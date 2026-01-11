‘Exterminio. El templo de los huesos’: ¿Quiénes son ‘Los Jimmies’ y por qué la directora los pinta como algo ‘inhumano’?

La franquicia “Exterminio” regresa en 2026 con una película que, desde antes de su estreno, ha puesto el foco menos en los infectados y más en la degradación moral de los sobrevivientes. ‘Exterminio. El templo de los huesos’, dirigida por Nia DaCosta, continúa el universo iniciado por ‘Exterminio’ y ‘Exterminio 2’, pero lo hace desde un ángulo incómodo: el verdadero horror ya no proviene solo del virus, sino de las comunidades humanas que han aprendido a convivir con él.

También te puede interesar: De ‘Spider-Noir’ a ‘Blade Runner 2099’: Nuevas series que no te puedes perder este 2026

En este nuevo capítulo, uno de los elementos que más inquietud ha generado es la presencia de ‘Los Jimmies’, un grupo liderado por Jimmy Crystal, personaje interpretado por Jack O’Connell. La propia directora ha definido a este culto como una de las expresiones más perturbadoras de la película, adelantando que hay escenas que buscan incomodar por lo que revelan sobre la pérdida total de empatía en ese mundo devastado.

Los Jimmies en ‘Exterminio. El templo de los huesos’ (imagen: Sony)

¿Quiénes son ‘Los Jimmies’ dentro de ‘Exterminio. El templo de los huesos’?

Los Jimmies son un culto que ya había sido presentado brevemente al final de ‘28 Years Later’, cuando rescatan al joven Spike de un grupo de infectados. En ese primer momento, su intervención podía interpretarse como un acto de salvación, pero la secuela deja claro que su lógica moral está lejos de cualquier noción tradicional de humanidad.

También lee: ‘Exterminio: La evolución’ se inspira en la pandemia de Covid y el Brexit, confirma Danny Boyle

En entrevista con Bloody Disgusting, Nia DaCosta fue directa al describirlos: “Quiero decir, son satánicos esencialmente”. La cineasta explicó que el grupo se rige por una ideología propia, en la que conceptos como la caridad y la crueldad se mezclan sin contradicción alguna. “Creen en la caridad, así la llaman, y en la crueldad, y realmente es inhumana”, afirmó, subrayando que no se trata de violencia impulsiva, sino de un sistema de creencias plenamente asumido.

¿Por qué la directora los define como algo “inhumano”?

Para DaCosta, el horror de los Jimmies no está únicamente en lo que hacen, sino en lo que ya no sienten. Al hablar de una de las secuencias clave de la película, conocida como the barn scene, la directora señaló: “La escena del granero, en particular, es horrorosa, pero es porque te das cuenta de que, ¡vaya!, estas personas están desconectadas de su corazón palpitante, de su conciencia, de, algunos dirían, su alma. Es por el mundo en el que viven”.

Esta desconexión emocional es, según la directora, una consecuencia directa del entorno en el que han sobrevivido durante décadas. La violencia no es un accidente ni una reacción desesperada, sino una práctica normalizada que define su identidad como grupo.

Nia DaCosta y Jack O’Connell en el set de ‘Exterminio. El templo de los huesos’ (imagen: Sony)

El contraste con Dr. Kelson y la idea central de la película

El retrato de los Jimmies funciona también como contrapunto del Dr. Kelson, personaje interpretado por Ralph Fiennes, a quien DaCosta describió como un “personaje humanista”. “Para mí, el equilibrio de esas dos cosas es muy importante”, explicó, al referirse a la coexistencia de ambas posturas morales dentro del mismo mundo postapocalíptico.

Mientras los Jimmies representan una respuesta extrema, casi ritualizada, al colapso social, Kelson encarna la posibilidad de elegir otro camino, incluso cuando el entorno es idéntico. Ese contraste es central en ‘Exterminio. El templo de los huesos’, una película que apunta a incomodar al espectador al sugerir que, tras 28 años de devastación, lo más aterrador ya no es el virus, sino lo que algunos seres humanos han decidido ser.

Con información de Games Radar+.

No te vayas sin leer: ‘Avengers 5’, ‘Dune 3’, ‘Toy Story 5’ y todas las secuelas que llegarán a cines en 2026