que salió mal en Game of Thrones

Personajes como Daenerys Targaryen pasaron por transformaciones abruptas que, aunque tenían antecedentes narrativos, los percibimos como poco desarrolladas en pantalla.

Después, tras múltiples temporadas llenas de decisiones complejas, el final de Jon Snow fue anticlimático. La sensación de que su viaje no culminó con el peso dramático esperado alimentó la idea de que la conclusión quedó corta frente a la promesa inicial de la serie.

Daenerys Targaryen y Jon Snow en la temporada 8 de Game of Thrones (Foto: HBO)

Otras series y películas de Kit Harington

Claro que Harington ha buscado ampliar su carrera tras el final de la serie. En cine, participó en proyectos de géneros muy distintos, como el thriller familiar Plan Familiar 2 y la cinta de terror El mal con el que vivo, donde se apartó del heroísmo épico para explorar registros de mayor oscuridad.

En televisión, el actor regresó a HBO con Industry, una serie que retrata el mundo financiero contemporáneo. Su interpretación de Henry Muck le permitió distanciarse del imaginario medieval y demostrar un interés claro por historias más cercanas a la realidad moderna.

Harington también incursionó en el universo de Marvel con Eternals, donde dio vida a Dane Whitman. Aunque su participación fue breve, abrió la puerta a una posible continuidad que hasta ahora permanece en pausa.

¿Volverá Kit Harington como Jon Snow?

La posibilidad de regresar a Poniente ha sido tema recurrente en entrevistas. Harington ha sido tajante al expresar que no siente prisa alguna por retomar el papel de Jon Snow. Tras una década interpretándolo, el actor sabe que repetir la experiencia solo tendría sentido si existiera una historia verdaderamente necesaria que contar.

Aunque hubo conversaciones y exploraciones creativas durante años para un proyecto spin-off de Jon Snow, no avanzó a más.

Con información de Variety.

Entérate: ‘Stranger Things’, ‘Game of Thrones’ y otras series con finales polémicos