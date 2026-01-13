‘El Agente secreto’: Quién es quién en la película brasileña que le dio el Globo de Oro a Wagner Moura

El Agente Secreto se posicionó con esa discreción de una obra que confía en el tiempo y en la memoria… y terminó por sacudir la temporada de premios. La película brasileña, ambientada en los años más tensos de la dictadura militar, conquistó a la crítica internacional y colocó a su protagonista en el centro de todo. El triunfo de Wagner Moura en los Globos de Oro 2026 es muestra de cómo la película dialoga con heridas que siguen abiertas mucho más allá de Brasil.

Kleber Mendonça Filho, director de El Agente Secreto, construye un relato donde la persecución no está a simple vista pero se siente. Lo que vemos en pantalla como resultado es una película que oscila entre el suspenso político y el retrato humano, y que encuentra en su elenco un motor para sostener ese equilibrio.

¿De qué trata El Agente Secreto con Wagner Moura?

La historia se sitúa en 1977, en plena dictadura brasileña, durante los días del carnaval. Armando, un académico viudo y perseguido por el régimen, regresa a la ciudad bajo una identidad falsa con la intención de salir del país. Pronto, su estancia se convierte en una pausa peligrosa en la que debe esconderse, reencontrarse con su pasado y enfrentar la amenaza de sicarios que lo buscan.

Wagner Moura en los Globos de Oro 2026 (Foto: THR)

La película observa cómo la vida cotidiana continúa bajo un sistema represivo. Mendonça Filho retrata casas que funcionan como refugios clandestinos y una ciudad que, aun celebrando, carga el peso de la vigilancia y el miedo. El carnaval es más bien un contraste irónico frente a la violencia del régimen.

Quién es quién en El Agente Secreto

En El Agente Secreto, Wagner Moura interpreta a Armando, también conocido bajo el alias de Marcelo. Moura construye un protagonista que piensa antes de actuar y muestra ternura y rabia por igual, además de que encarna al ciudadano perseguido y atrapado entre la memoria y la supervivencia.

A su lado está Tânia Maria como Dona Sebastiana, una mujer mayor que ofrece refugio a Armando y a otros disidentes. Un personaje cálido en un hogar precario y amenazado.

Maria Fernanda Cândido es Elza, figura de la resistencia en el noreste de Brasil. Introduce la dimensión organizada de la lucha contra el régimen, pero también evidencia sus costos humanos. Elza trae las decisiones difíciles y recuerda la urgencia del momento histórico.

El antagonismo se articula a través de Euclides, un jefe policial interpretado por Robério Diógenes, cuya cordialidad esconde corrupción y abuso de poder. A su alrededor orbitan sicarios y funcionarios menores de la maquinaria cotidiana de la dictadura, personajes que encarnan la amenaza del Estado.

En el reparto también encontraremos a Gabriel Leone como Bobbi Borba, Thomás Aquino como Valdemar y el fallecido Udo Kier como Hans, un judío que sobrevivió al Holocausto.

Los reconocimientos de El Agente Secreto

El recorrido internacional de la película ha sido espectacular. Su estreno en el Festival de Cannes la colocó de inmediato entre las obras más comentadas del certamen, donde Wagner Moura fue reconocido como Mejor Actor y Kleber Mendonça Filho obtuvo el premio a Mejor Director. Estos galardones hicieron de la película una de las propuestas latinoamericanas más potentes del año.

Además del Globo de Oro para Moura, la película fue elegida como la representante oficial de Brasil en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional. La crítica celebra sus reflexiones en torno a la memoria, la censura, la violencia, la resiliencia y la forma en que las sociedades deciden recordar o borrar su pasado.

Otras producciones imperdibles que tienen a Moura como estrella son Narcos, Guerra Civil, Elysium, El Hombre Gris y El Gato con Botas 2: El Último Deseo, donde interpreta a la muerta encarnada en lobo.

¿Cuándo se estrena El Agente Secreto en México?

Tras su paso por festivales, El Agente Secreto llegará a las salas mexicanas el 26 de febrero.

