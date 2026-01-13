‘Marty Supremo’: La increíble historia real que inspiró al personaje de Timothée Chalamet

Aunque ‘Marty Supremo’ no se presenta como un biopic tradicional, la película dirigida por Josh Safdie toma como punto de partida una de las figuras más excéntricas y contradictorias del deporte estadounidense: Marty Reisman, un jugador de tenis de mesa convertido en leyenda urbana, showman y apostador compulsivo. El resultado es un personaje ficticio, Marty Mauser, interpretado de forma magistral (como lo ha reconocido la crítica) por Timothée Chalamet.

Ambientada en Nueva York a inicios de la década de 1950, la historia sigue a Mauser como un talento excepcional del ping-pong que se mueve entre torneos oficiales, exhibiciones, apuestas clandestinas y relaciones personales inestables. Safdie ha subrayado en distintas entrevistas que la película no busca reconstruir la biografía de Reisman, sino utilizarla como punto de partida para un relato de ficción.

Marty Reisman en 1945 (Bettmann)

La semilla del proyecto surgió cuando su esposa encontró en una tienda de segunda mano el libro The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler, publicado en 1974 y firmado por el propio Reisman.

En entrevista con NPR, Safdie explicó que le interesó la convicción del jugador en una disciplina que, durante décadas, fue vista como marginal: Reisman “creía en esta cosa” y tenía “un sueño que nadie respetaba”. Esa percepción atraviesa ‘Marty Supremo’ y estructura el conflicto central del personaje.

¿Quién fue Marty Reisman?

Reisman nació y creció en Nueva York. Comenzó a jugar tenis de mesa siendo niño, en mesas públicas del Lower East Side, como una forma de manejar episodios de ansiedad. A los 10 años ya entrenaba con regularidad y, poco después, empezó a frecuentar el Lawrence’s Broadway Table Tennis Club, uno de los espacios clave del circuito neoyorquino. En su autobiografía recordó sus primeros pasos ahí: “Cuando llegué a Lawrence, había muchos jugadores que podían ganarme. Pronto pude vencerlos a todos.”

Desde muy joven combinó la competencia formal con el llamado “hustling”, apostando contra rivales a los que daba ventaja inicial. El dinero obtenido en esas partidas nocturnas le permitió financiar su carrera deportiva. A los 15 años intentó apostar 500 dólares por sí mismo durante un torneo nacional en Detroit, sin saber que la persona a la que entregaba el dinero era el presidente de la U.S. Table Tennis Association, quien terminó llamando a la policía. El episodio se convirtió en una de las anécdotas más citadas de su carrera.

Su relación con la autoridad fue tensa durante toda su vida deportiva. Reisman convirtió esa fricción en parte de su imagen pública: solía medir la altura de las redes con billetes de 100 dólares y, cuando le preguntaron por qué no utilizaba billetes de menor denominación, respondió al New York Times en 2012: “¿Por qué ser tacaño al respecto?”. Vestía sombrero fedora o panamá, lentes oscuros y ropa llamativa, y rara vez aceptaba pasar desapercibido.

Larry Hodges, historiador del tenis de mesa y miembro del Salón de la Fama, explicó a Rolling Stone en 2025 que ese comportamiento era deliberado: “Los directores de torneos, los árbitros y los jueces odiaban a Reisman… Si el tipo dice: “No puedes usar tu sombrero”, para él es una victoria doble”.

Marty Reisman (imagen: Getty)

Un jugador excepcional, más allá del personaje

Más allá de la provocación, Reisman tuvo una carrera deportiva sólida. Fue campeón juvenil de la ciudad de Nueva York a los 13 años y, entre 1946 y 2002, ganó 22 finales importantes, incluidos dos US Open y un British Open. En 1952 compitió en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Mumbai con la intención de llevarse el título, pero perdió ante el japonés Hiroji Satoh, quien utilizó una raqueta con gomaespuma, entonces una innovación técnica que Reisman rechazó abiertamente. A lo largo de su trayectoria internacional obtuvo cinco medallas de bronce, aunque el oro siempre le fue esquivo.

En 1997, con 67 años, se convirtió en el campeón nacional más longevo de un deporte de raqueta al ganar el United States National Hardbat Championship. Defendió el uso de la pala clásica de goma con picos hasta el final de su carrera.

Paralelamente, desarrolló una faceta como artista itinerante. Durante un periodo recorrió Estados Unidos junto a los Harlem Globetrotters en un espectáculo que combinaba comedia y tenis de mesa. En su libro escribió: “La multitud se puso de pie y aplaudió mi talento”, y añadió que esa respuesta del público fue determinante para convertir el ping-pong en su forma de vida.

Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’ (imagen: A24)

De la vida real a la ficción cinematográfica

‘Marty Supremo’ incorpora muchos de estos elementos, pero los reorganiza en función del drama y del arco narrativo del personaje. El Marty Mauser de Chalamet presenta conflictos sentimentales y decisiones personales que no corresponden directamente a la biografía de Reisman. En la vida real, el jugador terminó estableciéndose: en 1982 se casó con Yoshiko Reisman y tuvo una hija, Debby.

En el documental ‘Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler’, Reisman habló de su relación con su esposa: “Ella hizo todo por mí. No podría imaginar la vida sin ella.”. Su hija declaró al New York Times que la familia no participó en la producción de la película, aunque reconoció que a su padre le habría entusiasmado el resultado: “Estaría tan feliz de ser mundialmente famoso ahora.”

Ese contraste resume la propuesta del filme: no contar la historia exacta de Marty Reisman, sino utilizarla como base para explorar un personaje de ficción construido a partir de una trayectoria real, marcada por el talento, el conflicto y la necesidad constante de estar en el centro de la escena.

