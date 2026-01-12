Globos de Oro 2026: Mark Ruffalo, Ariana Grande y más celebridades protestaron contra ICE y Donald Trump

El asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) causó una oleada de indignación. Actores y actrices de Hollywood se unieron pronto a las protestas y arremetieron contra la persecución de la agencia federal. Algunos de ellos llevaron sus reclamos a los Globos de Oro 2026, evento donde se llevó a cabo una protesta silenciosa que no pasó desapercibida.

Mark Ruffalo, Ariana Grande, Wanda Sykes y más celebridades expresaron de forma discreta su rechazó a ICE y a la gestión de Donald Trump. Durante la gala —donde se premió a lo mejor de la industria— diversas personalidades portaron broches o pines en memoria de Nicole Good y como una muestra más de desprecio en contra de las políticas de ICE.

Entérate: Paramount demanda a Warner Bros. Discovery y exige detalles profundos sobre su acuerdo con Netflix

La protesta silenciosa de los Globos de Oro 2026

El pasado 7 de enero, Renee Nicole Good, mujer de 37 años, falleció luego de recibir múltiples disparos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis. El hecho provocó una oleada de protestas en las calles y en las redes sociales. Personalidades como Simu Liu, Amanda Seyfried, Alan Cumming, Joe Keery y muchas otras exigieron la salida de ICE de la ciudad y un alto a sus operativos en contra de los inmigrantes.

La voz crítica de Hollywood llegó hasta los Globos de Oro 2026 este fin de semana. Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Jean Smart, Ariana Grande, Natasha Lyonne y demás estrellas hicieron una protesta silenciosa durante el evento. Acompañaron sus vestuarios con pines que lucían mensajes en contra de la agencia federal.

Bajo las consignas “SÉ BUENO” (“BE GOOD”) y “FUERA ICE”, actores y actrices demostraron una vez más su inconformidad con el asesinato de Good. Los asistentes lucieron los mensajes durante la alfombra roja y mientras recibieron sus premios. En declaraciones recogidas por ‘Variety’, Sykes explicó que era un homenaje para la mujer asesinada, y pidió que todos alzaran la voz para “acabar con este gobierno corrupto”:

El mensaje que varias personalidades portaron durante los Globos de Oro 2026 (Imagen: Michael Tran / AFP vía Getty Images)

La campaña fue organizada por miembros de la industria con el apoyo de asociaciones como Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power. Todas ellas acusan a ICE de “sembrar caos” en las calles y denuncian que “2025 fue uno de los años más mortíferos para ICE en dos década”.

La campaña generó opiniones encontradas en las redes sociales, donde algunos usuarios se unieron a la campaña en contra de ICE. Otros usuarios, en claro apoyo a las políticas de Donald Trump, criticaron la exhibición de los mensajes durante el evento. Anteriormente, otras personalidades como Cynthia Nixon, Eva Longoria, Ayo Edebiri, Hannah Einbinder y Jacob Frey también alzaron la voz en contra de la agencia federal.

Te interesa: ‘Stranger Things’: Hermanos Duffer confiesan que empezaron a grabar la temporada final sin un guion terminado

Mark Ruffalo y su mensaje en contra de Donald Trump

Uno de los actores más vocales durante la gala fue Mark Ruffalo, reconocido por su papel de Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel, y una figura habitual en causas sociales y políticas. Aprovechó la exposición de los Globos de Oro 2026 para mandar un mensaje contundente en contra de Donald Trump.

El actor expresó su rechazo a la polarización de Estados Unidos y a la situación actual a nivel tanto político como social. “Esto es para Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, declaró Ruffalo, en referencia a los pines que portó durante la premiación. Reprobó también las decisiones de James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y el reciente conflicto con Venezuela, que describió como una “invasión ilegal”.

Mark Ruffalo durante el evento (Imagen: Frazer Harrison/Getty Images)

Ruffalo despotricó contra Trump y lo llamó el “peor ser humano del mundo”. Reconoció estar emocionado por celebrar con toda la industria en los Globos de Oro, pero señaló que hay cosas importantes por las que hay que protestar. “Amo a este país. Y lo que veo aquí no es propio de Estados Unidos”, añadió el actor, claramente consternado.

“Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero este tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

El poder de la campaña “BE GOOD”

El mensaje que Hollywood mandó durante los Globos de Oro se reflejó pronto en las redes sociales. Los pines “BE GOOD” se convirtieron en uno de los hechos más comentados de la premiación, y recibió el respaldo de cientos de personas que se sumaron a la campaña con el hashtag #BeGood. Su mensaje es claro: promover la empatía, solidaridad y responsabilidad cívica frente a lo que consideran acciones injustas de las autoridades migratorias.

“Todos los días, en todas partes, la gente común se porta bien: protege a los niños cuando caminan a la escuela, filma a los padres que desaparecen de sus lugares de trabajo, dona a recaudaciones de fondos para apoyar a las organizaciones que nos protegen. La campaña #BeGood se lanza tras los informes de que 2025 fue uno de los años más mortíferos para el ICE en dos décadas, y en respuesta a la campaña de reclutamiento de 100 millones de dólares de la actual administración en tiempos de guerra”.

Por si te lo perdiste: Globos de Oro 2026: Memes, drama y los mejores momentos de la ceremonia en Hollywood