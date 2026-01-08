‘Game of Thrones’: Sophie Turner dice que quiere volver a la franquicia pero teme arruinar el final de Sansa Stark

La reina en el norte es de los pocos personajes de la serie con una conclusión verosímil

Desde 2019, el final de Game of Thrones permanece como terreno minado para fans y actores. Cada nueva declaración tiene el potencia de ser un desastre polémico. Ahora, una de las voces más asociadas al desenlace volvió para hablar sobre el tema. Sophie Turner admitió que la idea de regresar a Poniente no le resulta ajena, aunque reconoce que hay algo que la frena.

La postura de Turner, conocida por interpretar a la noble Sansa Stark, se mueve en una zona que la mayoría de las estrellas de la serie no podrían emular. Volver a la franquicia, de cualquier forma posible, podría ser un regalo o un error irreversible.

Sophie Turner no quiere arruinar el final de Sansa Stark en Game of Thrones

En una entrevista reciente con The Direct, Turner explicó que su relación con el final de la serie fue distinta a la de muchos de sus compañeros. Mientras que buena parte del elenco expresó incomodidad o decepción con el destino de sus personajes, ella se reconoce como una excepción. Sansa Stark terminó su historia en un punto de autonomía y poder que pocas figuras alcanzaron dentro de la aventura.

Sophie Turner como Sansa Stark (Foto: HBO)

“Siento que quedé muy satisfecha con la forma en que Sansa terminó su historia en Game of Thrones, y nadie más estuvo realmente contento con su final. Siento que a mí me tocó uno bueno, así que no sé si podría volver a eso. Volver tal vez sería una alegría absoluta, o tal vez sería intentar aferrarse a algo que fue mágico en su momento y que no se puede recrear. Tendría que ver el guion.”

Solo una historia de calidad capaz de justificar la reaparición de Sansa sin traicionar lo que vivió, podría convencerla. De lo contrario, la experiencia correría el riesgo de convertirse en un intento por revivir una magia que pertenece a otro momento.

Por qué Sophie Turner tuvo el mejor final de Game of Thrones

El cierre de Sansa Stark contrasta con el de casi todos los protagonistas centrales. Al final de la serie, ella sobrevive y obtiene reconocimiento político y soberanía. Es proclamada Reina en el Norte, un título que simboliza independencia y aprendizaje acumulado tras años de humillación y violencia.

En comparación, Jon Snow termina en una especie de exilio ambiguo, apartado del poder y de su identidad noble. Daenerys Targaryen, tras años de prometer liberación y el retorno de una vieja dinastía, es reducida a una figura trágica cuyo destino divide hasta hoy a la audiencia. Bran Stark asciende al trono con una lógica sin sentido.

Sophie Turner (Foto: Marc Piasecki/WireImage)

Tyrion Lannister sobrevive, pero cargando culpas y decisiones que lo alejan del ingenio que lo definía. Cersei y Jaime mueren atrapados en un final apresurado, sin la profundidad que caracterizó su relación durante temporadas. Frente a ese panorama, Sansa es en verdad una rara excepción.

Sophie Turner, la nueva Lara Croft

Pero Turner ya mira hacia otro universo. La actriz encabezará la nueva serie live-action de Tomb Raider como Lara Croft, un proyecto masivo que llegará a Prime Video. La producción cuenta con Phoebe Waller-Bridge como creadora y productora ejecutiva, conocida por la premiadísima Fleabag.

Más acostumbrada a interpretar personajes introspectivos o vulnerables, la actriz ahora se enfrenta a una figura asociada a la acción. La serie buscará respetar el legado del personaje y al mismo tiempo lo reinterpretrá para una nueva generación. En septiembre del año pasado, Sophie declaró para Variety:

“Estoy emocionadísima por interpretar a Lara Croft. Es un personaje tan icónico que significa tanto para tantas personas y estoy dando todo lo que tengo. Son zapatos enormes que llenar, al seguir los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus interpretaciones tan poderosas, pero con Phoebe al mando, todos nosotros (y Lara) estamos en muy buenas manos. No puedo esperar a que vean lo que estamos preparando.”

La producción de la nueva serie de Tomb Raider con Sophie Turner comienza este 19 de enero. Por el momento no hay fecha de estreno en Prime Video.

